Rescatan después de seis horas a los dos jóvenes de 20 y 22 años que se quedaron atrapados durante una ruta nocturna en El Fitu (Asturias)

Dos jóvenes rescatados tras perderse en una ruta de montaña en Parres (@112Asturias)

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Dos excursionistas de 20 y 22 años han sido rescatados sanos y salvos tras perderse y quedar atrapados durante una ruta nocturna en las inmediaciones del pico Pienzu, en el concejo de Parres. El operativo, coordinado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, se prolongó durante más de seis horas en una zona de difícil acceso y bajo condiciones de densa niebla.

La madre de los jóvenes ha explicado que la idea era dormir en una autocaravana aparcada en el parking de El Fitu. Pero sus hijos salieron a las 23:00 horas para hacer una ruta de montaña nocturna. Tras no tener llamadas ni mensajes desde las 00:30 horas y tener problemas para contactar con ellos de nuevo, decidió llamar a los servicios de emergencias. Así, la alarma en el Centro de Coordinación de Emergencias saltó a las 2:42 de la madrugada.

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De inmediato, el SEPA movilizó un amplio dispositivo de búsqueda liderado por el jefe de Bomberos de la Zona Oriental. El despliegue incluyó a efectivos del parque de Cangas de Onís, dos rescatadores por tierra, la unidad canina y la unidad de drones, además de dar aviso a la Guardia Civil, que activó al GREIM. Ante la falta de información sobre el itinerario exacto de los jóvenes, el responsable del dispositivo estableció tres áreas de rastreo diferenciadas.

Cómo fue el rescate en una zona sumamente enriscada y con abundante maleza

Tal y como ha informado el servicio de emergencias 112 de Asturias, las operaciones se dividieron de la siguiente manera: el GREIM se dirigió desde el aparcamiento de El Fitu hacia la Biescona; el grupo de rescate de bomberos avanzó desde Casa Julia hacia la misma zona; y los bomberos de Cangas de Onís cubrieron el trayecto desde la Biescona hasta el pico Pienzu. La densa niebla presente en el lugar impidió el vuelo de la unidad de drones, que permaneció a la espera.

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A las 5:35 horas de la mañana, los agentes del GREIM confirmaron que escuchaban las voces de los excursionistas. Los jóvenes se encontraban en un área sumamente enriscada y con abundante maleza, lo que les impedía tanto avanzar como retroceder. A esto se sumó el hecho de haberse quedado sin batería en los teléfonos.

Dadas las dificultades del terreno y la nula visibilidad, los rescatadores decidieron esperar al amanecer para la evacuación con total seguridad. Tras ayudarlos a ascender hasta la zona de vehículos, los jóvenes fueron trasladados de regreso a su autocaravana a las 9:13 horas, donde se reencontraron con su madre. El 112 del SEPA informó asimismo al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para asegurar su estado de salud tras la tensa noche.

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El mirador de El Fitu en Asturias con vistas a los Picos de Europa y al mar Cantábrico (Turismo Asturias)

Desde las playas del Cantábrico hasta los Picos de Europa

El Fitu es uno de los enclaves más emblemáticos de Asturias, situado en la Sierra del Sueve, un espacio natural compartido por varios concejos, incluido Parres. En este collado, a 597 metros de altitud, se levanta el famoso Mirador del Fitu (conocido popularmente como el cazu por su forma de taza), una atalaya que ofrece una impresionante panorámica de 360 grados que abarca desde las playas del Cantábrico hasta los Picos de Europa.

El término proviene probablemente de “hito” o “jito”, un lugar de paso donde coincidían diversos territorios y por donde transcurrió una antigua calzada romana, como subraya la web de Asturias. El mirador actual se inauguró en 1927 gracias al esfuerzo y donativos de los vecinos del Principado, concebido para que los turistas disfrutaran de las vistas sin árboles de por medio.

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El Fitu es el punto de partida de diversas rutas de senderismo, pero la más destacada es la ascensión al Pico Pienzu, la cumbre más alta del Sueve (a más de 1.100 metros de altitud, con un recorrido de unas 4 a 5 horas de dificultad baja), desde donde se divisa el espectacular hayedo de La Biescona. El puerto es accesible desde la localidad de Arriondas (capital del concejo de Parres) por la sinuosa carretera AS-260, famosa por acoger la prueba de rally de la “Subida al Fito”. Además, desde el propio mirador se contemplan al sur los verdes parajes de Parres.