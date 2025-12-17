Viajes

La ruta a una hora de Madrid ideal para hacer en familia: un monasterio del siglo XIV y el molino donde se imprimió la primera edición de ‘El Quijote’

Este sendero tiene su punto de partida en una de las joyas arquitectónicas del norte de la comunidad y recorre un bosque con increíbles paisajes

El Bosque Finlandés, en Rascafría
El Bosque Finlandés, en Rascafría (Sierra de Guadarrama).

Gracias a su belleza natural y su oferta de tranquilidad, el norte de la Comunidad de Madrid se convierte en uno de los destinos favoritos de los madrileños y los habitantes de los alrededores. Entre sus montañas, ríos y piscinas naturales, los visitantes pueden disfrutar de paisajes que parecen sacados de un cuento, donde el agua fluye en cascadas y los senderos descubren secretos escondidos.

Uno de los más sorprendentes es el Bosque Finlandés, un enclave insólito a menos de una hora y media del centro de la capital y uno de los itinerarios más recomendables para quienes busquen evasión, belleza y un toque de historia a la vuelta de la esquina. La ruta puede adaptarse al tiempo y las fuerzas de cada uno: desde el sencillo recorrido de 1,5 kilómetros por el Bosque Finlandés, ideal para paseos en familia, hasta opciones circulares como la del Puente del Perdón (4,5 kilómetros) o la más extensa del Valle de El Paular, que roza los 10 kilómetros y exige algo más de preparación física.

Para excursionistas que busquen completar la experiencia, es posible alargar el itinerario hasta las espectaculares Cascadas del Purgatorio, donde el arroyo de Aguilón se encajona en un barranco creando un salto de agua rodeado de robledales y fresnedas.

Un paseo por el norte desde el Monasterio de El Paular

El Bosque Finlandés, en Rascafría
El Bosque Finlandés, en Rascafría (Sierra de Guadarrama).

El punto de partida de esta ruta imprescindible es el Monasterio de El Paular, un conjunto monumental ubicado en Rascafría cuya silueta y dimensiones dominan el inicio del valle de Lozoya. Su arquitectura, imponente y cargada de siglos de historia, marca el arranque de un itinerario circular que, tras cruzar el conocido Puente del Perdón, guía a los senderistas hasta las profundidades de un bosque donde los abetos, álamos y abedules adquieren un protagonismo poco común en la geografía madrileña. El ambiente, en el que la humedad y la luz se filtran entre copas tupidas, recuerda inevitablemente al de los paisajes escandinavos, haciendo honor al nombre con el que se bautizó este rincón especial.

A lo largo del recorrido, perfectamente señalizado y apto para todas las edades por su baja dificultad y escaso desnivel, el visitante se ve rodeado por vegetación exuberante y pequeñas sorpresas arquitectónicas. Entre ellas destaca una cabaña de madera con embarcadero que en el pasado fue una sauna finlandesa, aportando aún más autenticidad a la estética nórdica de todo el entorno.

Igualmente, uno de los mayores atractivos del Bosque Finlandés es la cercana presencia del río Lozoya, que acompaña buena parte del trayecto. Las orillas del río contribuyen a crear un microclima fresco y húmedo, ideal para el paseo en los meses de verano, pero igualmente delicioso cuando los colores del otoño cubren los senderos con una alfombra de tonos rojizos y dorados. Numerosas áreas de descanso jalonan la senda, permitiendo al caminante tomar un respiro, disfrutar de las vistas sobre el Valle de Lozoya y, si se anima, incluso darse un chapuzón en las tranquilas aguas naturales del entorno.

Pero la riqueza de la sierra de Guadarrama no reside solo en su exuberante vegetación o sus panorámicas. En el propio Bosque Finlandés, el visitante encontrará los vestigios del Molino de Papel de los Batanes, un enclave singular en el que, en el siglo XVII, se imprimieron algunas de las primeras ediciones del “Don Quijote de la Mancha”. Este y otros yacimientos arqueológicos confieren al recorrido un aliciente cultural que se suma al placer del contacto con la naturaleza, recordando el pasado literario e industrial de la zona y evidenciando la importancia histórica de la región como cruce de caminos y centro de actividad.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Cómo llegar

El acceso desde Madrid resulta sencillo a través de la A-6 hasta la M-604, tras pasar por derivaciones breves por la M-601 y la SG-615, con una duración aproximada de una hora y media en coche particular. Aquellos que prefieran el transporte público pueden optar por los servicios de ALSA desde Moncloa, aunque el trayecto se prolonga cerca de tres horas. Cualquier época del año resulta idónea, si bien el otoño regala al Bosque Finlandés su estampa más memorable.

