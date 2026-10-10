El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

Vinicius Junior. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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Por fin volvía LaLiga al Santiago Bernabéu. Lo hacía con aroma a juicio y sorpresa: Vinícius Jr. al banquillo. Había que ver cómo recibía la afición blanca al equipo de José Mourinho tras la derrota en el derbi, el viaje de Mbappé... Eso sí, antes, homenaje a los campeones de la Copa Intercontinental Sub-20. Y sí, hubo pitos para el crack francés, pero también al equipo arbitral comandado por Díaz de Mera.

Era el plato fuerte de la jornada. Un Real Madrid obligado a ganar tras victorias de Atlético y FC Barcelona. Los chicos de Mourinho lo sabían. Pero el Villarreal no iba a renunciar a su idea. Iba a competir de tú a tú, a luchar la posesión del balón y a probar los guantes de Thibaut Courtois. También necesitaban de algo positivo tras el peor comienzo de liga de su historia.

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Primeros minutos de tanteo con ocasiones para ambos equipos. Un golpeo desde larga distancia se respondía con una jugada colectiva de los blancos que a punto estuvo de inaugurar el marcador. Un centro de Güler al segundo palo encontraba a Carreras, que la devolvía al corazón del área donde estaba Mbappé. Al palo. Se avecinaba partidazo.

Vinícius Jr en el banquillo del Real Madrid. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Y así fue. El Real Madrid parecía tener el control al principio. Sin embargo, poco a poco, el Villarreal se hizo con la posesión. Tampoco sufría la zaga blanca. Pero el Madrid ya llegaba tarde en la persecución de las marcas y dejaba el ataque a la inspiración divina de los hombres de arriba.

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Pero claro, con jugadores como Mbappé, Diomandé, Bellingham o Güler como para no hacerlo. Fue el turco el primero que arrancó los “oooh” del Bernabéu al dejar pasar el balón por debajo de las piernas. Se plantó en la frontal, descargó a Valverde y apareció providencial Juan Foyth para bajar la persiana.

A la siguiente, a la vieja usanza. Esa que recordaba el ‘Madrid de las contras’. Pase excepcional de Arnold de varias decenas de metros y a correr el 10. Superioridad aplastante en velocidad la de Mbappé que no pudo concretar en el uno para uno. Paró Gulácsi.

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Kylian Mbappe. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Le tocaba responder al Villarreal. Lo hizo Moleiro. Alto. Internada desde la banda izquierda y el disparo, buscando la escuadra más alejada, se fue desviado. Era el primer tiro del submarino, que se animó. Porque acto seguido, Comesaña usó el cuerpo a las mil maravillas para evitar que Tchouaméni le rebañara el balón. Así hasta que se internó en el área y puso el centro. Fácil a las manos de Courtois.

Pasábamos la media hora de juego cuando se escucharon los primeros pitos al Real Madrid. Primero porque la pelota la atesoraba el submarino y después porque se fallaban pases fáciles. La respuesta fue de Mou: cinco hombres a calentar. No estaba bien el Madrid. Muy atascado en salida de balón y poco contundente en los duelos.

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José Mourinho en el banquillo del Real Madrid contra el Villarreal. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Hubo reacción y aplausos. Para el que más lo estaba intentando: Arda Güler. Eso sí, sin suerte. El centro desde la izquierda lo recogía el turco, par de recortes y el disparo con la derecha muy desviado. Las dos únicas ovaciones fueron para él.

Porque después hubo una tímida pitada general a la hora de que Díaz de Mera señalara los túneles de vestuarios. Fin del primer acto. Sin bronca, pero con aviso de la afición de que las cosas tenían que mejorar de cara a la segunda parte.

Jude Bellingham. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

A la vuelta se vio el primer cambio. Cucurella por Carreras. Pero en el césped no hubo reacción. Empezó más fuerte el Villarreal. El Real Madrid no cruzaba la divisoria en los primeros minutos. El submarino lo embotellaba y la zaga solo era capaz de achicar agua a pelotazos.

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Tocaba reaccionar. Agitar el avispero. Dentro Vinícius. Valverde al lateral, Diomandé a la derecha y Güler por dentro. Primer mensaje de Mou. Y primer ataque del Real Madrid en la segunda parte de la mano de ‘Vini’. Salió muy motivado el brasileño que pedía a la grada más.

Vinícius Jr. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Ahora sí el Madrid había despertado. Tanto para lo bueno como para lo malo, Vinícius condiciona el ataque y sobre todo la defensa rival. Porque exige una defensa planificada y porque siempre genera. Lo volvió a intentar y volvió a sacar algo positivo.

Pero no fue el 7 el que abrió el marcador. Diomandé, precisamente el que le había sentado, se llevó el gato al agua e inauguró su cuenta particular. Gran jugada de Fede Valverde por la derecha, donde sí puede correr, soltando en el momento justo el balón para dejar solo al costamarfileño. Giro de 180 grados y pegadito a la cepa del poste. Se calmaban las aguas en el Bernabéu.

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Y frotaba la lámpara ‘Vini’. Pase magistral a Mbappé, que se entretuvo y falló el uno para uno de nuevo, pero acto seguido se sacó un taconazo para Bellingham que disparó alto a puerta vacía.

Diomandé celebra el gol. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Gol anulado y roja a Vinícius

Fue entonces cuando todo cambió en dos segundos. En uno porque la jugada con los mismos protagonistas que la anterior tenía distinto final. Bellingham condujo, ganó línea de fondo y el pase atrás lo empujó Vinícius para poner tierra de por medio. Beso al escudo y carrera de Mourinho por la banda para celebrar el tanto.

Sin embargo, todo eso no valía. Antes de la galopada del inglés, el 7 tira del pelo a Saliba en el centro del campo. Tuvo que hacer acto de presencia el chivato. Revisión del VAR y expulsión. Cuidado porque ‘Vini’ se revolvió y el Clásico está a la vuelta de la esquina. Del 2-0 al 1-0 y con uno menos.

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Díaz de Mera le enseña la cartulina roja a Vinícius. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Cambió el guion por completo. El Villarreal olía la sangre y Courtois tuvo que aparecer. Mano salvadora del belga tras el rebote al tiro de Carlos Romero. El Real Madrid tenía que tirar de épica y hace un ejercicio de resiliencia para mantener la ventaja. Aunque pudo ampliarla. Otra vez, Mbappé en el uno para uno con Gulácsi. Paradón del guardameta que cerró todos los huecos.

El Santiago Bernabéu estaba caliente. Cada decisión arbitral tenía el juicio de la grada. El caso es que Díaz de Mera sacó ‘la pistola’. Amarilla para Mourinho por protestar, a Konaté por una falta inexistente, a Tchouaméni por perder tiempo y a Mbappé por lo mismo que el portugués al final del partido. Cada acción que ganaban los blancos encendía la furia de la grada. La última la tuvo Mikautadze y, como siempre, santo Courtois se la quedaba en dos tiempos.

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El Madrid sobrevive, pero sigue con las mismas dudas. Había encontrado al ‘mejor Vinícius’ de la temporada, pero ahora hay que ver cuánto tiempo estará fuera. Mourinho consiguió conectar a la afición con su equipo, pero no a base de buen fútbol. Aun así, siguen en la pelea por LaLiga. A uno del Atlético de Madrid y a seis del FC Barcelona. A finales de mes, Clásico.