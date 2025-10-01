Viajes

Este es el precio del equipaje facturado en Iberia en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

El precio de la facturación de la maleta varía según factores como la distancia, el vuelo o el peso

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Maleta facturada en un aeropuerto
Maleta facturada en un aeropuerto (Adobe Stock).

Antes de emprender un viaje en avión, es recomendable consultar las normas específicas de cada aerolínea. Aunque todas se rigen por un marco normativo común, existen diferencias significativas en cuestiones como el tamaño y el peso permitido para el equipaje de mano. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sugiere que las maletas de cabina no excedan los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos, si bien esta directriz es solo orientativa y cada compañía puede establecer sus propios límites.

También es importante tener en cuenta las condiciones de facturación de las maletas, ya que los costes del equipaje de bodega pueden variar entre aerolíneas. El peso es un aspecto crucial en la tarifa final, por lo que viajar exclusivamente con lo necesario ayuda a evitar recargos adicionales y a hacer el trayecto más cómodo.

En el caso de Iberia, el equipaje facturable comprende los bultos que deben ir obligatoriamente en la bodega del avión. Las dimensiones máximas permitidas resultan de sumar el alto, ancho y largo de la maleta, con un total que no puede superar los 158 centímetros (incluyendo asas, bolsillos y ruedas). El peso estándar máximo permitido es de 23 kg, aunque es posible pagar un suplemento de sobrepeso hasta un máximo de 32 kg. En ningún caso se aceptan maletas que excedan los 32 kg.

Cada pieza facturada es personal e intransferible: el equipaje debe estar a nombre de un único pasajero y ser gestionado individualmente. Abonar el equipaje extra o el sobrepeso se puede realizar tanto en la web, la App de Iberia o directamente en el aeropuerto, aunque el precio varía considerablemente según el canal y el momento de la compra.

El precio por factura una maleta en Iberia

Avión de Iberia (ShutterStock España)
Avión de Iberia (ShutterStock España)

El precio del equipaje adicional depende tanto de la modalidad de compra como del tipo de vuelo (doméstico, europeo o intercontinental). Las tarifas más económicas se obtienen normalmente durante la reserva del billete a través de internet. Comprar equipaje en el aeropuerto puede suponer pagar hasta el doble.

Para vuelos domésticos, las tarifas online para una maleta de 15 kg varían entre 13 € y 35 €. Para la primera maleta de 23 kg, el precio va de 18 € a 49 € online, y de 42 € a 85 € si se adquiere en el aeropuerto. En el caso de equipaje de 32 kg, la tarifa online oscila entre 26 € y 69 €, mientras que en el aeropuerto se sitúa entre 59 € y 108 €.

En los vuelos europeos, africanos y de Oriente Medio, una maleta de 15 kg tiene un precio online de 17 € a 58 €. La primera de 23 kg cuesta entre 20 € y 81 € online, y de 45 € a 110 € en el aeropuerto. El equipaje de 32 kg se mueve en un rango de 36 € a 112 € online y de 66 € a 140 € presencialmente.

Para vuelos de largo radio, el coste de la primera maleta de 23 kg parte de 50 € y puede alcanzar hasta 117 € online, mientras que en el aeropuerto sube de 70 € a 164 €. Una maleta de 32 kg online costará entre 77 € y 178 €, y de 154 € a 380 € en ventanilla del aeropuerto.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Tanto para la segunda maleta como para equipaje adicional, los precios pueden incrementarse considerablemente en trayectos internacionales, llegando en el aeropuerto hasta 305 € en vuelos europeos o 380 € en largo radio. Añadir o modificar el equipaje con antelación online es la opción más ventajosa para evitar sustos en el último momento y garantizar el transporte adecuado de las pertenencias del viajero.

Temas Relacionados

AerolíneasVuelosIberiaEquipajeDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Este es el pueblo más bonito al que viajar en octubre, según National Geographic: una villa medieval que es de las más bonitas de España

La localidad destaca por su increíble casco histórico en el que sus calles transportan al viajero a tiempos pasados

Este es el pueblo más

Las mejores rutas de senderismo en Ciudad Real: impresionantes cascadas, parques nacionales y humedales perfectos para el otoño

Estos senderos permiten conocer algunos de los paisajes más hermosos de la provincia durante estas fechas

Las mejores rutas de senderismo

El pueblo medieval a 130 kilómetros de Barcelona en el que se grabó ‘Juego de Tronos’

La provincia de Girona constituye uno de los centros medievales más destacados de Catalunya

El pueblo medieval a 130

El impresionante castillo de Toledo que tienes que visitar antes de que se convierta en un hotel: es un emblema en la región

Desde su apertura en abril de 2025, la fortaleza ha recibido alrededor de 10.000 visitantes, consolidándose como un referente en la provincia

El impresionante castillo de Toledo

Estos son los mejores planes de Madrid en Octubre: de la ruta de la tapa al Altar de Muertos

Estas actividades constituyen una amplia agenda cultural y de ocio con planes para todos los gustos

Estos son los mejores planes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson