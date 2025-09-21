Viajes

Este es el país que se va a poner de moda para los viajeros en los próximos años, según un experto

Volcanes, pueblos llenos de encanto y una sensación de descubrimiento auténtico convierten a este país en uno de los nuevos destinos más comentados por los expertos y turistas

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Volcán Cerro Verde, en El
Volcán Cerro Verde, en El Salvador (Adobe Stock).

El aumento inesperado de la popularidad de ciertos destinos turísticos suele sorprender tanto a expertos como a viajeros habituales. En los últimos tiempos, enclaves como Japón, Mauricio o Cabo Verde han pasado de ser nombres poco conocidos a figurar como opciones principales entre quienes buscan nuevas experiencias de viaje desde España. Este fenómeno, condicionado por tendencias globales y por el boca a boca, ha transformado la percepción de muchos rincones del mundo, acercando a turistas a paraísos insulares africanos que tiempo atrás apenas figuraban en el imaginario vacacional nacional.

La atención sobre destinos emergentes se renueva con frecuencia, pero según declaraciones recientes a Cadena SER del experto en viajes, Alberto Piernas, existe un país que está a punto de vivir un auge singular. “Estoy escuchando a mucha gente hablando sobre El Salvador”, ha señalado el profesional, convencido de que la nación centroamericana se convertirá en uno de los destinos más solicitados en los próximos años. La tendencia resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, hasta el momento, la presencia de El Salvador dentro del flujo turístico internacional ha sido mínima, pero los cambios parecen asomarse en el horizonte.

Uno de los datos más destacados, según explicó Alberto Piernas en sus declaraciones a la emisora, es que El Salvador protagonizó el mayor incremento de turistas en el continente americano el año pasado. Este crecimiento, hasta ahora poco conocido por el público general, demuestra que la curiosidad por descubrir los atractivos del país va en aumento y que muchos empiezan a plantearse la posibilidad de conocer este destino emergente antes de que se consolide el boom mediático.

Naturaleza exuberante y ciudades con encanto

Volcán Santa Ana, en El
Volcán Santa Ana, en El Salvador (Adobe Stock).

Entre los motivos por los que El Salvador comienza a captar la atención de los viajeros figuran su impresionante naturaleza y su variado patrimonio cultural. Los volcanes Cerro Verde y Santa Ana destacan como emblemas del atractivo natural salvadoreño, formando parte de rutas escénicas que permiten contemplar paisajes de gran espectacularidad. Estos enclaves no solo resultan ideales para los amantes del senderismo o de la fotografía, sino que constituyen uno de los rasgos que distinguen al país en Centroamérica.

En paralelo al magnetismo de sus volcanes, ciudades como San Salvador, la capital, y la cautivadora Suchitoto, se presentan como referentes urbanos que muestran facetas muy diferentes de la identidad local. San Salvador conjuga historia y modernidad, albergando instituciones culturales de relevancia y una vibrante vida cotidiana. Suchitoto, por su parte, representa una invitación al deleite pausado y a la admiración arquitectónica en un entorno de calles empedradas y tradiciones preservadas.

Tesoros ocultos y una nueva tendencia viajera

Piernas destaca que El Salvador posee “auténticas joyas tanto naturales como arquitectónicas” que aún permanecen alejadas de los circuitos tradicionales. A pesar del desconocimiento general, la oferta del país se extiende a preciosos pueblos y enclaves que sorprenderán a quienes decidan explorarlo en esta nueva oleada de interés turístico.

Así es el valle de Papenoo: rutas por el cráter de un volcán derrumbado en una de las islas más paradisíacas del mundo.

La expectativa de que la fama internacional de El Salvador aumente notablemente es cada vez mayor, y destinos que apenas son nombrados en las guías podrían convertirse en lugares imprescindibles en la agenda de viajeros intrépidos. Todo apunta a que, en los próximos años, el país será incluido en el radar de aquellos que buscan novedades y experiencias lejos de lo convencional, erigiéndose como el posible nuevo referente del turismo internacional.

El atractivo de El Salvador reside, pues, tanto en su diversidad paisajística —con sus volcanes y parajes naturales aún vírgenes— como en las posibilidades de descubrir una cultura dinámica, ciudades con personalidad propia y pueblos que sorprenden en cada rincón. Quienes se adelanten a la tendencia podrán disfrutar de un país en plena transformación y con potencial para asombrar a los turistas más exigentes.

Temas Relacionados

El SalvadorAméricaDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Oktoberfest Barcelona: la famosa fiesta de la cerveza alemana se traslada a la Ciudad Condal con 12 días de celebraciones

Este evento es todo un imprescindible en la ciudad y en él se puede degustar de la mejor bebida y gastronomía alemana

El Oktoberfest Barcelona: la famosa

El increíble balneario de Zaragoza que es perfecto para este otoño: tiene el lago termal más grande de Europa

Este complejo termal tiene unas aguas a 32 °C y se alimentan de manantiales subterráneos

El increíble balneario de Zaragoza

El pueblo medieval español que debes visitar en otoño: tiene un gran casco histórico y un castillo impresionante

Pese a su pequeño tamaño, la localidad reúne varios rincones y lugares emblemáticos de gran interés turístico

El pueblo medieval español que

Estos son los 5 pueblos más bonitos de La Rioja: de villas prehistóricas a fuertes defensivos y rurales

Estos pequeños pueblos muestran un patrimonio histórico y monumental envidiable, a la vez que son destinos rurales de primer orden

Estos son los 5 pueblos

Viaja en camper por un euro al día: este el sencillo truco para ahorrar y disfrutar de la mejor experiencia

A través de diferentes aplicaciones el viajero puede disfrutar de uno de los viajes en camper más impresionantes y cuidando el bolsillo

Viaja en camper por un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos dos ocupantes de la

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

ECONOMÍA

Booking cancela una reserva alegando

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

John McEnroe se rinde a

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”