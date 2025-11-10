Viajes

La mejor ruta para hacer en otoño cerca de Madrid: un sendero único en España que recorre un hayedo que es Patrimonio de la Humanidad

El camino descubre un paisaje de gran belleza en una de las rutas más bonitas del país

Guardar
Hayedo de Tejera Negra, en
Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara (Adobe Stock).

El bullicio de la gran ciudad invita, a veces, a buscar refugio en los rincones más silenciosos y secretos del entorno. Los alrededores de Madrid ofrecen un remanso natural donde el viajero puede dejar atrás el ajetreo y fundirse con paisajes de valles, montañas y bosques protegidos. Entre las múltiples opciones que esconde el interior de la península, emergen rutas y parajes capaces de transformar cualquier escapada en una experiencia de auténtico contacto con la naturaleza.

De este modo, rumbo a la provincia de Guadalajara, en plena Sierra Norte, se encuentra el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un espacio que encierra uno de los bosques más singulares de la península: el Hayedo de Tejera Negra. Considerado el último hayedo del sur de Europa, este bosque se ha convertido en destino imprescindible para los amantes del senderismo y la naturaleza gracias a su localización estratégica entre los valles nutridos por los ríos Lillas y Zarzas.

Las crestas rocosas que rodean el hayedo refuerzan la sensación de aislamiento y misterio, mientras el entorno se mantiene fresco y frondoso pese a su latitud meridional. El agua, procedente de los glaciares de La Buitrera, alimenta la vida en el bosque, permitiendo la preservación de un ecosistema que, en 2017, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al formar parte de la extensión europea de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones. Pero no solo eso, pues el hayedo se ha convertido en uno de los enclaves más famosos durante el otoño, cuando los colores propios de esta estación visten el horizonte.

Senda de Carretas: historia y naturaleza en cada paso

Hayedo de Tejera Negra, en
Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara (Adobe Stock).

Entre las diferentes rutas que surcan el hayedo, sobresale la Senda de Carretas, un recorrido circular de seis kilómetros con una duración aproximada de tres horas y dificultad media. El itinerario comienza en el aparcamiento principal, permitiendo al visitante dejar el vehículo y sumergirse en la naturaleza sin más dilación. El inicio del sendero acompaña el curso del río Lillas aguas arriba, adentrándose en praderas húmedas que constituyen el alimento de ganado y mamíferos herbívoros autóctonos.

El paseo prosigue entre repoblaciones de pino silvestre y, tras cruzar un pequeño arroyo, presenta su primer giro hacia la izquierda, marcando el comienzo de una ascensión suave. Es en este tramo donde el caminante empieza a descubrir las primeras hayas, protagonistas silenciosas del bosque y custodias de la memoria natural de la región.

La Senda de Carretas debe su nombre al uso original del trazado: antiguamente se empleaba para transportar el carbón producido en el propio hayedo. Aún se conserva un testimonio de esta tradición en “La Carbonera”, una estructura compuesta por pilas de leña compartimentadas y cubiertas con hojarasca y tierra. Esta reproducción de las antiguas carboneras revela el modo en que los habitantes extraían carbón tras un proceso de combustión lenta que podía durar hasta diez días.

El ascenso y el corazón del hayedo

Hayedo de Tejera Negra, en
Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara (Shutterstock).

Tras superar la “Carbonera”, la senda se vuelve más exigente. El ascenso discurre bajo un dosel de hayas, formando un tramo de sombra densa y humedad, considerado el más duro del recorrido. Al alcanzar la Pradera de Matarredonda, el esfuerzo se ve recompensado con una panorámica abierta y serena, ideal para detenerse a tomar aliento y disfrutar de la quietud que solo ofrecen los grandes bosques.

La parte final de la ruta suaviza la pendiente: el camino se desliza ahora entre robles, pinos y un majestuoso ejemplar de tejo. Llegados a una bifurcación, el senderista puede elegir entre regresar directamente al aparcamiento o prolongar la excursión hacia el Collado del Hornillo, abriendo así el abanico de posibilidades para quienes buscan intensificar el contacto con el monte.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Cómo llegar

Desde la ciudad de Madrid, el viaje hasta el hayedo es de alrededor de 2 horas y 30 minutos por la carretera A-1. Por su parte, desde Guadalajara el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 50 minutos por las vías CM-101 y CM-1006.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesTrekkingCastilla-La ManchaGuadalajara EspañaRutas y Senderismo EspañaViajesOtoñoViajes OtoñoViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La impresionante iglesia conocida como la Sagrada Familia de Alicante: una joya modernista que está sobre una colina y junto a un castillo árabe

El santuario destaca por su increíble fachada y por su planta en forma de cáliz

La impresionante iglesia conocida como

Este es el precio del equipaje facturado en Wizz Air en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Las tarifas para facturar una maleta dependen principalmente de la fecha del vuelo, del método de pago y del peso total de cada pieza

Este es el precio del

Esta es una de las cascadas más impresionantes del mundo: un paraíso natural con un salto 5 veces más grande que las cataratas del Niágara

Con una caída de más de 200 metros de altura, esta cascada sorprende al viajero por su majestuosidad y el espectáculo que crea

Esta es una de las

Este es el pueblo más antiguo de Sevilla: un legado de más de 4.000 años de historia que enamoró a Cervantes con su pan

Este rincón a media hora de la capital de la provincia emerge como uno de los mayores yacimientos de Andalucía, ofreciendo una ventana única a su historia

Este es el pueblo más

El castillo del siglo X que es ahora un Parador: está en la frontera con Francia y en uno de los pueblos más bonitos de España

Entre los muros de esta fortaleza pasaron personalidades como Carlos V o Velázquez y ahora el viajero puede dormir como uno de ellos

El castillo del siglo X
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón dijo a Maribel Vilaplana

Mazón dijo a Maribel Vilaplana que le reclamaban “para lo de siempre, para la foto” cuando terminaba de hablar por teléfono la tarde de la DANA

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

ECONOMÍA

“Imagina que pagas 50.000 euros

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos