Los mejores pueblos de Tarragona para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: el predilecto de Picasso y con gran protagonismo natural

Las empedradas calles de l'Horta de Sant Joan, en la provincia de Tarragona. (Captura de pantalla)

¿Eran los eclipses un fenómeno admirado en el Imperio romano? Con escasos conocimientos sobre el cielo, los emperadores se decantaban más por la superstición que por la admiración. Hoy, en la antigua Tarraco (Tarragona), la población que allí vive y cualquiera que opte por acercarse podrá disfrutar del eclipse solar total que será visible en menos de dos meses. Concretamente, el próximo 12 de agosto, la Luna se alineará entre el Sol y la Tierra, formando un hito histórico que no se veía en la Península Ibérica desde hace décadas. Si no quieres perder la oportunidad de presenciar la oscuridad atípica que será visible en varias provincias españolas, debes asegurarte de conocer sus ubicaciones.

La provincia de Tarragona, característica por contar con el epicentro astronómico de Cataluña entre sus enclaves más destacados, posee un entorno natural tranquilo desde donde seguir el eclipse. Localidades como Siurana, Prades, Miravet, Horta de Sant Joan o Altafulla son especialmente atractivas para la fecha señalada, tanto para quienes se decanten por opciones de ciudad como de costa.

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Cinco municipios de la provincia catalana son altamente recomendables para apreciar el eclipse solar. (Datawrapper)

Siurana (o Siurana de Prades), el municipio de 188 habitantes que parece detenido en el medievo

A menos de 50 kilómetros de la capital provincial, el municipio de Siurana cuenta con 188 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y un empedrado medieval que parece detenido en el tiempo. Según afirmó la técnica de Turismo de la comarca del Priorat en La Vanguardia, Cristina Beltrán, la demarcación “es una de las mejores zonas que va a haber en España para disfrutar del eclipse”. Pero Siurana no es solo reseñable por su predisposición desde donde ver el eclipse solar, sino que cuenta también con rutas gastronómicas y deportivas de las que disfrutar: además de la escalada típica de la comarca, el pantano de Siurana se presenta como complemento de excursiones, con zonas naturales de baño como Toll de la Palla y la posibilidad de recorrer el paisaje en kayak.

La localidad de Siurana, en la comarca del Priorat, se erige sobre una majestuosa piedra caliza. (Wikimedia Commons)

Entre los edificios señalados que merecen la pena visitar, figuran la iglesia de Santa Maria de Siurana, una construcción románica de los siglos XII–XIII integrada en el paisaje, y el castillo, de origen musulmán y fechado en el siglo IX. Frente a la iglesia se abre una explanada verde concebida como espacio de contemplación, cuyo valor realza la planta del edificio. Aunque para planta, la piedra caliza sobre la que se erige la fortaleza musulmana. Hoy, el castillo se encuentra en ruinas, aunque todavía pueden apreciarse torres defensivas en torno a un gran patio de armas.

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La tradición local añade una capa narrativa al enclave. Según el blog Augustus Hotels, cuenta la leyenda que Siurana fue el último bastión musulmán en Cataluña y sitúa su episodio central en el momento en que las tropas cristianas estaban a punto de tomar la fortaleza. Según ese relato, Abd el-azia, hija del señor de Siurana, celebraba una fiesta en sus aposentos cuando una flecha entró por la ventana y anunció el ataque. Presa del terror, decidió arrojarse al abismo con su caballo antes que caer en manos enemigas.

Prades, epicentro astronómico de Cataluña por sus cielos impolutos

El segundo municipio que aquí proponemos como enclave desde donde admirar el eclipse solar total del próximo agosto es Prades, el que además es el epicentro astronómico de Cataluña. La orografía de las montañas de la zona permite recorrer el entorno por rutas señalizadas a pie o en bicicleta para complementar el turismo. Durante los paseos, podrá detenerse en la Roca Foradada y el Perelloner del Sisteré, un árbol monumental de 12 metros de altura y más de 3 metros de envergadura.

