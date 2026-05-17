Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este lunes 18 de mayo.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 18 de mayo

Precio de media: 61.49 euros por megavatio hora

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Precio máximo: 131.47 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

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El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 18 de mayo, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 99.66 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 87.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.7 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 84.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.26 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 85.66 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.56 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.67 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.79 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.31 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.26 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 125.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 131.47 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 116.42 euros por megavatio hora.