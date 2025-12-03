Viajes

El parque secreto en Zaragoza que esconde un laberinto de más de 4 kilómetros de largo y 678.000 metros cuadrados

Lo más atractivo de este espacio es su impresionante conjunto de intervenciones artísticas: cinco obras que convierten este paseo en una especie de viaje al país de las maravillas

El Parque Lineal de Plaza
El Parque Lineal de Plaza es el único espacio de Zaragoza que reúne tres laberintos diferentes. (Composición fotográfica/Google Maps)

Siguen existiendo rincones en Zaragoza que sorprenden incluso a los que llevan viviendo allí toda la vida. Un ejemplo es un campo verde que se extiende entre la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y el Canal Imperial. A pesar de su magnitud y riqueza artística, es poco conocido por los vecinos. Es el Parque Lineal de Plaza.

Se trata de un corredor natural que se extiende a más de 4 kilómetros de largo y 678.000 metros cuadrados. Diseñado por el paisajista Pedro Tejero-Garcés Monclús ya en 2003-2004, hoy lleva el prestigioso título de segunda zona verde más grande de Zaragoza, superada únicamente por el Parque del Agua, según recogido en Hoy Aragón.

Lo más atractivo de este parque no son los 5.000 árboles y 8.000 arbustos, y tampoco la mezcla de vegetación madura cercana al Canal y amplias zonas reforestadas de arbolado joven, sino su impresionante conjunto de intervenciones artísticas: cinco obras que convierten este paseo en una especie de viaje al país de las maravillas.

El parque es el único en Zaragoza que reúne tres laberintos

Lo que convierte el parque en un espacio único es el hecho de que es el único en Zaragoza que cuenta con tres laberintos diferentes: cada uno de ellos destaca con una estética y un trasfondo cultural diferente. Son el Laberinto Solar, El Laberinto Barroco y el Laberinto Bidimensional.

  • El Laberinto Solar: una experiencia inolvidable

Se trata de un laberinto de tipo “primitivo”: tan solo cuenta con una entrada y, aunque el recorrido dura unos cuantos minutos, siempre lleva al centro. El protagonismo lo tiene un obelisco de alabastro que simboliza un rayo del dios egipcio, creando la impresión de un viaje casi místico.

  • El Laberinto Barroco: elegancia francesa en Zaragoza

Este laberinto es muy distinto al anterior: cuenta con 6.990 metros cuadrados y sigue el modelo francés, que se hizo famoso por primera vez en el siglo XVII. Dispone de cuatro entradas, pero tan solo existe un único camino que deja llegar al centro. En este caso, ya no solo se trata de paciencia, sino de elegir cuál es el correcto, convirtiendo el paseo en un viaje de aventuras.

El parque natural de España en el que puedes ver osos pardos en libertad: miradores en un impresionante paisaje entre montañas.
  • El Laberinto Bidimensional: un portal a la antigua Grecia

El último laberinto también tiene un estilo propio y muy pronunciado. Está inspirado en el mito griego de Teseo, Ariadna y el Minotaurio y es a través de losas cerámicas decoradas que el laberinto cuenta su historia. Decorado por el escultor Jorge Girbau, es un símbolo cultural más que un desafío espacial.

Otros lugares de interés en el parque

  • Atalaya: la versión aragonesa de la Torre de Babel

Inspirada en la Torre de Babel pintada por Pieter Brueghel el Viejo, Atalaya se ha convertido en unos de los elementos más impactantes dentro del parque. La estructura helicoidal cuenta con una terraza panorámica que llega hasta 13 metros de altura. Desde allí, todo el parque está en tus pies.

Se encuentra junto al espectacular lago de 35.000 m², y combina función estética y mirador. Su rampa doble y sus líneas curvas la convierten, crean una impresión futurista que invoca un fuerte contraste, pensando en la Torre de Babel original.

  • La Plaza de las Cinco Culturas

Inaugurada en 2007, esta plaza es considerada por algunos la intervención más simbólica del parque. Allí, cinco culturas que marcaron la historia y la cultura de Zaragoza se reúnen: la íbera, la romana, la islámica, la judía y la cristiana. Formada por un gran cilindro central y cuatro prismas triangulares, la obra recuerda a los monumentos prehistóricos. Por la noche, iluminado desde el suelo, el espacio se convierte casi en ceremonial.

El arte, la mitología y la naturaleza llenan el espacio inmenso del parque, y lo convierte en una parada obligatoria tanto para los vecinos que apenas lo conocen como para los turistas. Es el lugar perfecto para pasear, fotografiar y disfrutar de siglos de historia y cultura.