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La Roca Foradada ('agujereada' en catalán) es uno de los atractivos naturales del senderismo de Prades. (Wikimedia Commons)

La calidad del cielo nocturno es una de las señas de identidad del municipio y de su entorno, descrito como uno de los más oscuros y limpios de Cataluña. Esa condición hizo posible la creación del Parque Astronómico Montañas de Prades, donde se organizan durante todo el año actividades de observación de estrellas, galaxias y planetas con telescopio, por lo que la cita de este verano se dará aquí.

La gastronomía local también es un aliciente de visita, ya que se apoya en dos productos típicos: la miel y las patatas. Estas últimas, conocidas popularmente como trunfos, cuentan con el distintivo de Indicación Geográfica Protegida por su calidad, según recoge Catalunya Turisme. De hecho, en septiembre, la Fiesta de la Patata convierte ese producto en el eje de degustaciones y recetas preparadas de múltiples formas.

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Vistas al Ebro y dulces islámicos culminan una visita a Miravet

En unas vistas a campo abierto sobre el río Ebro, se alza el municipio de Miravet a 125 metros de altitud. El recinto fortificado del castillo, máximo exponente del pueblo catalán, está abierto a las visitas y ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional. El recorrido incluye el granero, la caballeriza, el patio de armas con refectorio y la iglesia, a la que se accede por una escalera de caracol que desemboca en una terraza con vistas sobre el entorno. De hecho, la propia trama urbana prolonga el carácter defensivo del castillo.

La geografía del municipio refuerza esa singularidad. El pueblo se extiende por la ribera derecha del Ebro, en la depresión de la cubeta de Móra, una zona que registra las temperaturas más elevadas de Cataluña durante el verano, y queda delimitado por el congosto de Miravet al sur y la sierra de Cavalls al norte. Por su situación geográfica, deportes como el kayak son posibles entre sus aguas. Para amenizar la velada, puede acompañarse la visita a Miravet de sus dos comidas típicas, la clotxa (pan de payés con tomate, ajo y sardina asada) y los pastissets (dulces islámicos rellenos de cabello de ángel).

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En la provincia de Tarragona, se alza el municipio de Miravet, a 125 metros de altitud del Ebro. (Generalitat de Catalunya)

Las calles de l’Horta de Sant Joan que encandilaron a Picasso

El paisaje natural y la tranquilidad mansa de l’Horta de Sant Joan encandilaron a Pablo Picasso en demasía. Ahora, se recupera su ubicación a raíz del eclipse solar total, ya que la localidad tarraconense posee una combinación perfecta de serenidad y poca luz. Si además se quiere descubrir el encanto que atrapó al pintor malagueño, puede visitarse la plaza porticada de Sant Salvador d’Horta o la iglesia de Sant Joan Bautista, fechada en el siglo XVII, con pinturas de artistas locales en su interior.

El vínculo entre el artista y el municipio arrancó en el verano de 1898, cuando Picasso llegó con solo 16 años a Horta de Sant Joan tras recibir una invitación. La principal parada para seguir esa huella es el Centro Picasso de Horta, que reúne una colección de obras del maestro y la completa con exposiciones temporales centradas en su estancia en la zona. Ese espacio resume la relación entre el pintor y el municipio en un mismo recorrido.

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Rutas de senderismo y donde observar aves caracterizan a Altafulla

El municipio de Altafulla, ubicado a escasos 15 kilómetros de Tarragona, ofrece una combinación de patrimonio histórico y belleza natural que la convierte en un destino destacado en la costa. Uno de sus principales atractivos es el conjunto medieval, donde el castillo de los Montserrat y las calles empedradas del casco antiguo permiten un recorrido por siglos de historia. La villa romana de Els Munts, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, revela el pasado romano de la zona y aporta un valor arqueológico singular al municipio.

Además de su riqueza histórica, Altafulla cuenta con una extensa playa de arena fina y aguas tranquilas, ideal para familias y visitantes que buscan tranquilidad junto al mar. El entorno natural del río Gaià y su desembocadura, protegidos como espacio natural, ofrecen rutas para el senderismo y la observación de aves. La combinación de patrimonio, naturaleza y una oferta gastronómica basada en productos locales posiciona a Altafulla como un municipio reseñable en la provincia de Tarragona, perfecto para disfrutar del eclipse solar.

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