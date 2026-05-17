De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

Una mesa durante la jornada electoral de este domingo en Andalucía. (Álex Zea / Europa Press)

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas. Entre ellas, se encuentran los 31.209 miembros de las 10.403 mesas electorales. Cada uno de ellos, recibirá 70 euros -cinco más que en las elecciones de 2022- por formar parte de las mesas, ya sea en la presidencia o en las vocalías. Pero no son, ni de lejos, los que recibirán la mayor suma por formar parte estas elecciones autonómicas.

La presidencia cobra más de 5.000 euros

La normativa, recogida en el decreto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, detalla que los pagos más elevados se asignan a los integrantes de la Junta Electoral de Andalucía. El presidente del órgano recibirá 5.100 euros, mientras que la vicepresidencia percibirá 4.635 euros. La secretaría obtendrá 4.170 euros y el resto de vocalías, 3.246 euros cada una. La composición del órgano para este proceso electoral queda encabezada por José Ángel Vázquez García como presidente, acompañado por María Teresa Gómez Pastor como vicepresidenta, junto a seis vocales y Manuel Carrasco Durán en funciones de secretario y letrado mayor del Parlamento andaluz.

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Los presidentes provinciales reciben más de 3.000 euros

El decreto especifica diferentes escalas de indemnización según el nivel y el alcance territorial del órgano electoral. En las Juntas Electorales Provinciales, las cantidades varían en función del número de mesas electorales existentes. Así, en las provincias con un censo superior a 1.000 mesas, la presidencia percibirá 3.460 euros, la secretaría 3.245 euros, las vocalías judiciales y los delegados de la Oficina del Censo Electoral recibirán 1.514 euros y las vocalías no judiciales, 866 euros.

En provincias donde hay entre 500 y 1.000 mesas, la presidencia cobrará 3.245 euros, la secretaría 3.028 euros, las vocalías judiciales y delegados 1.385 euros, y las vocalías no judiciales 779 euros. Los miembros de las Juntas Electorales de Zona también cuentan con indemnizaciones: la presidencia recibirá 2.596 euros, la secretaría 2.380 euros, las vocalías judiciales 1.082 euros y las vocalías no judiciales 605 euros.

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El decreto incluye la compensación por desplazamiento fuera del municipio de residencia habitual para asistir a reuniones convocadas, cubriendo todos los gastos de transporte y añadiendo 0,26 euros por kilómetro recorrido en caso de uso de vehículo propio.

El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado al momento de votar que llega con "muy buenas sensaciones" tras recibir "mucho cariño" durante la campaña, aunque se ha mostrado prudente al afirmar que "todo está abierto".

También se prevé una indemnización de 65 euros para los jueces de Primera Instancia o de Paz implicados, así como el abono de los gastos de desplazamiento necesarios para entregar la documentación electoral a la Junta Electoral Provincial.

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Las indemnizaciones se extienden al personal colaborador de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, que recibirá 52 euros por cada mesa electoral constituida en la respectiva provincia. Las delegaciones del Gobierno autonómico comunicarán a cada Junta Electoral Provincial el montante total asignado para su distribución interna.

La normativa prevé, además, una escala para las Secretarías de los Ayuntamientos en función del número de mesas electorales constituidas: 779 euros cuando el municipio cuente con hasta 10 mesas, 866 euros para municipios con entre 11 y 50, y 953 euros en caso de superar las 50 mesas. El personal de los ayuntamientos, exceptuando a las secretarías, percibirá 44 euros por cada mesa constituida en el municipio.

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