La vida de Carlos Espí más allá del fútbol: de recorrer cada día 160 kilómetros para tocar el oboe a ser jugador del Real Madrid con 21 años

La importancia de la familia en la vida de Carlos Espí. (EFE/Ana Escobar)

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El fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid ha sacudido el panorama del fútbol español. A sus 21 años, este delantero nacido en Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha pasado de ser una promesa de la cantera del Levante UD a convertirse en una de las apuestas más sorprendentes del club blanco para la nueva temporada. Su progresión meteórica y su carácter discreto lo han situado en el centro de todas las miradas, no solo por su rendimiento, sino por la historia familiar y personal que lo acompaña.

Su salto al club madrileño se produce tras una temporada decisiva en la que, con sus goles, se convirtió en pieza clave para la permanencia del Levante en Primera División. El impacto de su rendimiento fue tal que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, incluyó su nombre en la prelista para el Mundial 2026. Ahora, Carlos Espí afronta el reto de competir en una plantilla repleta de estrellas internacionales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior, tras firmar un contrato por cinco temporadas.

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Pero más allá de los focos y las expectativas deportivas, la historia de Carlos Espí es también la de un joven marcado por la constancia y el apoyo incondicional de su familia. Sus padres, residentes en Tavernes, han priorizado siempre su bienestar y lo han acompañado en cada paso de su carrera, convirtiéndose en el principal motor de su estabilidad emocional y profesional.

Un entorno familiar clave en su desarrollo

El entorno familiar ha sido determinante en la trayectoria de Carlos. Quienes lo conocen, como su representante Pep Serer o su exentrenador Javi Tur, coinciden en subrayar su carácter tranquilo y su capacidad de aprendizaje. Ese equilibrio personal ha sido fundamental para mantener los pies en la tierra pese a su rápido ascenso. El propio Carlos rememora con emoción el día que marcó su primer gol con el primer equipo del Levante y vio a su padre llorando en la grada, un instante que definió como “muy especial para mí y toda mi gente”.

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Este video de Infobae presenta en pantalla dividida a Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, y a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Incluye el logotipo de Infobae y una representación de onda de audio, indicando un segmento de noticias. La discusión se centra en los reportes de contacto entre el Real Madrid y Scaloni para la posición de entrenador.

La familia Espí, lejos de los focos mediáticos, ha acompañado a Carlos en su traslado a Madrid, donde ya se encuentra instalado para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Jose Mourinho. Este apoyo cotidiano ha sido, según quienes le rodean, la mejor garantía de que el joven futbolista no pierda el rumbo en una etapa de máxima exigencia profesional.

Entre la música y el fútbol: la otra pasión de Carlos Espí

La historia de Carlos Espí no se entiende sin su relación con la música. Aunque creció con un balón siempre cerca, también mostró desde pequeño una sensibilidad especial por el oboe, un instrumento poco habitual entre los futbolistas. Su padre, Juanjo Espí, recuerda lo difícil que fue compaginar los estudios musicales y el fútbol de alto nivel: Carlos recorría 160 kilómetros diarios para entrenar en Buñol y, al mismo tiempo, afrontaba el último curso de Enseñanzas Profesionales de Oboe, el segundo año de Bachillerato y la Selectividad.

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Carlos Espí jugará en el Real Madrid. (Euroa Press)

Ante la presión, su padre le aconsejó que dejara la música, pero Carlos se mantuvo firme: “No, lo acabo como sea”. Así lo hizo, aunque, según su padre, desde que terminó los estudios no volvió a coger el instrumento. Ese sacrificio y determinación marcaron el inicio de una dedicación absoluta al fútbol profesional, que ahora lo lleva a enfrentarse al desafío más grande de su carrera en el Real Madrid, rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo.