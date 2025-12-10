La estación de esquí La Covatilla, en la Sierra de Béjar, es una de las mejores de España con 31 pistas y más de 26 kilómetros esquiables

Estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, en Salamanca (Wikimedia).

Con la llegada del frío invernal y ya metidos de lleno en diciembre, se puede decir la que temporada de esquí ya ha empezado. Son muchas las estaciones que aprovechan el puente de diciembre para abrir sus puertas y permitir a los primeros aventureros a disfrutar de la magia de la nieve y los pueblos de alrededor. Una de ellas es la Estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, que situada en la vertiente salmantina de la sierra, destaca por sus increíbles pistas.

Estas son conocidas por tener una suave pendiente y una gran amplitud, favoreciendo la práctica del esquí tanto a debutantes como a esquiadores avanzados. Es por ello que se convierte en una de las mejores estaciones de esquí para disfrutar con la familia y los amigos. Además, El complejo cuenta con una serie de servicios pensados para que ningún detalle quede al azar durante la jornada en la montaña.

Desde el alquiler completo de material, la escuela bejarana de esquí con instructores experimentados hasta el autoservicio de restaurante, tienda de artículos de montaña y zona de consignas para guardar pertenencias, todo ha sido dispuesto para la comodidad de los usuarios. El edificio principal, situado a pie de pista, alberga el centro asistencial, la central de reservas y hasta una sala de exposiciones, mostrando el compromiso de la estación con una experiencia integral.

Dónde está la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla

Estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, en Salamanca (Turismo Castilla y León).

Cómo su propio nombre indica, la estación se ubica en el corazón de la Sierra de Béjar, concretamente dentro del término municipal de La Hoya, en Salamanca. Además, se encuentra orientada hacia el nornoreste, lo que hace que el sol no perjudique la calidad de la nieve y el acceso a sus pistas se realiza a través de remontes modernos como el TSF4 “La Covatilla”. De este modo, el viajero puede disfrutar de un total de 31 pistas y más de 26 kilómetros esquiables que van desde los 2.000 metros de altitud mínima hasta los 2.360 metros de máxima. Esto ofrece un buen desnivel y variedad de trazados para diferentes niveles de esquiadores.

Pero no solo eso, pues alberga lo que se conoce como el Parque de Nieve, un lugar que es perfecto para los más pequeños de la casa. En este espacio, tanto los niños como los adultos pueden deslizarse subidos a trineos homologados, jugar y experimentar la nieve a su manera, siempre dentro de un entorno seguro y regulado por personal especializado. La tarifa para acceder a este parque es de 6 euros para mayores de cuatro años (3 euros para los más pequeños), con sesiones de dos horas organizadas en tres turnos diarios y un aforo máximo de 200 personas por franja.

El área, además, separa de forma clara las zonas de ascenso y descenso para evitar accidentes y preservar la experiencia lúdica. Igualmente, desde la terraza panorámica situada en la cota 2.250 metros, el visitante puede detenerse, admirar el horizonte helado y observar unas vistas maravillosas de la estación. Y para quienes deseen dar un paso más allá del esquí tradicional, la ruta con raquetas supone una magnífica alternativa para conocer el entorno de forma tranquila y activa.

Precios de forfaits y costes por día de La Covatilla

Estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, en Salamanca (Web de la estación).

Uno de los mayores atractivos que atesora esta estación es su oferta tarifaria flexible: un forfait diario para adultos cuesta 29 euros en temporada alta y 20 euros en baja, mientras que los menores y las personas con discapacidad disfrutan de precios reducidos que parten desde los 15 euros.

A esto hay que sumar un área de restauración que cuenta con cafetería y restaurante autoservicio situados en la cota 2000 metros, prolongando el horario durante fines de semana y festivos hasta las 19:00 h, e invitando a reponer fuerzas entre bajada y bajada. A ello se suman taquillas, tienda de artículos y una oficina de información donde obtener detalles de todas las actividades.

Por otro lado, el horario se mantiene prácticamente el mismo para todos sus espacios. De esta forma, de 09:00 h a 16:00 h permanecen abiertas las pistas, la cafetería, el restaurante, el alquiler de material y el resto de servicios básicos, extendiendo la atención al visitante en los momentos de mayor afluencia. Tanto la escuela de esquí como el centro asistencial y la tienda funcionan de manera continuada, permitiendo programar clases, resolver contratiempos inmediatos o renovar el equipamiento sin salir de las instalaciones.

Dónde alojarse cerca de la estación

En lo que al alojamiento se refiere, lo mejor es dormir en algunos pueblos próximos a la estación, como puede ser Candelario. Esta localidad se caracteriza por su carácter rural, siendo una opción ideal para pasar la noche gracias a su increíble oferta hotelera y a que se ubica apenas a 20 kilómetros. Así, algunas de las mejores opciones para pasar la noche en esta localidad son Restaurante Posada Casa de la Sal, el Hotel La Fuente y Hotel Rural el Tirol, según las reseñas de Google.

Por otro lado, La Hoya se convierte en la localidad más cercana a la estación, aunque su oferta de alojamiento está más reducida. Situado apenas a unos 10 kilómetros de La Covatilla, este pueblo cuenta con espacios como la Casa Rural ‘La Fuente de la Covatilla", el Refugio de la Covatilla o el Hotel Casa Rural El Balcón del Pueblo. Todas estas propuestas son ideales para disfrutar de unos días mágicos de nieve gracias a su proximidad con la estación y encanto rural.

Cómo llegar La Covatilla

Desde Salamanca el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por la carretera A-66. Por su parte, desde Plasencia el trayecto es de alrededor de 55 minutos por la vía A-66.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

Uno de los mayores factores a tener en cuenta en una estación de esquí son sus kilómetros esquiables. Esto permite conocer sus dimensiones y hacerse una idea también del número de pistas que alberga. En el caso de la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla se pueden disfrutar de unos 26 kilómetros de esquiables y un total de 31 pistas. Estas están distribuidas en diferentes niveles de dificultad, siendo aptas para todo tipo de visitantes.

Qué altura tiene la estación de La Covatilla

La cota de nieve es otro de los aspectos que hacen a la estación contar con una mayor cantidad de nieve. De esta forma, a los 26 kilómetros esquiables se le suma una altitud que va desde los 2.000 metros de altura mínima hasta los 2.360 metros de cota máxima.