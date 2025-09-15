7 vuelos por menos de 40 euros ida y vuelta para viajar a Europa, Canarias y Baleares en el mes de octubre

Planificación de un viaje (Adobe Stock).

El verano prácticamente está acabado y la vuelta a la rutina es una realidad. Es hora de volver al trabajo, aunque la gran mayoría ya lo ha hecho, pero todavía son algunos los que están apurando los últimos coletazos de las vacaciones. Sin embargo, octubre se presenta también como una buena oportunidad para viajar, ya que gracias a sus precios más bajos, permite realizar bonitas escapadas cuidando el bolsillo. Es por ello que desde Infobae España hemos hecho una selección de 7 vuelos por menos de 40 euros a destinos europeos y a las islas Canarias, con ayuda de la plataforma vuelosbaratos.es.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de octubre y fijar un precio máximo de 40 euros.

Madrid - Marsella (31 €)

Marsella, en Francia (Adobe Stock).

El primer viaje propuesto para el mes de octubre parte desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en dirección a Marsella. La ida es el día 1 de octubre a las 22:05 h y la vuelta el día 8 de octubre a las 19:40 h. Es un vuelo sin escalas que dura 1 hora y 45 minutos.

De este modo, el viajero puede descubrir la ciudad portuaria más antigua de Francia, la cual ofrece una mezcla cautivadora de historia y ambiente mediterráneo. En Marsella es imprescindible visitar el Vieux-Port, corazón de la vida local, y pasear por el pintoresco barrio de Le Panier con sus calles coloridas. La Basílica de Notre-Dame de la Garde brinda las mejores vistas panorámicas de la ciudad. El MuCEM y el Fuerte Saint-Jean destacan por su arquitectura y exposiciones. Para una pausa natural, las Calanques permiten disfrutar de aguas turquesas y acantilados. Marsella sorprende por su diversidad, su gastronomía y su animada vida cultural.

Barcelona - Nador (31 €)

El viaje más barato desde Barcelona para el mes de octubre es a Nador, en Marruecos. Este vuelo tiene un precio de 31 euros y sale desde el aeropuerto de Barcelona El Prat el día 2 de octubre a las 08:30 horas y vuelve el 7 de octubre a las 23:50 horas. Tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y es sin escalas.

Nador combina naturaleza y vida urbana con espacios como la Mar Chica, laguna perfecta para paseos y observación de aves. El Monte Gourougou es ideal para senderismo, mientras el Cabo de las Tres Forcas ofrece playas solitarias. La Corniche bordea la laguna y resulta propicia para caminar o ir en bici. Cerca, el Parque Nacional de Al-Hoceima permite disfrutar de actividades al aire libre y Kariet-Akmane ofrece playas y avifauna. En la ciudad destacan la medina y zocos, la Gran Mezquita con minarete de 60 metros, el puerto de Nador y la Iglesia de Santiago el Mayor.

Barcelona - Londres Stansted (32 €)

Londres, Inglaterra (Shutterstock).

Por solo 32 euros se puede visitar una de las capitales más fascinantes de Europa. Este vuelo desde el aeropuerto de Barcelona El Prat sale el 4 de octubre a las 13:35 h y regresa el 6 de octubre a las 6:45 h. El vuelo no tiene escalas y tiene una duración de 2 horas y 45 minutos

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales símbolos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

Madrid - Oporto (35 €)

En octubre viajar a Oporto desde Madrid es un chollo. El vuelo, de apenas 35 euros, parte desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 23 de octubre a las 09:40 h y vuelve el 25 de octubre a las 21:25 h. El viaje es sin escalas y tiene una duración de 1 horas y 5 minutos.

Oporto despliega su encanto a orillas del río Duero con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. La Ribeira invita a perderse entre casas de colores y terrazas animadas, mientras el emblemático Puente de Luis I conecta el centro con Vila Nova de Gaia, donde se encuentran las famosas bodegas de vino de Oporto. No hay que perderse la estación de São Bento, célebre por sus azulejos, ni la Librería Lello, una de las más bellas del mundo. La Catedral y la Torre de los Clérigos completan el recorrido por esta vibrante ciudad portuguesa.

Madrid - Palma de Mallorca (38 €)

Palma de Mallorca (Adobe Stock).

Los destinos nacionales y concretamente las islas son otro de los viajes imprescindibles para este mes. Por solo 38 euros se puede disfrutar de los encantos de Palma de Mallorca. El viaje comienza el 8 de octubre a las 08:35 h y regresa el 11 a las 17:45 h.

Palma de Mallorca seduce con una combinación única de historia y mar. La catedral de Santa María (La Seu), de estilo gótico, domina el skyline junto al Palacio de la Almudaina. El casco antiguo está repleto de callejuelas, patios señoriales y plazas que invitan al paseo. El Castillo de Bellver, rodeado de pinares, ofrece vistas panorámicas sobre la bahía. Mercados como el Mercat de l’Olivar muestran el sabor local. Las playas urbanas y el animado paseo marítimo completan un destino que conjuga cultura, patrimonio y ocio en pleno Mediterráneo.

Madrid - Mahon (38 €)

En la isla de Menorca, la ciudad de Mahon también es un destino atractivo durante este mes. Desde Madrid, el viaje comienza el 13 de octubre a las 06:10 h y concluye el 15 a las 09:00 h. Con apenas 1 hora y 35 minutos de duración, el trayecto no tiene escalas.

Así, Mahón sorprende con su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del Mediterráneo, animado por terrazas y mercados. El casco histórico deslumbra con edificios de arquitectura británica, la Iglesia de Santa María y su famoso órgano, además del Teatro Principal, el más antiguo de España. No faltan museos como el de Menorca o encantadoras plazas como la Plaça d’Espanya. Es imprescindible pasear por la ribera y disfrutar de las vistas desde el mirador del Bastión. Cerca, las calas y playas aportan a Mahón su inconfundible esencia marinera y tranquila.

Madrid - Lanzarote (38 €)

Lanzarote es otro de los lugares que se pueden visitar en octubre. Desde Madrid, el vuelo parte el 1 de octubre a las 11:15 h y la vuelta es 3 de octubre a las 07:10 h. De este modo, por 38 euros se pueden disfrutar de una isla declarada Reserva de la Biosfera que fascina por sus paisajes volcánicos y contrastes únicos. El Parque Nacional de Timanfaya permite contemplar campos de lava y géiseres naturales, mientras los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, moldeados por la naturaleza y el arte de César Manrique, sorprenden al visitante.

Las playas de Papagayo, de aguas cristalinas, invitan al relax, y el Mirador del Río ofrece vistas espectaculares del archipiélago Chinijo. La Casa-Museo de Manrique y los viñedos de La Geria, con su curioso cultivo en ceniza volcánica, completan este destino imprescindible en Canarias.