Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado revelan en ‘El Hormiguero’ la exigencia física y anécdotas tras su paso por ‘Tu cara me suena’

Los participantes detallaron la exigencia física y el ambiente de compañerismo vivido en el concurso musical (El Hormiguero)

Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado, participantes de la actual edición de ‘Tu cara me suena’, han compartido algunos de los momentos más intensos y anecdóticos de su paso por el concurso en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’.

La conversación, emitida este jueves 7 de mayo, se ha centrado en el impacto que ha tenido en sus vidas la experiencia televisiva, la convivencia en el escenario y ciertos episodios personales vividos durante el formato.

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En la entrevista, Leonor Lavado ha desvelado que una lesión de rodilla le llevó a urgencias tras realizar una imitación, llegando a necesitar silla de ruedas y traslado en ambulancia por un pinzamiento de menisco. Este episodio, poco común en un programa de entretenimiento, ilustra el nivel de exigencia física al que se enfrentan algunos concursantes de ‘Tu cara me suena’.

La propia Lavado detalló que sufrió la lesión durante el número de “la niña del pompón”, evidenciando cómo la preparación de determinadas actuaciones puede conllevar riesgos inesperados para los participantes.

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Ensayos exigentes y regreso al pasado

Durante su intervención, Jesulín de Ubrique ha manifestado que la experiencia en el concurso musical le resulta, en sus palabras, “una experiencia religiosa”, aludiendo al citado tema de Enrique Iglesias. El torero ha reconocido que la grabación de ‘Tu cara me suena’ supone una exigencia notable, especialmente en lo relativo a los ensayos, llegando a practicar en casa a las tres de la madrugada y sufriendo molestias físicas en pómulos, mandíbula y garganta como consecuencia de la preparación de los números musicales.

Jesulín ha confesado tomarse el reto con intensidad, asegurando que su implicación es máxima: “Si me implico en algo, saldrá peor o mejor, pero me lo curro”. El pasado musical de Jesulín también ha ocupado parte de la conversación, ya que este año se cumplen 30 años desde el lanzamiento de su disco en 1996 y de la canción ‘Toa’.

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Durante la charla, destacaron el esfuerzo y la preparación detrás de cada actuación en ‘Tu cara me suena’ (El Hormiguero)

El propio torero ha explicado que la faceta musical supuso un punto de inflexión en su carrera y que, aunque la canción sigue perpetuándose en el imaginario colectivo, su incursión en la música fue breve al detectar falta de respeto en el ámbito taurino y decidir retirar la faceta artística para centrarse nuevamente en los toros. “Le puse el caramelo a mis enemigos y muchos estaban decepcionados. No podía estar delante de un toro sin que no me respetaran, así que corté por lo sano”, ha recordado Jesulín.

El ambiente competitivo también se ha mencionado en el programa, con referencias directas a su hija, que actualmente participa en el espacio ‘La caja amarilla’ de Antena 3. Jesulín ha afirmado que desconoce el desenlace de la participación televisiva de su hija y ha descrito su carácter como competitivo y con temperamento propio.

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Imitación desde la infancia y desafíos físicos

En lo que respecta a Leonor Lavado, la humorista ha repasado su relación con la imitación desde la infancia, relatando cómo sus primeras imitaciones surgieron en el entorno familiar y durante la etapa escolar, especialmente con los profesores.

Durante la entrevista, ha desgranado cómo prepara los personajes, diferenciando entre aquellas voces que asimila de forma inmediata y otras que requieren estudio detallado y visualización de vídeos. Ha aclarado que imitar figuras políticas resulta más complejo por los matices lineales de sus voces, mientras que personajes televisivos como Tamara Falcó, a quien admira, se le han dado mejor desde los inicios.

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Además, Lavado ha contado que la exigencia física de algunas imitaciones le ha producido percances como el mencionado ingreso en urgencias por un pinzamiento de menisco, narrando que llegó a necesitar atención médica tras la actuación de “la niña del pompón”. Relató que no podía doblar la rodilla y que explicó su situación al personal de la ambulancia usando la voz del propio personaje.

En cuanto a las impresiones sobre ser objeto de imitaciones, Jesulín de Ubrique ha comentado que nunca se ha sentido ofendido por quienes lo han parodiado a lo largo de los años, indicando: “Lo importante es que hablen, mejor para bien. Nunca me he ofendido. Me ha llenado de orgullo”.

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Para cerrar el encuentro, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado han recalcado tanto el compañerismo como el ambiente festivo que se respira en ‘Tu cara me suena’. Según palabras de Lavado, el programa es una oportunidad “para pasarlo bien, para disfrutar”, aunque ha destacado que la exigencia vocal y física es real y, en ocasiones, inesperadamente alta.