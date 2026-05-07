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Cristina Castaño revela en ‘La Revuelta’ cómo equilibra maternidad, doblaje y televisión: “Me encantaría que me llamase Sorogoyen”

La actriz comparte los retos de conciliar su vida profesional con la crianza de su hijo León y repasa sus nuevos proyectos en televisión y doblaje

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La actriz presentó su último trabajo en doblaje y repasó sus proyectos actuales
Durante la entrevista, Castaño abordó los retos de conciliar vida profesional y personal (La Revuelta)

La actriz Cristina Castaño ha acudido a ‘La Revuelta’ para presentar su último trabajo en doblaje y compartir su experiencia reciente como madre de un niño de ocho meses. Durante la conversación, ha abordado cómo la maternidad ha influido en su día a día y ha revelado los retos que le supone compaginar su vida profesional y personal.

La intérprete ha destacado que su hijo, de nombre León, le ha mostrado una nueva faceta vital, y ha detallado sus aspiraciones profesionales y personales, en un tono distendido y con sentido del humor. Cristina Castaño, que cumplió 47 años este año, ha manifestado que, a pesar de estar inmersa en nuevos proyectos, la llegada de su hijo León, “un bebé de ocho meses” al que “le están saliendo los dientes”, le ha supuesto una reorganización total de sus rutinas laborales y personales.

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Actualmente, Castaño compagina la participación en varios formatos. En ‘Tu cara me suena’, aseguró estar ocupando la tercera posición en la clasificación, por detrás de J Kbello y María Parrado, y comentó la llegada de nuevos concursantes como Aníbal Gómez y Leonor Lavado.

Además, ha recordado ante el presentador David Broncano que la otra cadena competidora, Antena 3, estaba promocionando simultáneamente a otros compañeros de edición en ‘El Hormiguero’, lo que generó un momento de complicidad y humor entre ambos, tal como ha relatado.

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Deseos, retos y sentido del humor

Durante la entrevista, Cristina Castaño ha compartido dos deseos inmediatos: por un lado, lograr que el director Rodrigo Sorogoyen la convoque para un nuevo proyecto profesional, y por otro, superar la puntuación que en su día marcó Aitana Sánchez-Gijón durante una intervención similar, quien alcanzó los 45 puntos.

La actriz ha afirmado: “Tengo muchos deseos, pero me encantaría que me llamase para trabajar Sorogoyen”, y ha añadido, en clave de competencia televisiva: “No sé cuál elegir, pero la próxima vez que venga al programa quiero superar a Aitana Sánchez Gijón en puntos. Dijo 45 y me gustaría superarle en algún momento de la vida”. Cuando el presentador le ha animado indicando que el resultado depende de ella misma, Castaño ha bromeado solicitando la colaboración de terceros para superar ese reto.

La actriz sorprendió al presentador con un muñeco Daruma como símbolo de sus deseos
En tono distendido, Castaño compartió anécdotas y mostró su sentido del humor durante la charla (La Revuelta)

La actriz ha llevado como obsequio a Broncano un muñeco tradicional japonés Daruma, que —según ha explicado— se utiliza para pedir deseos: “Tienen dos ojos que están sin pintar y hay que pintarle uno mientras pides un deseo y dejarlo a la vista como recuerdo; cuando se cumple, pintas el otro ojo”, ha relatado, defendiendo el valor simbólico del objeto y su papel en la gestión de las energías cotidianas.

En el plano personal, Cristina ha desvelado aspectos de su vida reciente al abordar las preguntas clásicas del programa, en las que normalmente las personalidades comparten detalles sobre salario, actividad y vida íntima. Con humor, ha declarado en una de ellas: “Un mísero tres”, refiriéndose a la frecuencia de sus relaciones sexuales en el último mes, y lo ha justificado afirmando: “Estoy trabajando mucho, con un bebé de ocho meses al que le están saliendo los dientes”.

Nueva etapa y desafíos personales

Cristina Castaño ha explicado que la maternidad le ha cambiado la perspectiva: “Ahora ya empiezo a ver un poco su personalidad. Hasta este momento no interactuaba, pero empieza ya a reconocer. Ellos durante los primeros seis meses piensan que somos todos la misma persona”.

Ha reconocido, además, las dificultades para conciliar la vida laboral, el cuidado de León y la falta de sueño asociada a los primeros meses de vida de su hijo, incidiendo en que cada vez que debe afrontar un compromiso profesional, el pequeño “se pone a llorar” porque “ya identifica que me estoy yendo”.

La actriz Cristina Castaño comparte su entusiasmo por participar en 'Tu cara me suena', un formato que describe como un reto y una ilusión semanal. Habla sobre la diferencia entre actuar en musicales e imitar, y cómo está disfrutando de sacar su lado más artístico y juguetón.

En cuanto a su desarrollo profesional, además de su presencia en ‘Tu cara me suena’, la actriz ha promocionado su trabajo en el doblaje de la película de animación ‘Las ovejas detectives’, en la que pone voz a uno de los personajes protagonistas. Según la propia intérprete, desde que dejó ‘La que se avecina’ el trabajo nunca le ha faltado, combinando papeles en televisión, teatro y doblaje.

Durante el encuentro, Castaño ha mostrado además su afinidad por temas como la astrología, afirmando que es relevante para su vida diaria, y ha participado activamente en el ambiente distendido del programa, entregándose también al humor con referencias personales y bromas sobre los invitados de la noche, entre ellos el grupo musical ‘La Plazuela’.

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