Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: formado en el CD Leganés y padre de una niña de un año

Jesús de Miguel en una imagen del CD Tenerife

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La peor de las noticias se ha confirmado hace solo unos minutos: el jugador Jesús de Miguel ha fallecido este martes 3 de noviembre. Su muerte ha sacudido al fútbol español y ha dejado a su entorno más cercano ante una pérdida irreparable. El delantero del CD Tenerife ha fallecido este martes a las 8:00 horas, después de permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El club tinerfeño ha sido el encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales. En un mensaje marcado por la conmoción, la entidad ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del futbolista y ha reconocido la dificultad de asimilar lo ocurrido. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, ha expresado en el comunicado.

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La familia de Jesús de Miguel también ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo que está recibiendo desde que se conoció el grave accidente durante el encuentro frente al Andorra. Al mismo tiempo, ha pedido que se respete su intimidad en estos momentos especialmente delicados. Una petición que el propio Tenerife ha trasladado a la afición y al conjunto del entorno deportivo.

El joven futbolista madrileño, criado en la cantera del CDE Luego Fuenlabrada y del CD Leganés, mantenía una relación sentimental con María, con quien había construido una familia y compartía su vida desde hacía varios años. Ambos se convirtieron en padres a finales de junio de 2025, cuando nació su hija Carla. La pequeña, que todavía no ha cumplido año y medio, es el gran vínculo familiar que deja el futbolista tras su fallecimiento.

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Jesús de Miguel jugando en el CD Castellón. (CD Castellón).

La llegada de la niña coincidió con una etapa de importantes cambios para la pareja. La carrera deportiva de Jesús de Miguel les había llevado a adaptarse a diferentes destinos, una circunstancia habitual en la trayectoria de los futbolistas profesionales. Uno de los últimos traslados tuvo lugar en el verano de 2025, cuando el delantero fichó por el CD Tenerife y se instaló en la isla para afrontar una nueva etapa de su carrera.

El apoyo del fútbol a sus seres queridos

Desde que se produjo el accidente, las muestras de preocupación por el estado de salud del delantero no han dejado de sucederse. El futbolista sufrió un fuerte impacto durante una acción del partido contra el Andorra y tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego antes de su evacuación en ambulancia. Tras ingresar en la UCI por una parada cardiorrespiratoria, su estado llegó a empeorar neurológicamente, tal y como informó el Tenerife horas antes de confirmar su muerte.

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Jesús de Miguel en una imagen del CD Tenerife. (Agencias).

La noticia ha generado una oleada de condolencias en el mundo del deporte. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha recordado tanto su pasión por el fútbol como su compromiso con el colectivo profesional y la defensa de los derechos de sus compañeros.

El CD Tenerife, por su parte, ha querido situar en el centro de su mensaje a quienes hoy afrontan las consecuencias más dolorosas de lo ocurrido: su pareja, su hija, sus familiares y sus amigos. “Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos”, ha señalado la entidad, que ha expresado el dolor de una afición que llora la muerte del delantero.

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