España
Agregar Infobae enGoogle

Rescatan después de seis horas a los dos jóvenes de 20 y 22 años que se quedaron atrapados durante una ruta nocturna en El Fitu (Asturias)

Los excursionistas se encontraban en una zona de difícil acceso y con densa niebla que impedía la visión de los drones

Dos jóvenes franceses rescatados tras perderse en una ruta de montaña en Parres (@112Asturias)
Dos jóvenes rescatados tras perderse en una ruta de montaña en Parres (@112Asturias)
Guardar

Dos excursionistas de 20 y 22 años han sido rescatados sanos y salvos tras perderse y quedar atrapados durante una ruta nocturna en las inmediaciones del pico Pienzu, en el concejo de Parres. El operativo, coordinado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, se prolongó durante más de seis horas en una zona de difícil acceso y bajo condiciones de densa niebla.

La madre de los jóvenes ha explicado que la idea era dormir en una autocaravana aparcada en el parking de El Fitu. Pero sus hijos salieron a las 23:00 horas para hacer una ruta de montaña nocturna. Tras no tener llamadas ni mensajes desde las 00:30 horas y tener problemas para contactar con ellos de nuevo, decidió llamar a los servicios de emergencias. Así, la alarma en el Centro de Coordinación de Emergencias saltó a las 2:42 de la madrugada.

PUBLICIDAD

De inmediato, el SEPA movilizó un amplio dispositivo de búsqueda liderado por el jefe de Bomberos de la Zona Oriental. El despliegue incluyó a efectivos del parque de Cangas de Onís, dos rescatadores por tierra, la unidad canina y la unidad de drones, además de dar aviso a la Guardia Civil, que activó al GREIM. Ante la falta de información sobre el itinerario exacto de los jóvenes, el responsable del dispositivo estableció tres áreas de rastreo diferenciadas.

Cómo fue el rescate en una zona sumamente enriscada y con abundante maleza

Tal y como ha informado el servicio de emergencias 112 de Asturias, las operaciones se dividieron de la siguiente manera: el GREIM se dirigió desde el aparcamiento de El Fitu hacia la Biescona; el grupo de rescate de bomberos avanzó desde Casa Julia hacia la misma zona; y los bomberos de Cangas de Onís cubrieron el trayecto desde la Biescona hasta el pico Pienzu. La densa niebla presente en el lugar impidió el vuelo de la unidad de drones, que permaneció a la espera.

PUBLICIDAD

A las 5:35 horas de la mañana, los agentes del GREIM confirmaron que escuchaban las voces de los excursionistas. Los jóvenes se encontraban en un área sumamente enriscada y con abundante maleza, lo que les impedía tanto avanzar como retroceder. A esto se sumó el hecho de haberse quedado sin batería en los teléfonos.

Dadas las dificultades del terreno y la nula visibilidad, los rescatadores decidieron esperar al amanecer para la evacuación con total seguridad. Tras ayudarlos a ascender hasta la zona de vehículos, los jóvenes fueron trasladados de regreso a su autocaravana a las 9:13 horas, donde se reencontraron con su madre. El 112 del SEPA informó asimismo al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para asegurar su estado de salud tras la tensa noche.

El mirador de El Fitu en Asturias con vistas a los Picos de Europa y al mar Cantábrico (Turismo Asturias)
El mirador de El Fitu en Asturias con vistas a los Picos de Europa y al mar Cantábrico (Turismo Asturias)

Desde las playas del Cantábrico hasta los Picos de Europa

El Fitu es uno de los enclaves más emblemáticos de Asturias, situado en la Sierra del Sueve, un espacio natural compartido por varios concejos, incluido Parres. En este collado, a 597 metros de altitud, se levanta el famoso Mirador del Fitu (conocido popularmente como el cazu por su forma de taza), una atalaya que ofrece una impresionante panorámica de 360 grados que abarca desde las playas del Cantábrico hasta los Picos de Europa.

El término proviene probablemente de “hito” o “jito”, un lugar de paso donde coincidían diversos territorios y por donde transcurrió una antigua calzada romana, como subraya la web de Asturias. El mirador actual se inauguró en 1927 gracias al esfuerzo y donativos de los vecinos del Principado, concebido para que los turistas disfrutaran de las vistas sin árboles de por medio.

El Fitu es el punto de partida de diversas rutas de senderismo, pero la más destacada es la ascensión al Pico Pienzu, la cumbre más alta del Sueve (a más de 1.100 metros de altitud, con un recorrido de unas 4 a 5 horas de dificultad baja), desde donde se divisa el espectacular hayedo de La Biescona. El puerto es accesible desde la localidad de Arriondas (capital del concejo de Parres) por la sinuosa carretera AS-260, famosa por acoger la prueba de rally de la “Subida al Fito”. Además, desde el propio mirador se contemplan al sur los verdes parajes de Parres.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaRutasRutas y Senderismo EspañaAsturiasSucesos EspañaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

El aparato mediático marroquí niega que sea un ataque a la libertad de prensa

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

El refugio gaditano de Jorge Fernández este verano: en una de las mejores playas para hacer windsurf por cruzarse los vientos de levante y poniente

El presentador de ‘La ruleta de la suerte’ ha elegido Tarifa para disfrutar de sus vacaciones

El refugio gaditano de Jorge Fernández este verano: en una de las mejores playas para hacer windsurf por cruzarse los vientos de levante y poniente

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Las bayas frescas acumulan una subida del 40,9% entre enero y julio, mientras que los huevos y los cítricos encadenan meses de alzas que golpean con fuerza la cesta de la compra de las familias españolas

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Solo una administración de loterías tiene el décimo con la fecha en la que España ganó el Mundial y está en Motril (Granada): “No llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”

El número 19726, reservado en Loterías Fajardo cada año por el Club de Waterpolo de Motril, ha agotado casi todas sus existencias

Solo una administración de loterías tiene el décimo con la fecha en la que España ganó el Mundial y está en Motril (Granada): “No llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

ECONOMÍA

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”