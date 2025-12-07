Así es el primer tren panorámico de Noruega para ver auroras boreales: un viaje increíble por tan solo 130 euros

Auroras boreales en Noruega (Adobe Stock).

Cuando las temperaturas bajan y el cielo del norte pinta la noche de azul oscuro, pocos espectáculos resultan tan evocadores y magnéticos como el de las auroras boreales. El afán por contemplar este fenómeno ha convertido al Ártico en un destino soñado para exploradores y románticos. Ahora, Noruega marca un hito insólito: vivir la “magia” de manera cómoda, sostenible y asequible, gracias a un tren nocturno completamente acristalado. La experiencia, que redefine los viajes invernales, invita a mirar el cielo sin sentir el frío invernal y por un coste que está al alcance de muchos.

Es por ello que la gran novedad llega este año de la mano de Turismo de Noruega y la empresa ferroviaria estatal Vy Tog. Juntos han puesto en marcha el Midnight Aurora Route, un tren panorámico diseñado expresamente para admirar las auroras boreales durante el invierno, entre los meses de septiembre y marzo. De este modo, recorrer algunos de los parajes más propicios del país para observar este fenómeno se convierte en un itinerario inolvidable, donde el propio trayecto es parte esencial de la aventura.

La diferencia con otros trenes radica en que todos los vagones cuentan con techo y paredes de cristal, creando una especie de planetario móvil donde cada asiento es una cómoda butaca orientada al cielo. Los viajeros disfrutan de asientos reclinables y de una atmósfera casi mágica, ya que la iluminación interior se mantiene al mínimo para respetar la oscuridad ártica y permitir la mejor visión posible de las luces del norte. Así, sin exponerse al gélido aire exterior, se puede contemplar la aurora en todo su esplendor a través del cristal.

Una experiencia educativa y respetuosa con el entorno

Vy train, en Noruega

Más allá de ser uno de los mayores ferrocarriles del mundo, el tren nocturno noruego incorpora un componente científico y divulgativo que enriquece considerablemente el viaje. Equipado con sistemas en tiempo real para el seguimiento de la actividad solar y los datos atmosféricos, ofrece a los pasajeros explicaciones y avisos sobre los mejores momentos del fenómeno gracias a una conexión satelital permanente. El resultado es un viaje tan visual como pedagógico, que acerca el Ártico a visitantes de todo el mundo sin comprometer el cuidado medioambiental.

El Midnight Aurora Route funciona además como observatorio móvil, y los viajeros reciben información continua sobre el fenómeno mientras lo observan. Pero no solo eso, pues el tren cuenta también con de paradas estratégicas, siendo una de las más destacadas la de la estación de Katterat. Este lugar se sitúa a casi 400 metros de altitud y es inaccesible por carretera, dando una sensación de aislamiento total. Allí, junto a una fogata y bebida caliente, guías especializados enseñan a fotografiar las luces y desvelan todos los secretos de las auroras boreales.

Organización del viaje: precio, temporadas y detalles prácticos

La organización del trayecto está pensada para aprovechar al máximo las condiciones de visibilidad. Durante octubre y la primera mitad de diciembre, la experiencia se inicia sobre las 18:30, con salida a las 19:00 de la estación de Narvik y regreso a las 22:15. A partir del 17 de diciembre y hasta marzo, las horas se ajustan aprovechando la oscuridad más intensa, con salida algo más tarde y vuelta cerca de las 22:50.

Lo más llamativo es el precio accesible: por menos de 130 euros al cambio —con billetes desde 1.495 coronas noruegas—, el pasajero accede a un paquete que incluye el trayecto completo, bebidas calientes, snacks, acceso a Katterat y al museo local, guía fotográfica especializada, la compañía de expertos y la proyección de un documental sobre el fenómeno. La gestión de las plazas se realiza a través de las oficinas de turismo del país, agencias especializadas y operadores locales, y se recomienda encarecidamente reservar con antelación. Igualmente, para disfrutar plenamente del viaje, es aconsejable llevar ropa de abrigo y térmicas, incluso en el interior del tren, y llevar equipamiento fotográfico adecuado.