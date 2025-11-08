Viajes

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Guardar
Cerca de la ciudad, pero
Cerca de la ciudad, pero lejos del ajetreo, se convierten en la parada perfecta que realizar este mes. (EFE/Jesús Digés/Archivo)

Ya estamos en pleno otoño: la temporada de los dulces caseros, la música lenta y la vuelta a series de confianza que ver una vez más. Pero también es la temporada de los paseos tranquilos, las castañas asadas y el olor a lluvia: no hay mejor momento para disfrutar de las últimas hojas amarillas crujiendo debajo de los pies.

¿Y qué mejor lugar para disfrutar de los últimos rayos de sol que en Madrid? La capital española está llena de parques de los que disfrutar durante esta temporada, pero tres destacan por encima del resto, ofreciendo la escapada perfecta para una tarde de otoño.

Y si estás pensando en volver a irte al Retiro, piénsalo bien, porque existen tres parques que encantan con su esplendor, pero también por ser desconocidos (o menos visitados) por la mayoría de las personas. Así que, pídete un café para llevar, y prepárate a vivir una tarde otoñal tan mágica como las de Gilmore Girls.

Parque de El Capricho

Este parque bello y singular se encuentra en el distrito de Barajas. Fue construido en el siglo XVIII por orden de la duquesa de Osuna. Hoy, es un punto de encuentro entre la aristocracia y el romanticismo, que le convierte en una parada única e imprescindible. En otoño, sus hojas se tiñen de un color dorado precioso, que caen sobre ti junto con las pequeñas gotas de lluvia. El olor a tiniebla, tierra húmeda e historia lo convierte en un sitio que parece sacado de un cuadro impresionista.

Además, no se trata solo de un lugar de belleza natural, sino también de curiosidad histórica. Debajo de los jardines del parque hay un búnker de la Guerra Civil que puede visitarse en ciertos periodos del año. El silencio del parque lo convierte en el sitio perfecto para reflexionar y volver a encontrarse.

Parque del Oeste

Esta joya de la naturaleza se encuentra en pleno centro de Madrid, a pocos pasos de la Plaza de España. Escondida del ajetreo de la ciudad, es otra parada ideal para los meses más fríos del año.

Europa se viste de otoño: los siete destinos más encantadores para una escapada inolvidable.

Uno de sus puntos más emblemáticos es el Templo de Debod, que ofrece algunas de las vistas más espectaculares durante el atardecer en Madrid. Pero el parque ofrece mucho más: desde rincones escondidos como la Rosaleda o el paseo de Camoens, hasta músicos callejeros y la posibilidad de hacer fotografías espectaculares: El Parque del Oeste ofrece algo para todos.

Quinta de los Molinos

A pesar de ser conocido principalmente por floración de los almendros en primavera, este parque de Madrid brilla con todo su esplendor durante el otoño. Es un lugar menos conocido por los turistas, y que ofrece un ambiente inolvidable cuando las hojas empiezan a caer.

Se encuentra en el distrito de San Blas, y es ideal para dar un paseo tranquilo, leer un libro o tomarse un café con un amigo. Esta época del año es ideal para descubrir este lugar desde otra perspectiva distinta, y fijarse en los miles de colores que lo componen.

Temas Relacionados

ParquesParques de MadridOtoñoMadrid en OtoñoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Descubre Lugo en 8 castillos: de increíbles fortalezas en mitad de la montaña a torres convertidas en museos o Parador

Estas construcciones permiten conocer la historia y los secretos de la región a través de sus muros y habitaciones

Descubre Lugo en 8 castillos:

Uno de los mejores balnearios de España para este otoño: a solo media hora de Madrid, con termas romanas, sauna y jacuzzi

Considerado un auténtico oasis, es el más grande de la Comunidad de Madrid, con más de 3.200 m² de circuitos termales y todo tipo de tratamientos que son ideales para disfrutar de una jornada de cuidado y relajación

Uno de los mejores balnearios

Así es el búnker nuclear más grande del mundo: 20 kilómetros de túneles, se puede recorrer en coche y está abierto al público

Fue construido durante la Guerra Fría y cuenta con unas dimensiones colosales que lo convierten en una obra de ingeniería militar única

Así es el búnker nuclear

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: rutas gastronómicas, cine y noches de museo del 7 al 9 de noviembre

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades culturales para todos los gustos y bolsillos

Los mejores planes para este

Las tasas aéreas más absurdas que cobran las aerolíneas: de reclinarse el asiento a reservar por teléfono

Las compañías han convertido los recargos adicionales en su principal modelo de negocio, siendo en ocasiones totalmente descabelladas

Las tasas aéreas más absurdas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso abandona en ambulancia la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados