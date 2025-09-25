Viajes

La Comic-Con aterriza en Málaga con Arnold Schwarzenegger como invitado de honor: estos son los horarios y actividades de la feria del cómic más famosa del mundo

España acoge la primera edición fuera de Estados Unidos de la famosa convención de cine, cómics y videojuegos, la cual se espera que atraiga a más de 120.000 aficionados de todo el mundo

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Imagen de la Comic-Con de
Imagen de la Comic-Con de San Diego junto a la del cartel preparado para la edición celebrada en Málaga del 25 al 28 de septiembre de 2025. (Montaje de Infobae España con imágenes de Reuters y la Comic-Con)

Más de 300 horas de contenido exclusivo, estrenos, paneles, cosplay y otro tipo de experiencias le esperan a Málaga a partir de este jueves, cuando a las 11.00 horas den comienzo las actividades de la Convención Internacional de Cómics (Comic-Con) de este 2025. La feria, primera aventura del evento de cómics más importante del mundo fuera de Estados Unidos, llega a la ciudad andaluza con un plan de actividades que atraerán, se calcula, a más de 120.000 fans de hasta 20 países diferentes, según han informado los organizadores.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se ha dispuesto un recinto de 80.000 metros cuadrados, será el lugar en el que la Comic-Con tenga lugar. Allí estarán los invitados más ilustres que ya se han conocido durante los últimos días, entre ellos el famoso actor Arnold Schwarzenegger, quien dará, por ejemplo una masterclass sobre Desafío Total, una de las películas más destacadas de su carrera junto a la saga de Terminator.

Cine, series, gaming, animación, juegos de mesa, literatura, música... Todo tendrá cabida en el esperado evento, al que se podrá acudir hasta el próximo domingo. Eso sí, para todos quienes acudan será importante saber que necesitarán hacer reserva previa para algunos de sus planes, y que tanto la puntualidad (recomiendan acudir como mínimo con 40 minutos de antelación) como la documentación (la Registration ID será necesaria para hacer las reservas a través de la web) serán aspectos clave a la hora de poder disfrutar de un evento único en la historia del cómic... y en la historia de España.

Mapa de la San Diego
Mapa de la San Diego Comic-Con Málaga. (Junta de Andalucía)

Horarios y cómo llegar a la Comic-Con

La Comic-Con abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana. Será entonces cuando los fans puedan acudir al interior del Palacio o a alguno de los espacios habilitados en el exterior con atracciones, ofertas gastronómicas de street food y diferentes escenarios. El Exhibitor Hall, lugar en el que estarán algunas de las grandes marcas exponiendo algunas de sus novedades y productos más destacados, cerrará a partir de las 19.00 de la tarde, mientras que el cierre definitivo de la Comic-Con al final de la jornada será a las 22.00 de la noche.

Para llegar al recinto, se podrán emplear diferentes líneas de autobús como la 4 (Paseo del Parque - Cortijo Alto), la 19 (Alameda Principal - Santa Rosalía y Maqueda), la 20 (Ciudad Jardín - Los Prados) y la 22 (Teatinos - Cortijo Alto). El metro también puede ser una buena alternativa, dado que la estación de El Perchel se encuentra a tan solo 10 minutos caminando del Palacio. Por otro lado, para quienes lleguen directamente desde otros lugares fuera de Málaga, también podrán coger taxis desde el aeropuerto o la estación de trenes a la que llegan los AVE, ambas localizaciones a unos 15 minutos en coche de la Comic-Con.

Algunos fans caracterizados para la
Algunos fans caracterizados para la presentación de la Cómic-Con de Málaga. (San Diego Comic-Con/Europa Press)

Estas son las actividades más destacadas de cada jornada

A pesar de que la inauguración oficial de la convención tendrá lugar a las 19:30 horas, desde las 11 de la mañana podrán los fans disfrutar de quehaceres como una competición de Mario Kart World, talleres de dibujo de superhéroes o paneles de expertos que han trabajado en películas como La sociedad de la nieve y series como Stranger Things sobre la evolución de los efectos especiales y la empresa europea de habla hispana más importante del sector, El Ranchito. A lo largo de día, también habrá charlas sobre héroes y villanos en el cine (con actores como Luke Evans, Aaron Paul y el español Pedro Alonso), el género de terror o la presencia de mujeres guerreras en los mundos de fantasía y ciencia ficción. Ahí figurarán otras invitadas de lujo, como Gwendoline Christie (Juego de Tronos) o Natalia Dyer (Stranger Things) para hablar de su propia experiencia.

