Este es el precio del equipaje facturado en Iberia en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Antes de emprender un viaje en avión, es recomendable consultar las normas específicas de cada aerolínea. Aunque todas se rigen por un marco normativo común, existen diferencias significativas en cuestiones como el tamaño y el peso permitido para el equipaje de mano. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sugiere que las maletas de cabina no excedan los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos, si bien esta directriz es solo orientativa y cada compañía puede establecer sus propios límites.

También es importante tener en cuenta las condiciones de facturación de las maletas, ya que los costes del equipaje de bodega pueden variar entre aerolíneas. El peso es un aspecto crucial en la tarifa final, por lo que viajar exclusivamente con lo necesario ayuda a evitar recargos adicionales y a hacer el trayecto más cómodo.

En el caso de Iberia, el equipaje facturable comprende los bultos que deben ir obligatoriamente en la bodega del avión. Las dimensiones máximas permitidas resultan de sumar el alto, ancho y largo de la maleta, con un total que no puede superar los 158 centímetros (incluyendo asas, bolsillos y ruedas). El peso estándar máximo permitido es de 23 kg, aunque es posible pagar un suplemento de sobrepeso hasta un máximo de 32 kg. En ningún caso se aceptan maletas que excedan los 32 kg.

Cada pieza facturada es personal e intransferible: el equipaje debe estar a nombre de un único pasajero y ser gestionado individualmente. Abonar el equipaje extra o el sobrepeso se puede realizar tanto en la web, la App de Iberia o directamente en el aeropuerto, aunque el precio varía considerablemente según el canal y el momento de la compra.

El precio por factura una maleta en Iberia

El precio del equipaje adicional depende tanto de la modalidad de compra como del tipo de vuelo (doméstico, europeo o intercontinental). Las tarifas más económicas se obtienen normalmente durante la reserva del billete a través de internet. Comprar equipaje en el aeropuerto puede suponer pagar hasta el doble.

Para vuelos domésticos, las tarifas online para una maleta de 15 kg varían entre 13 € y 35 €. Para la primera maleta de 23 kg, el precio va de 18 € a 49 € online, y de 42 € a 85 € si se adquiere en el aeropuerto. En el caso de equipaje de 32 kg, la tarifa online oscila entre 26 € y 69 €, mientras que en el aeropuerto se sitúa entre 59 € y 108 €.

En los vuelos europeos, africanos y de Oriente Medio, una maleta de 15 kg tiene un precio online de 17 € a 58 €. La primera de 23 kg cuesta entre 20 € y 81 € online, y de 45 € a 110 € en el aeropuerto. El equipaje de 32 kg se mueve en un rango de 36 € a 112 € online y de 66 € a 140 € presencialmente.

Para vuelos de largo radio, el coste de la primera maleta de 23 kg parte de 50 € y puede alcanzar hasta 117 € online, mientras que en el aeropuerto sube de 70 € a 164 €. Una maleta de 32 kg online costará entre 77 € y 178 €, y de 154 € a 380 € en ventanilla del aeropuerto.

Tanto para la segunda maleta como para equipaje adicional, los precios pueden incrementarse considerablemente en trayectos internacionales, llegando en el aeropuerto hasta 305 € en vuelos europeos o 380 € en largo radio. Añadir o modificar el equipaje con antelación online es la opción más ventajosa para evitar sustos en el último momento y garantizar el transporte adecuado de las pertenencias del viajero.