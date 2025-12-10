Andrea Compton y Jedet desconectan de las redes en ‘Hasta el fin del mundo’: “No tener el móvil ha sido lo mejor que nos ha pasado”

Andrea Compton y Jedet son dos auténticas celebrities del universo de las redes que se han animado a participar juntas en Hasta el fin del mundo. Amigas desde hace años, esta peculiar pareja de concurso está rompiendo prejuicios y demostrando que dos estrellas milenial pueden renunciar a sus comodidades y sobrevivir a un viaje de 16.000 kilómetros incomunicadas, sin aviones y sin prácticamente presupuesto.

Tras grabar esta aventura, Andrea Compton confesaba a Infobae España que fue Jedet quien le propuso participar juntas. “Cuando me lo dijo, pensaba que me estaba engañando, pero a mí me encanta. Dije que sí al segundo”, añadió.

Ambas han coincidido en que la decisión fue sencilla gracias a la confianza mutua: “Yo soy muy aventurera si estoy bien acompañada. Sola no, pero sabiendo que voy con ella, sí”, ha asegurado la actriz de Veneno, que reconoce que viajar en solitario se le hace “un mundo”.

Andrea Compton y Jedet, en 'Hasta el fin del mundo'. (RTVE)

Curiosamente, la parte que menos les ha costado en esta aventura televisiva es la de la desconexión digital. De hecho, las dos se muestran agradecidas con el hecho de haber podido separarse de un aparato al que viven pegadas por sus respectivos trabajos. “No tener el móvil ha sido lo mejor que nos ha pasado en el mundo. Ojalá nos lo quitasen cada seis meses o cada dos, te lo juro”, asevera Compton. La influencer señala la excesiva dependencia del teléfono en todos los ámbitos de la sociedad: “Acabas como nutriendo tus relaciones por llamadas, videollamadas, y hay que volver un poco a los 2000 y verse”, apunta a este medio.

“Casi nos secuestran”

El programa ha supuesto enfrentarse a situaciones adversas, desde la alimentación hasta la seguridad en los desplazamientos, aunque Jedet tiene claro cuál ha sido su mayor aprendizaje: “Que somos capaces de hacer cualquier cosa, porque hemos superado retos y momentos muy complicados que se han gestionado muy bien y que podemos hacer cualquier cosa después del programa”, relata.

Por su parte, Andrea bromea con que Hasta el fin del mundo también les ha enseñado “que puedes viajar bastante barato por muchos lugares”. Y su compañera apostilla: “Que barato te puedes recorrer 16.000 kilómetros es oficial. Que duermes y a lo mejor te sale una cucaracha a darte las buenas noches o comes y te sale un pelo para que te lo pongas de extensión, puede ser, pero se supera”.

Adelanto de 'Hasta el fin del mundo'. (RTVE)

En cuanto a las mayores dificultades de esta experiencia, Compton comenta: “Llegas a unos países donde no tienes teléfono, tienes que fiarte de lo que te diga la gente, tienes muy poco dinero y tienes que fiarte de que el autobús llegue a su sitio o que ese coche que te va a llevar no te va a secuestrar. Y eso es lo más difícil”. Jedet, por su parte, apunta uno de los momentos más peligrosos que vivieron en su aventura: “Casi nos secuestran una vez”.

A pesar de esos contratiempos, ambas destacan la solidaridad encontrada en el camino: “Luego te sorprende mucha gente de que te eche un cable. (…) Ha sido todo 50/50”, ha expresado la youtuber.

Estrecha relación personal

Una de las cosas que no ha puesto a prueba su amistad en el concurso es la convivencia, pues están acostumbradas a compartir mucho tiempo juntas en España: “Los 20 años yo lo recuerdo en casa de Jedet, en una discoteca, bailando juntas, maquilladas y luego yendo a ver videoclips de Lady Gaga y de la persona que fuera ese día, y así en bucle. Es verdad que en otros países no, pero en casas de la una y de la otra hemos convivido muchísimo”, explica Andrea.

Por su parte, la cantante de Te arrepentirás ha reconocido que a lo largo del camino ha habido altibajos, pero el balance final es muy positivo: “Ha habido roces y ha habido momentos preciosos, porque a mí no me gusta idealizar las cosas. (…) Pero tenemos una relación muy bonita, para mí ha sido mi hogar y en los momentos en los que yo quería abandonar, la miraba y pensaba: Vale, todo está bien, está aquí conmigo”.

Anonimato y ‘hate’ en redes

Cruzar el charco para sumarse a esta aventura también les ha permitido disfrutar de un relativo anonimato que, sin embargo, se ha roto en alguna de las etapas de la competición. “Nos han pedido fotos. Yo flipaba, de repente era como ‘¿pero por qué nos conocen en Huacachina?’“, revela Jedet.

Andrea Compton y Jedet, en 'Hasta el fin del mundo'. (RTVE)

Andrea agrega que, aunque para ellas “ha sido guay” pasar desapercibidas, hay otros concursantes que han valorado mucho más el anonimato, como es el caso de Rocío Carrasco. Así lo considera también la actriz: “Es un personaje público que todo lo que dice es perseguido y publicado en la prensa. Y creo que ella sí se ha sentido muy liberada, nos lo ha comentado en varios momentos”.

Esta vivencia ha modificado la relación de ambas con las redes sociales y, en concreto, con el hate, al que las dos prometen no prestar atención durante la emisión del programa. “No. Cero. Jamás voy a meterme en las redes. Me da igual. Bueno, si la gente nos manda cariño, lo agradecemos, pero es mejor no mirar”, asevera Andre Compton, mientras que Jedet confiesa que Hasta el fin del mundo ha cambiado por completo su perspectiva: “No he vuelto a ver ni un comentario de Instagram desde que he vuelto. Me da igual ya. Este viaje en ese sentido me ha cambiado mucho”.