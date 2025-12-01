Los dos trenes nocturnos que te permitirán ver auroras boreales este invierno: un recorrido por países nórdicos a partir de 39 euros

Un viaje en el Northern Lights Chase para ver auroras boreales (Norwegian Travel)

Las auroras boreales son uno de los fenómenos más impresionantes y mágicos de los que se puede ser testigo en la vida. Miles de viajeros van hasta los países nórdicos europeos en busca de poder vislumbrar sus colores diversos y llamativos. Normalmente, la mejor época para disfrutar de ellas suele concurrir entre los meses de octubre y marzo, por lo que una escapada a los países escandinavos sobre esas fechas es lo más recomendable.

Para verlas, muchos hacen excursiones por las montañas más cercanas a los pueblos, para evitar la contaminación lumínica. No obstante, esto puede no ser apto para todo tipo de viajeros, por lo que cabe resaltar una actividad que permite a todo el mundo ser testigo de ellas, y lo más importante: de la forma más cómoda posible. Esta modalidad consiste en recorrer el país nórdico deseado en tren nocturno. Aun así, hay que tener en cuenta ante todo que se trata de un fenómeno dependiente de la actividad solar y del viento solar. Por lo que verlas o no, dependerá de la suerte.

Entre auroras boreales y un día que dura cuatro meses: estas son unas de las islas más impresionantes de Noruega.

Un viaje mágico a la Laponia

Aunque existen diversos viajes en tren para llegar a Laponia finlandesa en familia, el Santa Expreso se postula como una de las mejores opciones por, justamente, su alternativa nocturna. Este viaje es una experiencia única para quienes desean conocer la residencia oficial de Santa Claus. El tren, operado por los Ferrocarriles Finlandeses (VR), conecta Helsinki con Rovaniemi y Kemijärvi en un trayecto de unas 10 horas que permite cruzar el círculo polar ártico y llegar a paisajes cubiertos de nieve.

Además, el Santa Expreso cuenta con vagones de dos pisos equipados con aire acondicionado, tomas de corriente, compartimentos para equipaje y wifi gratuito. Incluso dispone de un coche restaurante donde se pueden comprar comidas y bebidas para las largas horas del trayecto. Para este recorrido existen tres opciones de billete, según Eurail:

La clase económica ofrece asientos cómodos, luz de lectura y espacio para pertenencias personales con precios que oscilan entre 5 € y 32,70 € .

La cabina con cama doble , destinada a dos personas, con espacio para equipaje y baños compartidos en el pasillo, que dan una mayor privacidad. El precio va de 39 € a 150 € .

La cabina de lujo con cama doble incluye baño privado, lavabo, enchufes, wifi y cuesta entre 39 € y 160 €.

No obstante, las reservas en trenes nocturnos VR tienen un costo aproximado al 50% del valor de un billete completo. Aunque para los asientos de la clase económica no es obligatorio realizar esta reserva -a comparación de los camarotes y las camas de las otras categorías-, es recomendable hacerlo especialmente en temporada alta. Las reservas pueden realizarse por teléfono, en estaciones —con un recargo de 1 euro— o en línea, hasta con 10 meses de antelación, momento en el que salen los billetes a la venta.

Un viaje en el Northern Lights Chase para ver auroras boreales (Visit Norway)

Una aventura nocturna por Noruega

Por su parte, el Northern Lights Chase ofrece una alternativa a la que hay que destinarle solo 3 horas aproximadamente. Este trayecto te lleva por la histórica línea ferroviaria de Ofoten, al norte de Noruega, con el propósito de observar la aurora boreal lejos de la contaminación lumínica urbana. De esta forma, desde la estación de trenes de Narvik el tren hará un camino espectacular hasta llegar a la estación de Katterat, a 373 metros sobre el nivel del mar, con una breve parada intermedia en Bjørnfjell, en la frontera sueca.

Durante la experiencia, los pasajeros bajarán del vehículo para disfrutar de unos minutos alrededor de una hoguera bajo el cielo ártico. Allí, un guía local sirve bebidas calientes y pasteles, y da algunos consejos para fotografiar las auroras boreales. El viaje incluye también la proyección de un documental sobre las auroras, una visita al antiguo pueblo de montaña de Katterat y una parada en el cuartel histórico, que alberga el museo local.

El billete cubre el trayecto, la participación en las actividades, el acompañamiento de un guía, los aperitivos y las bebidas. La excursión está disponible desde páginas como Artic Train y Visit Norway a un precio de 1495 coronas noruegas (127,26 €) y para niños entre 7 y 17 años es de 772 coronas noruegas (65,71 €). Según las indicaciones de sendos anuncios, los pasajeros deben llevar ropa abrigada y se recomienda llevar cámara y trípode. Los horarios y la duración del viaje varían según la fecha.