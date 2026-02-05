Un joven de 18 años camina 32 kilómetros al día para ir al colegio: “Es un reto mucho más difícil de lo que imaginaba”

Un joven de 18 años camina 32 kilómetros diarios par air al colegio. (Enfants du Désert)

La dimensión de un desafío no siempre se percibe al inicio. A veces se revela paso a paso, kilómetro a kilómetro. Eso es lo que le ocurre a Mathis Vérité, un estudiante francés de 18 años que desde finales de enero camina 32 kilómetros diarios entre su casa en Troarn y su instituto en Caen. Lo hace como parte del reto solidario: 480 km para aprender, una iniciativa con la que busca recaudar fondos para facilitar el acceso a la educación de niños que viven en zonas desérticas. “Es un desafío mucho más difícil de lo que imaginaba”, reconoce Mathis Vérité, aludiendo tanto al desgaste físico como al impacto mental que supone repetir el trayecto día tras día.

La jornada de Mathis comienza cuando aún es de noche. A las 3:30 suena la alarma en su habitación. Media hora después, equipado con ropa reflectante, zapatillas de trail y una mochila de unos 10 kilos, inicia la marcha. “Tardo entre tres y tres horas y media, dependiendo del tiempo y de mi estado de ánimo”, explica a Le Figaro y France 3.

El recorrido atraviesa varias localidades (Sannerville, Cuverville, Colombelles y Hérouville-Saint-Clair) antes de llegar al instituto Notre-Dame-de-la-Fidélité, en Caen. Por la tarde, tras la jornada escolar, repite el camino de regreso. En total, más de seis horas diarias caminando bajo la lluvia, el frío o la oscuridad del invierno normando.

De una queja cotidiana a una causa solidaria

La idea del reto surgió de una conversación habitual entre compañeros de clase. “Decimos que nos levantamos muy temprano, que los viajes en autobús son demasiado largos… Nos quejamos, pero en el mundo hay niños que no tienen nuestra oportunidad de ir fácilmente a la escuela”, reflexionó Mathis.

Ese contraste fue el detonante. Consciente de su propia situación, decidió visibilizar una realidad que afecta a miles de niños en otras partes del mundo. “La educación debe ser un derecho, no un privilegio reservado a unos pocos”, afirmó.

El reto apoya a la asociación Enfants du Désert, que trabaja desde hace años en el acceso a la educación en zonas aisladas del norte de África. El objetivo concreto es financiar bicicletas para niños y jóvenes que deben recorrer largas distancias para llegar a la escuela. Cada bicicleta cuesta alrededor de 130 euros. “Una bicicleta significa ahorro de tiempo, menos fatiga, más regularidad… y mayores posibilidades de éxito”, resume Mathis.

Mathis caminando hacia la escuela. (Enfants du Désert)

Un apoyo que acompaña el camino

El esfuerzo no lo recorre solo. Su familia lo acompaña siempre que puede. “Es un gran compromiso, estamos muy orgullosos de él. No lo esperábamos. Vivimos con él y lo animamos en su esfuerzo”, explicó su padre, Sébastien Vérité, bombero voluntario. En algunas etapas, familiares caminan a su lado, compartiendo el trayecto y el cansancio.

En el instituto, el apoyo también se hace notar. “Al principio pensaban que estaba loco, que era imposible. Ahora me apoyan mentalmente. Me toman apuntes en clase cuando ven que estoy cansado”, contó Mathis.

El proyecto nació con un objetivo modesto: recaudar unos 1.300 euros. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y masiva. “El segundo día todo empezó a volar, llegaron cientos de donaciones”, relató Laetitia Chevallier, presidenta de Enfants du Désert. En pocos días se superaron los 6.000 euros y, a comienzos de febrero, la recaudación ya superaba los 20.000. “Estoy muy sorprendido por esta efusión de generosidad”, admitió Mathis.

El cansancio se acumula. “A veces es difícil seguir adelante, pero con el apoyo de los demás y las donaciones que siguen llegando, me digo a mí mismo que tengo que aguantar… sin trampas”, asegura el joven, decidido a completar el reto sin atajos. Paso a paso, su caminata diaria ha ido tejiendo una red de solidaridad que trasciende Troarn y Caen. “Cada donación, por pequeña que sea, ayuda a transformar este esfuerzo en un impacto real sobre el terreno”, resume Laetitia Chevallier.