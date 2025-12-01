España

Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas: “La Tierra se está partiendo en dos”

La división de una placa a 100 kilómetros de profundidad del océano Pacífico podría causar grandes desastres naturales

Mar Gómez, doctora en ciencias
Mar Gómez, doctora en ciencias físicas, revela que la tierra se parte en dos (Vía TikTok)

Un descubrimiento geológico reciente desafía los esquemas tradicionales de la tierra tal y como la conocemos. Según explicó la doctora en ciencias físicas Mar Gómez, “La Tierra se está partiendo en dos, literalmente”. Esta afirmación no alude a una catástrofe inminente, sino a un proceso geológico de gran relevancia científica: la fractura gradual y profunda de una placa oceánica.

Bajo el océano pacífico, frente a la costa oeste de Canadá, los investigadores han detectado que una placa tectónica se está dividiendo, un fenómeno que hasta ahora no había sido observado con claridad. Las evidencias recogidas por los geólogos corresponden a la región de Cascadia, una de las zonas con mayor riesgo sísmico y volcánico a nivel mundial.

Allí, a unos cien kilómetros de profundidad bajo la isla de Vancouver, se ha documentado por primera vez este tipo de fractura gracias al uso de datos sísmicos y modelos geofísicos tridimensionales. Estas tecnologías, capaces de explorar las entrañas de la corteza terrestre, permiten reconstruir la evolución y los cambios estructurales de las placas con una precisión sin precedentes.

Una fractura de una placa
Una fractura de una placa oceánica a 100 kilómetros de profundidad (Science)

Todos estos avances han llevado a conocer que el fenómeno ocurre en un punto donde confluyen las placas Juan de Fuca y Explorer, actuales fragmentos resultantes de la desgarradura de una antigua placa oceánica llamada Fayanore. En ese entorno, ambas placas están separándose a un ritmo de milímetros por año mientras descienden o se hunden debajo de la placa norteamericana.

Este proceso recibe el nombre de subducción, la experta explica que es un mecanismo por el cual “una placa litosférica oceánica se introduce debajo de otra, usualmente continental, generando intensos cambios en la composición y disposición del material geológico.”

Qué consecuencias supone la división en dos partes

El área donde está ocurriendo el fenómeno es famoso en la comunidad científica por su peligrosidad, ya que se estima que allí podrían generarse algunos de los megaterremotos y tsunamis más potentes que el planeta ha experimentado. La fractura revela que se pueden producir desastres naturales que superen el nueve en la escala, algo parecido a lo ocurrido en 2011 en Japón.

Aunque el nuevo hallazgo de fractura no revela un incremento inmediato y directo del riesgo sísmico, sí cambia la forma en que los modelos de riesgo deberán tomar en cuenta las fracturas internas de la placa y cómo podrían “actuar como barrera” o “canal” para la propagación de rupturas. Esto significa que los sistemas de alerta , los mapas de peligrosidad y las estrategias de evacuación costera podrían requerir ajustes frente a este nuevo entendimiento de la dinámica tectónica.

Además de los peligros sísmicos y del agua, también hay preocupaciones sobre los efectos secundarios que un terremoto en esta falla podría tener en el medio ambiente y la economía de la región. El impacto económico en las comunidades locales por los tsunamis derivados de la subducción de la placa de Juan de Fuca abarcaría tanto daños a los ecosistemas costeros como afectaciones directas a la pesca y el turismo.

