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La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

El presidente del Badalona Dracs atiende a ‘Infobae’ para hablar del crecimiento del fútbol americano en España, los problemas actuales y los pasos que irá dando este deporte en los próximos años

Un partido de la NFL entre los Bears de Chicago y los Seahawks de Seattle (AP Foto/Mark J. Terrill)
Un partido de la NFL entre los Bears de Chicago y los Seahawks de Seattle. (AP Foto/Mark J. Terrill)
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Este domingo 8 de noviembre, la NFL vuelve a España con un partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons. Espectáculo y deporte concentrados en el Santiago Bernabéu. Las cotas de interés, disparadas ya durante la primera edición de esta liga en España, vuelven a elevarse ante un deporte que va ganando adeptos en el país.

“La NFL ha potenciado los partidos internacionales porque quiere abrir mercados. Eso hace que se mueva bastante, porque han repartido los países entre diferentes equipos para desarrollarse allí y hacer promoción de su marca”, detalla David Medrano, presidente del Badalona Dracs. Esa iniciativa ha contribuido a promocionar el deporte en el país, aunque reconoce que en España “hay mucho aficionado que es aficionado de la NFL, no del fútbol americano en general, pero al final alguno acaba buscando equipos españoles y buscando dónde practicarlo”, explica. “Al final, en ese sentido salimos ganando”.

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El fenómeno no es nuevo. Medrano recuerda que algo parecido sucedió con el baloncesto cuando la NBA comenzó a ganar popularidad entre el público español. Ser seguidor de una competición extranjera no implica necesariamente practicar el deporte, pero sí puede despertar la curiosidad y abrir la puerta a conocerlo desde dentro. En ese camino, el fútbol americano comparte espacio con otras disciplinas minoritarias, como el rugby. Sin embargo, el presidente del Badalona Dracs considera que no existe una competencia directa entre ambos deportes.

El fútbol americano, lejos de lo que cabría pensar, comenzó en España hace 40 años. “Hubo un boom inicial y creció bastante. Tras una etapa media de consolidación, ahora parece que vuelve un periodo más de expansión”, explica Medrano. El fútbol americano y el Badalona nacieron gracias a que “TV3 daba la Super Bowl en televisión y muchos chicos empezaron a ver ese deporte y a interesarse por practicarlo”, recuerda. En las primeras ligas, el número de patrocinadores era elevado. Al primer partido acudieron 15.000 aficionados. “Fue un boom muy rápido porque era un deporte muy nuevo y muy llamativo”.

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El partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu (Kirby Lee - Reuters)
El partido de la NFL será en el estadio Santiago Bernabéu. (Kirby Lee/Reuters)

Sin embargo, había un problema. En esas primeras ligas, los deportistas apenas habían jugado dos o tres años y ya empezaban mayores. “La habilidad técnica era bastante escasa”, reconoce el directivo. Ante la falta de gente que conociera ese deporte incipiente en España, el Badalona decidió colgar carteles. “Yo entré así porque llegaron a la escuela y se empezó a correr la voz. Nos presentamos 60 personas que queríamos probar”, recuerda. “En esa época, veías a un chaval grandote por la calle y le preguntabas si quería probar”. Esa estrategia ha ido cambiando a lo largo de los años. Ahora es a través de los colegios.

El flag football es el culpable de ello. Se trata de un fútbol sin contacto que consiste en quitar el pañuelo al rival en vez de placar al jugador. “Eso permite que los niños se acerquen al deporte, porque no necesita material, ni casco, ni hombreras”. Hoy, Medrano visita colegios a menudo para acercar el deporte y dar a conocer sus reglas: “Hay mucho trabajo pedagógico detrás”, resume. Una medida que se refleja en el número de niños que, por ejemplo, ahora forman parte del club catalán: el Badalona ha pasado de no alcanzar el centenar de jugadores a contar con cerca de 260. La llegada de nuevos niños permite ampliar la base de jugadores y, con el tiempo, alimentar también los equipos de fútbol americano.

Un partido de la NFL entre Philadelphia Eagles y Washington Commanders. (Geoff Burke/Reuters)
Un partido de la NFL entre Philadelphia Eagles y Washington Commanders. (Geoff Burke/Reuters)

El Badalona ha organizado jornadas escolares y cuenta por tercer año consecutivo con una liga que reúne a cerca de 25 equipos. En una de las iniciativas promocionales de los Chicago Bears en Barcelona participaron alrededor de 350 niños. El objetivo es que el contacto con el fútbol americano llegue antes de la adolescencia y que los jóvenes puedan continuar vinculados a él cuando crezcan.

La falta de instalaciones deportivas

Uno de los retos es la falta de instalaciones deportivas. “Todos nuestros equipos comparten instalaciones con un equipo de fútbol, lo que hace que los horarios de los entrenamientos sean muchas veces muy malos”, explica Medrano. Ellos tienen a 65 niños entrenando en medio campo. La mejor opción, una vez más, son los colegios. “Como en el flag football son cinco contra cinco, no hace falta que sea un campo muy grande. Y entonces en los mismos colegios es donde estamos implantando el deporte”, detalla. “Cada alcalde nos promete un campo, pero no acaba nunca de llegar. Dicen que la próxima legislatura será. Nosotros queremos crecer socialmente”, afirma. Esa falta de infraestructura ocurre no solo en el Badalona, sino en todos los equipos de España.

El Santiago Bernabéu se transforma para acoger el primer partido de la NFL en España.

A la falta de instalaciones se suma la escasa profesionalización. En los últimos años, se han puesto en marcha proyectos como Madrid Bravos y Barcelona Dragons, además de distintas iniciativas para impulsar competiciones europeas. Sin embargo, el presidente del Badalona considera que todavía falta recorrido para mantener una estructura profesional de manera sostenible. Los ingresos y la taquilla actuales no son suficientes para cubrir los gastos de un equipo de estas características. “Creo que faltan cuatro o cinco años más y ya podremos llegar a conseguirlo”, apunta.

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