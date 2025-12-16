El velero español que se dispone a replicar la primera vuelta al mundo de Elcano: “La sensación de libertad que se experimenta es algo indescriptible”

El velero español que se dispone a replicar la primera vuelta al mundo de Elcano (AGNYEE)

A más de cinco siglos de la histórica travesía de Juan Sebastián de Elcano, un grupo de navegantes españoles ha zarpado desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) decidido a replicar la primera circunnavegación del planeta. El barco El Fénix, un velero de 21 metros de eslora y dos mástiles, ha partido esta tarde bajo una intensa lluvia, impulsado por el anhelo de rendir homenaje al legado de Elcano y a todos los exploradores que hicieron posible aquella gesta marítima en 1522.

La expedición, organizada por la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), espera dar continuidad al viaje interrumpido en 2023, tras el naufragio del primer barco, el Pros, durante un supertifón en la isla de Guam, en pleno océano Pacífico. “Hay que acabar lo que se empieza”, destacan desde la organización. Para ellos, repetir esa ruta representa tanto un reto deportivo como un testimonio histórico del valor y la resistencia de quienes la protagonizaron hace siglos.

Y es que Elcano, nacido en Guetaria en 1476, partió junto con otros 284 marinos, entre los que se encontraba Magallanes, pero tan solo 18 lograron llegar de nuevo a España. Tras el duro viaje recorrieron más de 14.000 leguas, un reconocimiento que ha querido honrar la Armada Española al nombrar a su buque escuela como el aventurero. Replicar su viaje permitirá, según los organizadores, mantener viva una memoria a menudo olvidada.

El velero español que se dispone a replicar la primera vuelta al mundo de Elcano (AGNYEE)

“Nos pilló primero una pandemia, la guerra en Ucrania y después el supertifón”

Los tripilantes de El Fénix, liderados por Pepe Solá, presidente de la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), están decididos a completar la circunnavegación del planeta replicando el histórico viaje de Juan Sebastián de Elcano, después de haber tenido el peor de resultado posible en su primer intento. “Nos pilló primero una pandemia, después unos problemas técnicos importantes, la guerra en Ucrania y después el supertifón. Esperamos que ahora las cosas vayan mejor”, ha señalado el capitán a EFE.

El velero espera poder recorrer todo el recorrido de Elcano. Por lo que pasarán por puertos como San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, el Canal de Panamá, Hawái, Mactan en Filipinas, Tidore y Ternate. De esta manera, los marineros calculan que necesitarán un tiempo estimado de 15 o 16 meses de expedición antes de volver a Sevilla en el primer trimestre de 2027.

La anterior expedición, que inició en Sevilla en 2019, cubrió unas 25.000 millas náuticas, aunque el tifón Mawar provocó el naufragio del velero Pros en la isla de Guam en mayo de 2023. En esta ocasión esperan no encontrase con tantos “infortunios” como en la anterior ocasión. Aunque Solá ha especificado que “los retos son siempre los mismos, nosotros planificamos, nosotros prevemos y luego la naturaleza dispone”.

Así, a pesar de que este segundo intento ya no coincide con el quinto centenario de la gesta original, la AGNYEE mantiene la meta de “tratar de completar lo que entonces iniciamos y no pudimos terminar”. Según han confirmado, les mueven dos pasiones: “Por un lado, somos grandes aficionados a la navegación porque la sensación de libertad que se experimenta surcando el mar a vela es algo indescriptible; es una vivencia que hay que sentir personalmente para comprenderla. Por otro lado, nos duele comprobar lo poco que nuestro país aprecia a su historia”, afirman.

De este modo, Solá ha añadido que “nos motiva la idea de que, además de disfrutar de nuestra gran afición, podamos también aportar nuestro granito de arena para revertir esta tendencia”, explica. Concretamente, esperan “unir el placer de navegar con la contribución a nuestra cultura histórica sería, sencillamente, estupendo”.

El velero español que se dispone a replicar la primera vuelta al mundo de Elcano (AGNYEE)

Cómo fue la excursión a mar abierto de Juan Sebastián Elcano

En 1519, Juan Sebastián de Elcano se unió a la expedición que lideró Fernando de Magallanes desde Sevilla, con el propósito de encontrar una ruta marítima occidental que conectara Europa con las islas de las especias. La flota partió con cinco naves y el objetivo de atravesar un paso desconocido por el sur de América. Tras numerosas dificultades, los expedicionarios localizaron el actual Estrecho de Magallanes y, por primera vez, cruzaron el océano Pacífico.

Durante el trayecto, Magallanes murió en combate con nativos al sur de las actuales Filipinas. De este modo, Elcano asumió el mando y logró llevar a la expedición hasta las Molucas a finales de 1521. Posteriormente, cruzó el océano Índico y, tras una larga travesía por el Atlántico, consiguió regresar a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Dos días después, la expedición culminó en Sevilla.

Los 18 supervivientes a la expedición lograron volver a través de la única nave que quedaba en pie, la Nao Victoria. Esta venía cargada de especias, lo que demostraba sus aventuras alrededor del globo terráqueo. La travesía se extendió durante casi tres años, convirtiéndose en la primera circunnavegación documentada del planeta. Una vez pisaron tierra firme española, el mérito fue reconocido por el emperador Carlos V, que concedió a Elcano una renta anual de 500 ducados en oro y un escudo de armas con la inscripción en latín “Primus circumdedisti me”, en referencia a su hazaña pionera, tal y como documenta el Real Instituto Elcano.