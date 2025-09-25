La Comic-Con aterriza en Málaga con Arnold Schwarzenegger como invitado de honor: estos son los horarios y actividades de la feria del cómic más famosa del mundo

Imagen de la Comic-Con de San Diego junto a la del cartel preparado para la edición celebrada en Málaga del 25 al 28 de septiembre de 2025. (Montaje de Infobae España con imágenes de Reuters y la Comic-Con)

Más de 300 horas de contenido exclusivo, estrenos, paneles, cosplay y otro tipo de experiencias le esperan a Málaga a partir de este jueves, cuando a las 11.00 horas den comienzo las actividades de la Convención Internacional de Cómics (Comic-Con) de este 2025. La feria, primera aventura del evento de cómics más importante del mundo fuera de Estados Unidos, llega a la ciudad andaluza con un plan de actividades que atraerán, se calcula, a más de 120.000 fans de hasta 20 países diferentes, según han informado los organizadores.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se ha dispuesto un recinto de 80.000 metros cuadrados, será el lugar en el que la Comic-Con tenga lugar. Allí estarán los invitados más ilustres que ya se han conocido durante los últimos días, entre ellos el famoso actor Arnold Schwarzenegger, quien dará, por ejemplo una masterclass sobre Desafío Total, una de las películas más destacadas de su carrera junto a la saga de Terminator.

Cine, series, gaming, animación, juegos de mesa, literatura, música... Todo tendrá cabida en el esperado evento, al que se podrá acudir hasta el próximo domingo. Eso sí, para todos quienes acudan será importante saber que necesitarán hacer reserva previa para algunos de sus planes, y que tanto la puntualidad (recomiendan acudir como mínimo con 40 minutos de antelación) como la documentación (la Registration ID será necesaria para hacer las reservas a través de la web) serán aspectos clave a la hora de poder disfrutar de un evento único en la historia del cómic... y en la historia de España.

Mapa de la San Diego Comic-Con Málaga. (Junta de Andalucía)

Horarios y cómo llegar a la Comic-Con

La Comic-Con abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana. Será entonces cuando los fans puedan acudir al interior del Palacio o a alguno de los espacios habilitados en el exterior con atracciones, ofertas gastronómicas de street food y diferentes escenarios. El Exhibitor Hall, lugar en el que estarán algunas de las grandes marcas exponiendo algunas de sus novedades y productos más destacados, cerrará a partir de las 19.00 de la tarde, mientras que el cierre definitivo de la Comic-Con al final de la jornada será a las 22.00 de la noche.

Para llegar al recinto, se podrán emplear diferentes líneas de autobús como la 4 (Paseo del Parque - Cortijo Alto), la 19 (Alameda Principal - Santa Rosalía y Maqueda), la 20 (Ciudad Jardín - Los Prados) y la 22 (Teatinos - Cortijo Alto). El metro también puede ser una buena alternativa, dado que la estación de El Perchel se encuentra a tan solo 10 minutos caminando del Palacio. Por otro lado, para quienes lleguen directamente desde otros lugares fuera de Málaga, también podrán coger taxis desde el aeropuerto o la estación de trenes a la que llegan los AVE, ambas localizaciones a unos 15 minutos en coche de la Comic-Con.

Algunos fans caracterizados para la presentación de la Cómic-Con de Málaga. (San Diego Comic-Con/Europa Press)

Estas son las actividades más destacadas de cada jornada

A pesar de que la inauguración oficial de la convención tendrá lugar a las 19:30 horas, desde las 11 de la mañana podrán los fans disfrutar de quehaceres como una competición de Mario Kart World, talleres de dibujo de superhéroes o paneles de expertos que han trabajado en películas como La sociedad de la nieve y series como Stranger Things sobre la evolución de los efectos especiales y la empresa europea de habla hispana más importante del sector, El Ranchito. A lo largo de día, también habrá charlas sobre héroes y villanos en el cine (con actores como Luke Evans, Aaron Paul y el español Pedro Alonso), el género de terror o la presencia de mujeres guerreras en los mundos de fantasía y ciencia ficción. Ahí figurarán otras invitadas de lujo, como Gwendoline Christie (Juego de Tronos) o Natalia Dyer (Stranger Things) para hablar de su propia experiencia.

El viernes por la mañana, videojuegos como EA Sports FC o Fortnite tomarán el testigo, al mismo tiempo que se podrá acudir a actividades sobre Matrix, Batman o el sector del cosplay. Además, destaca la presentación de la nueva película de Disney: Tron Ares, con Jared Leto como asistente premium para atender a los fans y revelar algunos de los secretos mejor guardados de la producción. Para finalizar el día, también se podrá acudir al concierto de Nobuo Uematsu, responsable de la música de los videojuegos de Final Fantassy.

El sábado 27 comenzará con el famoso dibujante Paco Roca, junto a otros artistas como Rodrigo Terrasa y Alex Montoya, hablando de la importancia de la novela gráfica y su papel en el cine. La saga cinematográfica Predator también tendrá un panel, al mismo tiempo que la pianista Elesky ofrece un concierto con algunas de las bandas sonoras de videojuegos más conocidos de la historia. También destacan varias actividades de Devir, empresa responsable de juegos de mesa tan famosos como Catan, Carcassonne o Código Secreto, que presentará algunas de sus nuevas y más ambiciosas propuestas, incluyendo juegos sobre el universo literario de H.P. Lovecraft, El señor de los Anillos y The Walking Dead.

Por último, el domingo hará aparición Arnold Schwarzenegger para dar su masterclass, aunque no será el único protagonista de la jornada: el director de cine Juan Antonio Bayona (Lo imposible, La sociedad de la nieve) y el dibujante de cómics Jim Lee (Wildcats y Batman: Hush) ofrecerán también charlas sobre sus respectivas carreras y el futuro del mundo del arte. League of Legends, Bob Esponja o el ya fallecido historietista Francisco Ibáñez (Mortadelo y Filemón) tendrán también sus espacios para todos los fans que quieran conocer más sobre todos esos universos.