El viernes por la mañana, videojuegos como EA Sports FC o Fortnite tomarán el testigo, al mismo tiempo que se podrá acudir a actividades sobre Matrix, Batman o el sector del cosplay. Además, destaca la presentación de la nueva película de Disney: Tron Ares, con Jared Leto como asistente premium para atender a los fans y revelar algunos de los secretos mejor guardados de la producción. Para finalizar el día, también se podrá acudir al concierto de Nobuo Uematsu, responsable de la música de los videojuegos de Final Fantassy.

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

El sábado 27 comenzará con el famoso dibujante Paco Roca, junto a otros artistas como Rodrigo Terrasa y Alex Montoya, hablando de la importancia de la novela gráfica y su papel en el cine. La saga cinematográfica Predator también tendrá un panel, al mismo tiempo que la pianista Elesky ofrece un concierto con algunas de las bandas sonoras de videojuegos más conocidos de la historia. También destacan varias actividades de Devir, empresa responsable de juegos de mesa tan famosos como Catan, Carcassonne o Código Secreto, que presentará algunas de sus nuevas y más ambiciosas propuestas, incluyendo juegos sobre el universo literario de H.P. Lovecraft, El señor de los Anillos y The Walking Dead.

Por último, el domingo hará aparición Arnold Schwarzenegger para dar su masterclass, aunque no será el único protagonista de la jornada: el director de cine Juan Antonio Bayona (Lo imposible, La sociedad de la nieve) y el dibujante de cómics Jim Lee (Wildcats y Batman: Hush) ofrecerán también charlas sobre sus respectivas carreras y el futuro del mundo del arte. League of Legends, Bob Esponja o el ya fallecido historietista Francisco Ibáñez (Mortadelo y Filemón) tendrán también sus espacios para todos los fans que quieran conocer más sobre todos esos universos.

Temas Relacionados

Comic-ConComic-Con 2025MálagaArnold SchwarzeneggerCineCine EspañaEspaña NoticiasComicsVideojuegosEspaña-CulturaEspaña-Viajes

Últimas Noticias

El pueblo medieval cerca de Barcelona conocido como la ‘puerta de los Pirineos’: un castillo del siglo XII y una fiesta reconocida por la Unesco

Esta villa se incrusta a los pies de la montaña y cautiva gracias a su rico casco histórico e impresionante entorno rodeado de montañas

El pueblo medieval cerca de

El impresionante monasterio del siglo XX conocido como ‘El Escorial de Asturias’: es ahora un Parador perfecto para el otoño

Este hotel brinda una experiencia única gracias su balneario, increíbles habitaciones y la convivencia con los monjes dominicos

El impresionante monasterio del siglo

El castillo a orillas de un río que se ha convertido en un hotel de lujo: estrellas michelín, suites y jardines entre muros del siglo XIV

Este alojamiento francés es uno de los más exclusivos del país gracias a sus impresionantes habitaciones y alrededores

El castillo a orillas de

Ryanair anuncia el lanzamiento de las tarjetas de embarque digitales: solo se podrá entrar al avión a través de su aplicación

Desde el miércoles 12 de noviembre entrará en vigor esta medida que gestionará todos los vuelos desde la aplicación “myRyanair”

Ryanair anuncia el lanzamiento de

Estos son los precios por facturar una maleta en Ryanair: tarifas y pesos por el equipaje de bodega

El precio puede variar por varios factores como la forma en la que se haga, el trayecto, la temporada o el destino

Estos son los precios por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior licitará un nuevo contrato

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque desde Cartagena “por si fuera necesario asistir a la flotilla” con ayuda humanitaria para Gaza

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

ECONOMÍA

¿Por qué el PIB de

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Juan Manuel Lorente, abogado, explica cómo debes proceder si te despiden: “En persona se dicen cosas que no se deben”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner