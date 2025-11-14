La Sagrada Familia de Barcelona podrá visitarse gratis por un evento que se celebrará este noviembre y para el que puedes conseguir entradas

La Sagrada Familia, en Barcelona (Adobe Stock).

La Sagrada Família ha anunciado la celebración de un concierto coral gratuito que permitirá a 800 personas disfrutar de la música en el interior del emblemático templo barcelonés. La cita, prevista para el viernes 21 de noviembre a las 18:30 horas, reunirá a la Escolanía de Montserrat junto a destacados coros infantiles europeos, como el Copenhagen Boys Choir de Dinamarca y el Tölzer Knabenchor de Baviera (Alemania).

El evento conmemorará el milenario de Montserrat y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, figura central de la arquitectura y símbolo de Barcelona. Según ha informado la basílica, la asistencia será posible únicamente para quienes resulten agraciados en el sorteo de entradas dobles, cuyo registro se encuentra abierto en la web oficial de la Sagrada Família hasta el 16 de noviembre a las 21:00 horas.

La iniciativa busca acercar la música coral y la historia del templo a un público amplio, permitiendo que tanto visitantes habituales como quienes acudan por primera vez puedan experimentar la acústica y la atmósfera del edificio de Gaudí en un contexto diferente. El sorteo repartirá 400 entradas dobles, de modo que ochocientas personas podrán presenciar el concierto en directo. Para quienes no consigan entrada, la basílica ha habilitado una retransmisión en streaming, garantizando así el acceso a la interpretación de estos coros internacionales desde cualquier lugar. La Sagrada Família ha destacado que el evento pretende ofrecer una experiencia única, en la que la arquitectura y la música se fusionan para crear un espectáculo inolvidable.

Año Gaudí: celebraciones y nuevas aperturas

Skyline de Barcelona (Adobe Stock).

El concierto se enmarca en los actos del Año Gaudí, que culminará el 10 de junio de 2026, fecha en la que se cumplirán cien años del fallecimiento del arquitecto. La Sagrada Família será uno de los escenarios principales de esta conmemoración, con actividades que incluyen la esperada inauguración de la Torre de Jesucristo, actualmente en construcción y cuya finalización está prevista para el próximo año. Esta nueva torre se sumará a los elementos icónicos del templo, reforzando el legado de Gaudí y atrayendo a nuevos visitantes durante el centenario.

Además, el templo acogerá la exposición “1925-2025. Cien años de la finalización de la torre de Bernabé”, que permitirá conocer el primer testimonio de Gaudí en la Sagrada Família. La muestra estará abierta al público desde el 20 de noviembre de 2025 hasta el 26 de mayo de 2026, y formará parte del programa cultural y educativo del Año Gaudí. Según ha detallado la basílica, estas iniciativas tienen como objetivo difundir la historia y el valor artístico del monumento, al tiempo que acercan la música coral a un público diverso en un espacio donde la acústica y la arquitectura se combinan de manera excepcional.

Experiencia musical en un entorno único

Concierto

Convertir la Sagrada Família en escenario de un concierto coral supone añadir una dimensión emocional a la habitual visita arquitectónica y artística. La oportunidad de escuchar voces infantiles de reconocido prestigio internacional en el interior del templo representa una experiencia singular tanto para barceloneses como para turistas. Toda la información relativa al sorteo de entradas, las visitas y el programa de actividades culturales puede consultarse en la web oficial de la Sagrada Família, donde también se detallan los eventos previstos para el Año Gaudí.

Con este tipo de propuestas, la Sagrada Família consolida su posición como referente cultural y turístico de Barcelona, promoviendo el patrimonio, la música y la celebración, y acercando la obra de Gaudí a todos los públicos, según ha subrayado la propia basílica.