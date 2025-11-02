Este es el estadio de futbol más curioso y remoto del mundo: entre islas, en mitad de la montaña y con el sol de medianoche

Henningsvær Idrettslag Stadion, en Noruega

Los estadios de fútbol constituyen mucho más que espacios destinados al deporte; son auténticos iconos que atraen cada año a miles de viajeros seducidos tanto por la historia y la pasión que albergan, como por su arquitectura y enclave. El llamado turismo deportivo se ha consolidado como una de las formas más singulares de conocer un destino, catapultando a templos del balompié como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o Anfield a la categoría de lugares de peregrinaje para aficionados. Sin embargo, lejos de las grandes urbes y aún más allá de los límites convencionales del fútbol profesional, existe un estadio capaz de eclipsar a todos por su exótica localización e insólito paisaje: el Henningsvær Idrettslag Stadion, en Noruega.

En las remotas Islas Lofoten, pasado el círculo polar ártico noruego, este estadio se alza como un prodigio de ingenio y belleza natural. Este campo, más que un estadio, es un sorprendente escenario que parece desafiar las leyes de la lógica. Situado sobre el abrupto lecho rocoso del pequeño islote de Hellandsøya, la falta de espacio ha obligado a desechar la idea de construir gradas convencionales; en su lugar, una franja de asfalto circunda el terreno de juego sirviendo, a la vez, de aparcamiento y de graderío improvisado para la escasa multitud local.

A pesar de su humilde estructura, alrededor de quinientas personas pueden presenciar los partidos sin dificultad, un aforo que excede la población habitual de Henningsvær. Lo singular, sin embargo, no recae en la capacidad ni en la infraestructura, sino en la experiencia casi surrealista de ver rodar el balón mientras el Atlántico ártico se agita a unos pocos metros y las montañas recortan el horizonte.

La historia de Henningsvær IL y su estadio

Henningsvær Idrettslag Stadion, en Noruega (Instagram).

El germen de este estadio insólito se remonta a la fundación, en 1927, del Henningsvær Idrettslag, el club deportivo local. El reto principal ha sido siempre doble: la severa roca del entorno y la meteorología extrema del círculo polar. Pese a ello, el pueblo supo crear un campo nivelando con esfuerzo el accidentado terreno, originando una explanada irregular, pero funcional y, sobre todo, inolvidable.

La superficie de juego contrasta de forma asombrosa con el paisaje; el césped verde brillante y las líneas blancas transgreden la monotonía de la piedra desnuda y la vegetación escasa. Configuran, juntos, una postal única que ha conquistado a fotógrafos, pilotos de drones y aficionados de todo el mundo, multiplicando la fama del estadio en redes sociales.

Sin embargo, este campo no ha sido concebido para la competición profesional. Debido a su reducido tamaño y a la ausencia de protecciones perimetrales, cualquier lanzamiento fallido termina, con frecuencia, arrojando el balón directamente al mar. Es un lugar de juego casi íntimo, pensado únicamente para los vecinos y los visitantes que buscan vivir la esencia más pura del fútbol. La iluminación artificial es otro rasgo que define al estadio y garantiza partidos durante la noche, incluso cuando en los meses oscuros de invierno las horas de luz natural son escasas o inexistentes. Según las condiciones del cielo, la magia se multiplica al caer el crepúsculo, cuando la cancha se enciende y la brisa polar añade una dimensión etérea al partido.

Entre auroras boreales y un día que dura cuatro meses: estas son unas de las islas más impresionantes de Noruega.

Fenómenos únicos: auroras y sol de medianoche

El paisaje de las Lofoten es ya de por sí motivo suficiente para planear un viaje. No obstante, el estadio ofrece destinos dobles a los viajeros: por un lado, la probabilidad nada desdeñable de presenciar auroras boreales, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, y por otro, ser testigos del asombroso fenómeno del sol de medianoche.

Durante el verano, entre el 26 de mayo y el 19 de julio, el astro rey se niega a ocultarse y el estadio permanece bañado de luz las veinticuatro horas del día. Esta situación insólita es consecuencia de la inclinación del eje terrestre y del emplazamiento septentrional de las islas. Por el contrario, desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero, la oscuridad predomina y el sol jamás llega a elevarse sobre el horizonte, sumiendo el entorno en una penumbra perpetua que, lejos de restar atractivo, convierte cada encuentro futbolístico en una rareza colosal.