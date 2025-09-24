Estos son los precios por facturar una maleta en Ryanair: tarifas y pesos por el equipaje de bodega

Mujer facturando una maleta en el aeropuerto (Adobe Stock).

Antes de iniciar un viaje, conviene revisar las normativas específicas de cada aerolínea. Aunque todas operan bajo un marco regulatorio común, existen diferencias en aspectos clave como las dimensiones y el peso permitidos para el equipaje de mano. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda que las maletas de cabina no superen los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Sin embargo, esta cifra tiene carácter orientativo, ya que cada compañía fija sus propios límites para el equipaje.

También resulta relevante informarse sobre las condiciones de facturación de las maletas, ya que pueden variar los costes asociados al equipaje de bodega. El peso es un factor determinante en el precio final, por lo que resulta conveniente transportar solo lo imprescindible para evitar cargos adicionales.

Así, en el caso de Ryanair, el precio del equipaje facturado varía según diversos factores. La compañía irlandesa cuenta con precios diferentes si el proceso se hace por internet o en el mismo aeropuerto. En este caso, el coste puede duplicarse o hasta triplicarse. Igualmente, la aerolínea comienza a aplicar cargos adicionales a partir de los 10 kilos de peso. De esta forma, por cada kilo que exceda este límite, el coste extra puede alcanzar hasta 13,5 euros.

¿Cuánto cuesta facturar una maleta en Ryanair?

Ryanair ofrece distintas opciones para facturar equipaje según el peso. La facturación de una pieza de 10 kilos puede añadirse a la reserva y debe entregarse en el mostrador del aeropuerto antes de pasar el control de seguridad. Este equipaje se transporta en la bodega del avión. Para quienes requieren más capacidad, existe la posibilidad de facturar piezas de hasta 20 kilos, con un máximo de tres maletas por pasajero en la misma reserva.

La aerolínea también permite facturar una maleta de hasta 23 kilos por pasajero, opción pensada para quienes necesitan un límite superior de equipaje. Igualmente, las maletas en todos los casos no deben superar de dimensiones los 80 x 120 x 120 centímetros.

En cuanto al precio, las tarifas para facturar una maleta en Ryanair oscilan entre 13 y 60 euros, dependiendo de varios factores. El precio por registrar una maleta de 10 kilos a través de internet se sitúa entre 13 y 35 euros, mientras que en el aeropuerto se eleva a un rango de 25 a 40 euros. Por su parte, para equipaje facturado de mayor peso, las tarifas online se mueven entre 20 y 65 euros; en el aeropuerto, entre 50 y 65 euros.

Cabe destacar también que existen particularidades si el equipaje no es una maleta convencional, como ocurre al viajar con bicicletas, instrumentos musicales, material deportivo o equipamiento para bebés. En estos casos, el suplemento ronda los 45 euros, aunque la cifra puede variar según el artículo y la ruta. A su vez, la variabilidad en los precios obedece a factores como el trayecto, la temporada, el tipo de cliente y el destino del vuelo. Ryanair permite, sin coste adicional, el transporte de una bolsa pequeña en cabina.