Masella, “la capital del esquí nocturno de los Pirineos” con 65 pistas y más de 70 kilómetros esquiables

Pista de esquí nocturno de Masella (https://www.masella.com/)

En el corazón de los Pirineos catalanes, la estación de esquí Masella se ha ganado a pulso su lugar en el mapa de las mejores estaciones de esquí de España. Para quienes buscan nieve de calidad, pistas interminables y un entorno natural espectacular, este enclave se convierte en una apuesta segura. Inaugurada en 1967, la estación combina tradición y modernidad, y es célebre por un detalle que la diferencia de sus vecinas: sus increíbles descensos nocturnos bajo la luz de la luna y los focos. Planificar una escapada aquí es sumergirse en el universo del esquí alpino y dejarse conquistar por el carácter especial del Pirineo.

Pero esto no es todo, pues acogedora y vibrante, la estación propone mucho más que nieve: menús contundentes en sus restaurantes de montaña, actividades après-ski y alojamientos para todos los gustos a pie de pista. Para familias, debutantes y esquiadores expertos, esta estación ofrece cada invierno una experiencia completa que invita a regresar año tras año.

Dónde está la estación de esquí Masella

La estación de Masella se ubica en la vertiente norte de la Tosa d’Alp, al sur de la Baja Cerdaña, en la provincia de Girona. Administrativamente, abarca territorios de los municipios de Das y Alp. Su enclave privilegiado no solo la rodea de unos paisajes que parecen sacados de una postal, sino que también la conecta directamente con la estación de La Molina. Juntas conforman el dominio esquiable Alp 2500, uno de los más grandes y completos de la península.

Estación de esquí Masella, en los Pirineos (adobe Stock).

Un telecabina comunica las dos estaciones, permitiendo a los visitantes pasar de una a otra de forma sencilla y rápida. Para quienes se preguntan por la altitud, la cota máxima de la estación, en la cima de la Tosa, es de 2.535 metros, mientras que el Pla de Masella, donde se localizan los principales servicios, se sitúa a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Precios de forfaits y costes por día

El acceso a las pistas de Masella requiere adquirir un forfait, con tarifas que varían según la edad, el momento de compra y el tipo de acceso. Un forfait de un día para adultos cuesta 54 euros en taquilla (o 51 euros si la compra se realiza online), mientras que el pase para jóvenes se sitúa en 48 euros en ventanilla y 45 euros online. Los infantiles tienen una tarifa diaria de 44 euros en taquilla u online por 41 euros. Para menores de esa edad, el precio es de 9 euros diarios y hay tarifas especiales para debutantes (30 euros).

Masella también ofrece opciones de medio día, esquí nocturno, packs familiares y abonos de varios días, que resultan especialmente interesantes para quienes planean una estancia más prolongada. El precio de alquilar material básico para esquí alpino adulto durante un día es de 27 euros; para snowboard, el pack diario es de 32 euros. El alquiler para niños hasta 1,30 m es de 21 euros/día y existen opciones para alta gama, raquetas de nieve y packs completos familiares.

Estación de esquí Masella, en los Pirineos (Adobe Stock).

Por su parte, el forfait nocturno, una de las experiencias singulares de la estación, cuesta 26 euros para adultos y 21 euros para infantiles, y es posible combinar noche más día siguiente por 67 euros (adulto) o 56 euros (infantil, joven o veterano I).

Dónde alojarse cerca de la estación

La oferta de alojamiento en los alrededores de la estación es uno de los grandes atractivos para quienes desean la comodidad de llegar a las pistas en pocos minutos. Existen hoteles a pie de pista, como el Alp Hotel y Apartamentos Masella 1600 Residencial, pero también propuestas más económicas como el Abrigall Hostel. En el entorno próximo destacan hoteles de categoría superior y spa, como Hospes Villa Paulita en Puigcerdà, Guitart La Collada Wellness, HG Hotels La Molina o el Hotel Chalet del Golf en Bolvir de Cerdanya, para quienes buscan combinar relax y nieve.

La región también cuenta con casas rurales, refugios y albergues, pensados tanto para grupos de amigos como para familias: Cal Pesolet, Cal Calsot, Hostal Cal Batista o la Residència Esportiva els Isards, entre otros. Así, el viajero puede elegir entre el bullicio de pie de pista o el recogimiento de un alojamiento rural con encanto.

Cómo llegar a Masella

Estación de esquí Masella, en los Pirineos (Adobe Stock).

Masella está perfectamente comunicada por carretera y resulta accesible tanto desde Barcelona (a unos 150 kilómetros) como desde otras provincias cercanas. El acceso más directo se realiza a través del eje del Llobregat (C-16), tras superar el Túnel del Cadí, continuando por la N-260 hasta Alp y desde ahí siguiendo la carretera señalizada hacia Pla de Masella.

Para quienes eligen el transporte público, hay servicios regulares de tren hasta la Molina o Puigcerdà, combinables con líneas de autobús o taxi hasta la estación. La cercanía entre Masella y La Molina abre aún más posibilidades para el visitante que quiera moverse por la comarca sin depender estrictamente del coche.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

El dominio esquiable de la estación cuenta con 74 kilómetros de pistas, de los cuales 53 kilómetros disponen de nieve producida gracias a 587 cañones. La estación ofrece 65 pistas para todos los niveles: 9 verdes, 27 azules, 23 rojas y 6 negras, repartidas por un entorno variado que va desde áreas para debutantes hasta descensos técnicos para expertos. El desnivel total es de 935 metros, permitiendo disfrutar desde suaves bajadas boscosas en las verdes Pastors y Pastorets, hasta largas travesías familiares como la pista Dues Estacions, con más de 6 kilómetros de recorrido.

Para los más atrevidos, la estación presume de ser “la capital del esquí nocturno de los Pirineos” con 10 km iluminados repartidos en 13 pistas principales, toda una experiencia única en la península.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Qué altura tiene la estación de Masella

Uno de los puntos fuertes de Masella es su altitud, factor clave para la calidad de la nieve. La cota máxima alcanza los 2.535 metros en el vértice de la Tosa, lo que sitúa a la estación entre las más altas de la península y garantiza vistas impresionantes de La Cerdanya. La base, situada a 1.600 metros, permite empezar el día en la nieve sin apenas desplazamientos, y coronar la jornada con panorámicas que solo pueden disfrutarse en enclaves tan privilegiados. Con este rango de cotas y desniveles, Masella se consolida como una de las mejores opciones para exprimir el invierno en los Pirineos.