La cafetera Nespresso Inissia es una de las preferidas para los amantes del espresso y está de oferta en el Black Friday: tiene un 37% de descuento en Amazon

Gracias a sus 19 bares de presión y su sistema Thermoblock, el café estará listo en solo unos segundos, siempre a la temperatura ideal.

¿Cuántas veces has querido un café de calidad profesional sin salir de casa? Seguro que has probado cafeteras grandes o con tantas funciones que no sabías ni por donde empezar, pero ninguna te ha dado la rapidez, intensidad y comodidad que quieres por la mañana, justo cuando te acabas de despertar. Quizá el secreto no está en gastar mucho o elegir una cafetera enorme y complicada, sino en saber elegir la adecuada.

Ahora es el momento de conseguirlo: la Nespresso De’Longhi Inissia EN80.B está disponible con un 37% de descuento en Amazon. Y con ella te aseguramos que disfrutarás de un café cremoso e intenso en apenas unos segundos. [Prueba GRATIS Amazon Prime]

Características de la Nespresso De’Longhi Inissia EN80.B

Automática y programable

Sistema de calentamiento Thermoblock para que puedas usarla en solo 25 segundos

Depósito de agua extraíble de 0,8 litros, para que prepares varias tazas sin recargarlo

Compatible con cápsulas Nespresso, para que elijas siempre tu sabor favorito

Modo de autoapagado a los 9 minutos que te garantiza seguridad y ahorro

Lo mejor de esta cafetera De’Longhi

La Nespresso Inissia EN80.B es una de las más vendidas y mejor valoradas del mercado, lo que no nos sorprende en absoluto teniendo en cuenta todas sus características y su buen rendimiento. Potente y veloz, tiene un diseño bonito que se adapta a cualquier cocina. Gracias a sus 19 bares de presión y su sistema Thermoblock, tu café estará listo en solo unos segundos, siempre a la temperatura ideal de aproximadamente 86 °C. Además, su modo Flow Stop sirve la cantidad exacta que deseas, desde un espresso intenso hasta un lungo suave, con solo pulsar un botón.

La comodidad también está garantizada con esta cafetera, ya que su depósito de agua extraíble de 0,8 litros y la expulsión automática de cápsulas hacen que preparar y limpiar tu café sea muy sencillo. El modo de autoapagado a los 9 minutos añade seguridad y eficiencia energética, mientras que la compatibilidad con todas las cápsulas Nespresso asegura que nunca te falte tu café favorito.

Opiniones reales de la Nespresso Inissia EN80.B

Con miles de ventas solo en Amazon, esta cafetera es una de las favoritas de los amantes del espresso. ¿Quieres saber qué dicen de ella quienes ya la tienen en casa?

“Muy buena compra. Tiene un tamaño medio, pero es potente”

“Una cafetera de diseño clásico, fácil de usar, eficaz y para disfrutar de un café humeante con cápsulas”

“¡Fácil de usar y produce un excelente café!”

“Café excelente y de gran calidad”

Si te gusta el café y quieres tomarte uno bien rico cada mañana desde la comodidad de tu hogar, ahora es el momento perfecto para renovar tu cafetera.

