El homenaje de Manuel Carrasco a Robe Iniesta y alguna otra confesión, en ‘El Hormiguero’: “Pierdo 3 kilos en cada concierto”

El cantante andaluz Manuel Carrasco ha asistido como invitado al programa 'El Hormiguero', donde ha homenajeado al cantante de Extremoduro y ha abordado sus rituales antes de salir a los escenarios. / Flickr El Hormiguero

Tras un mes de noviembre con las cifras de audiencia por las nubes, en torno a 2 millones de espectadores de media, El Hormiguero volvió a ser el contenido más visto en prime time la noche del martes 9 de diciembre. El programa de Pablo Motos obtuvo 14,7% de cuota de pantalla y 1.871.000 de espectadores con la cantante Edurne como invitada. Esta noche, Antena 3 vuelve a intentar mantenerse en primera posición con otro cantante: Manuel Carrasco, quien ha homenajeado al recién fallecido vocalista de Extremoduro, Robe Iniesta.

El motivo por el que Carrasco ha asistido al programa de Pablo Motos es promocionar su próximo disco, Pueblo Salvaje 2, y los conciertos que tiene programados en Madrid (22 de diciembre) y Sevilla (junio de 2026). No obstante, el andaluz ha arrancado guitarra en mano al son de Si te vas, una balada en la que Robe se refiere a “esa calle sin salida” que es el desamor. Robe ha fallecido esta madrugada a los 63 años de una enfermedad que padecía desde hace unos meses. Hace un año, el rockero suspendió indefinidamente su final de gira en Madrid, Ni santos ni inocentes.

Durante la emisión de El Hormiguero, Carrasco ha recordado al fundador de Extremoduro al afirmar que “se nos ha ido una leyenda” al inicio del programa. Acto seguido, Pablo Motos ha repasado la gira que el cantante nacido en Isla Cristina, Huelva, ha hecho durante este 2025: más de 40.000 entradas vendidas entre sus 30 conciertos. Para ello, ha bastado una panorámica de su concierto en Marbella, multitudinario. “Ese concierto fue muy difícil, casi no llego”, ha recordado Carrasco.

Los rituales de Carrasco y sorpresas en La Cartuja el verano de 2026

Pablo Motos ha preguntado al cantante por sus rituales durante los conciertos, tales como ejercicios, rutinas, calendarios..., en una trayectoria que ya suma 20 años. “Hay algo sagrado en los conciertos, hay una energía”, ha respondido Carrasco, quien alude a un “sentido de comunidad” que tilda de “precioso” cuando se sube a los escenarios. Precisamente este sentimiento es el que le ha llevado hasta su siguiente disco, Pueblo Salvaje 2, que se publicará en 2026.

Sin embargo, no ha sido siempre así. El cantante andaluz ha recordado los inicios de su carrera musical, con 21 años, cuando subió a un escenario en el que le indicaron que hiciese playback “y la cosa no fue muy bien”. El suceso ocurrió en Tenerife, lo que derivó en abucheos del público y un pensamiento que le cruzó la mente a Carrasco: “He acabado mi carrera”. No fue así, y a día de hoy llena estadios con su voz.

El cantante Manuel Carrasco ha relatado sus rutinas en los escenarios y ha rememorado junto a Pablo Motos sus inicios. / Flickr El Hormiguero

Tras diez años del primer estadio que llenó, en Sevilla, el cantante volverá a La Cartuja a modo de homenaje el verano que viene. Ante el trajín que ello supone, ya que ha reservado cuatro fechas en la capital andaluza, Pablo Motos le ha preguntado por sus rutinas. Carrasco ha revelado que pierde “dos kilos y medios, tres kilos en cada concierto” por la actividad que ello le supone. Ante la sorpresa del presentador, el cantante le ha confesado, además, la dificultad de dormir tras horas encima de un escenario, aunque es fundamental cuando se está de gira, ha señalado.

El culmen de actividad para Carrasco llegará el próximo verano, con sus cuatro fechas en Sevilla, dado que cada concierto “será diferente”, en alusión a los cuatro discos que considera más importantes. En estas actuaciones, ha prometido “rescatar muchas de las canciones que no suelo cantar”. Por ello, vaticina que sus cuatro espectáculos en Sevilla serán “de los mejores” que ha hecho hasta el momento.

Por último, antes de finalizar la entrevista inicial, Pablo Motos ha querido indagar sobre las más de 200 canciones que llevan la firma de Manuel Carrasco. Para ello, el cantante ha explicado que no siempre las recuerda, lo que le generó “miedo” durante un tiempo, aunque asegura que a día de hoy está “pasando una buena época”. Y si no, ha dicho con sorna, “tenemos el comodín del público”.

Robe Iniesta da un discurso durante uno de sus conciertos. (Tik Tok)

El programa de Pablo Motos no para de crecer. Esta semana, el presentador anunció que Isabel Preysler se incorpora a la tertulia de actualidad de los jueves como fichaje estrella, junto a su hija. La noticia llega tras liderar cuotas de audiencia durante el mes de noviembre y conseguir ser uno de los 25 programas más vistos de la televisión, con 4.551.000 de espectadores, según el informe mensual de Barlovento Comunicación. Este hecho se produjo el 13 de noviembre, cuando Motos invitó a Mariano Rajoy al plató de la calle Alcalá para presentar su último libro, El arte de gobernar (Almuzara, 2025).