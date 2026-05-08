La expulsión de la décima gala de ‘Supervivientes 2026’ provoca rupturas y conmueve a los concursantes

La modelo abandona Supervivientes 2026 tras perder el duelo frente a Darío Linero (Supervivientes)

La expulsión de Marisa Jara en la décima gala de ‘Supervivientes 2026′ ha reconfigurado el rumbo del concurso en Telecinco, tras un duelo cargado de dramatismo frente a Darío Linero. La resolución ha dejado huella tanto entre los concursantes como en la propia dinámica del programa, alimentando tensiones y propiciando reacciones emotivas entre los participantes.

La decisión de la audiencia ha resultado contundente en el cómputo final: Darío Linero ha recibido un 76% de los votos positivos frente al 24% obtenido por Marisa Jara, lo que ha derivado en la expulsión de la modelo.

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La estructura de la gala ha situado a los tres nominados —José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío Linero— en el alambre tras la previa salvación de Claudia Chacón. Soto fue el primero en asegurarse la continuidad con un 50,1% de apoyos, mientras que el último duelo, disputado entre Marisa y Darío, ha certificado la salida de la concursante.

Bloqueo y despedida emotiva

La tensión se ha manifestado especialmente en las pruebas previas a la expulsión. Marisa Jara ha experimentado un episodio de bloqueo y pánico ante el tobogán, prueba decisiva para conocer su destino en el concurso.

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Pese a los esfuerzos de María Lamela y Jorge Javier Vázquez por tranquilizarla, y el respaldo de sus compañeros, no ha logrado superar el miedo, quedando finalmente a merced de la audiencia para resolver su futuro. Cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado a los nominados el veredicto, ha comunicado con las palabras: “La audiencia ha decidido que el concursante salvado sea… ¡Darío!”.

Las consecuencias emocionales de la marcha de Marisa Jara han sido visibles en todo el grupo. El anuncio ha provocado lágrimas especialmente en Nagore Robles, quien mantenía una relación de complicidad con la expulsada, y en Alba Paul, mientras que Maica Benedicto y Claudia Chacón han lamentado no haber compartido más tiempo con ella durante esta segunda fase del reality.

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Soto celebra su salvación y permanece una semana más en la isla (Supervivientes)

Este desenlace adquiere mayor significado teniendo en cuenta el historial de la concursante: Jara ya había sido expulsada en las primeras semanas del programa, tras lo cual, descontenta con su marcha anticipada, pidió regresar al concurso. Su reingreso, primero como ‘Fantasma del pasado’ y después mediante una votación frente a Ingrid Betancor, le ha permitido disfrutar de una segunda etapa que llega ahora a su conclusión definitiva.

La mecánica de la gala ha incluido, además de la expulsión, diversas pruebas intensas. José Manuel Soto ha sido el primer nominado en salvarse, apostándose la continuación entre Marisa Jara y Darío Linero. La organización ha propuesto desafíos como El Desafío de Tritón, en el que los concursantes han colaborado para liberarse de cadenas en un recorrido marítimo y erigir una bandera en la tarima final, decidiendo qué grupo escogería ubicación para sobrevivir los días siguientes.

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Noche de conflictos y giro en las nominaciones

La concursante ha dejado constancia de sus sensaciones mediante una declaración: “Esta oportunidad para mí ha sido preciosa”. Por su parte, Darío ha certificado su permanencia en el concurso, prolongando su trayectoria en la edición.

La gala también se ha visto marcada por las tensiones entre algunos participantes. En la reunión de la palapa han estallado altercados verbales, especialmente protagonizados por Gerard y Nagore Robles. Durante uno de los intercambios, Gerard ha cuestionado actitudes de Nagore y Marisa, llegando a calificar a la primera de “maleducada”. Los conflictos se han extendido a otros concursantes, como el caso del desencuentro entre Gerard y su examiga Maica a raíz de un episodio de robo de comida, situando el clima de convivencia en un punto de fricción visible para el público.

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Más allá de la expulsión, la gala ha incorporado un elemento inédito que ha reorientado las estrategias. Antes de abandonar definitivamente, Marisa Jara ha sido habilitada para ejercer la llamada ‘última voluntad’: una nominación extra, secreta y directa, calificada en el programa como “regalo envenenado”. Jara ha decidido emplearlo contra Borja Silva, influyendo así en la composición de las nominaciones tras su marcha.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Paralelamente, el concurso ha introducido modificaciones en la dinámica de nominaciones y convivencia. Después de la expulsión y las pruebas de localización —que han alterado las ubicaciones de los equipos—, se ha celebrado el juego de líder, coronando a Alvar en Playa Victoria y a Gerard en Playa Derrota. La principal novedad ha sido el giro en la mecánica: los concursantes estaban obligados a nominar a integrantes de la playa rival, generando una “explosiva lista de nominados” con nombres inéditos o apenas presentes hasta ahora, como Borja, Alba, Aratz y Nagore.

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Además, se avecina un nuevo acontecimiento. Este domingo 10 de mayo tendrá lugar una gala especial con nominaciones, juego de líder y una expulsión sorpresa. La organización acelera la recta final, y uno de los nominados de la noche tendrá que abandonar el concurso de forma imprevista, incrementando el nivel de imprevisibilidad cuando se cumplen más de dos meses de supervivencia en Honduras.