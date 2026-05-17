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La psicóloga Silvia Severino reflexiona sobre “las personas que hablan de grandes sueños, pero no hacen nada por lograrlos”

A través de su canal de divulgación, explica que hay cuatro motivos por los que muchos individuos no alcanzan las metas que se proponen

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Mujer con depresión. (Adobe Stock)
Mujer frustrada en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

Ser millonario, viajar al espacio o ganar un Oscar son metas casi inalcanzables que solo unos pocos soñadores han logrado. Según estima la ONU, en el mundo viven más de 8.000 millones de personas y solo algunas rozan estas grandes metas, a pesar de que son muchas las que las ansían y las persiguen sin descanso. La psicóloga Silva Severino explica en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de divulgación de TikTok (@silviaseverinopsico) que “hay personas que hablan de grandes sueños, pero nunca hacen nada para lograrlos”. Pero, ¿por qué? “La psicología tiene una respuesta y no es flojera”, asegura.

Para la especialista, puede haber muchas razones detrás: “Primero, imaginar el éxito da al cerebro una sensación de logro. Entonces, reduce la urgencia de actuar; segundo, mientras no intentan, el sueño sigue siendo perfecto, intentarlo implica arriesgar la imagen que tienen de sí mismos; tercero, esperan sentirse listos, pero la disposición casi siempre llega después de empezar, no antes; cuarto, su identidad no coincide con sus metas y el cerebro siempre actúa en línea de cómo la persona se ve a sí misma”. Por ello, insiste en que “los sueños grandes no son raros, lo que es raro es actuar cuando la mente trabaja en contra”.

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La línea de salida es distinta para cada individuo

Ahora bien, también es importante tener en cuenta las circunstancias desde las que parte cada persona. La ambición y el esfuerzo no siempre son suficientes. De hecho, la clave para no caer en la frustración cuando los sueños se empiezan a diluir en la lejanía está en entender la influencia del capital cultural en la trayectoria vital de cada individuo. Este concepto, acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu, permite comprender que las desigualdades sociales más allá del acceso a los bienes materiales y explica por qué el rendimiento académico y social no puede atribuirse únicamente a la inteligencia o el esfuerzo.

Para el sociólogo, la transmisión de este capital, que al fin y al cabo es un tipo de conocimiento taimado, ocurre de forma inconsciente en el entorno familiar y no depende de la simple herencia de bienes materiales, sino del acceso a la cultura, aquellos que nos rodea durante la infancia o el nivel educativo de lo progenitores. Son pautas invisibles y, en muchas ocasiones, no tienen medidor, por eso pasan desapercibidas. Pero eso no implica que no tengan fuerza, de hecho, es incluso mayor que las que se ven a simple vista o se pueden plasmar en títulos o certificados. El capital social y el económico también resultan fundamentales para llegar a ciertas metas, incluso para planteárselas.

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Lo que la teoría de Bourdieu no deja ver a simple vista

La aportación teórica de Pierre Bourdieu a mediados del siglo XX alteró la comprensión tradicional de la meritocracia, pues dejaba ver que el éxito académico y social responde también a los privilegios transmitidos por el entorno familiar. Cuando dos estudiantes comparten la misma capacidad intelectual, quien ha estado expuesto desde pequeño a debates, libros y recursos culturales dispone de una “ventaja competitiva” en el sistema educativo. Esta perspectiva deja claro que en el tablero de juego se ver favorecidos quienes cuentan con capital cultural desde la infancia, sin dejar de lado la diferencia que supone nacer en una u otra clase social, así como contar con los contactos necesarios para moverse dentro del mundo laboral.

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