Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Alberto Núñez Feijóo en un acto de precampaña. (Europa Press)

Guardar

Alberto Núñez Feijóo ha continuado con sus actos de precampaña este sábado en Valladolid. El líder del PP ha cargado contra la gestión del Gobierno en distintos ámbitos como el transporte, la seguridad o la vivienda. Uno de los puntos más aplaudidos por sus seguidores presentes ha sido cuando ha señalado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “desproteger a las mujeres” y ha reclamado que “España debe volver a tener calles seguras”. Otro de los instantes de mayor peso ha sido cuando ha abordado la situación de los trenes, tras el accidente de Urda. Ha acusado al Gobierno de volver a los trenes un medio inseguro y ha afirmado que “hoy subirse a un vagón da miedo”. En el acto también intervinieron el presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo, y el presidente de la formación en Castilla y León, Alfonso Mañueco.

Feijóo ha reclamado responsabilidades al Gobierno por la gestión de las infraestructuras ferroviarias, con Adif bajo investigación en varias causas relacionadas con contratos de la línea Madrid-Sevilla. “Si han robado el dinero para la seguridad de los trenes, tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel”, ha afirmado. El dirigente popular ha aludido al accidente de Urda y ha explicado que esta semana se reunió con una víctima, que le trasladó la necesidad de que los puestos técnicos de la Administración estén ocupados por especialistas para mejorar la gestión ferroviaria. Con Adif en el centro de una investigación de Europa y tras los dos accidentes ferroviarios, Feijóo ha dirigido su mensaje al Ejecutivo socialista. “Me encargaré de que todos asuman sus responsabilidades”, ha señalado.

PUBLICIDAD

Alberto Núñez Feijóo reclama dimisiones por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo.

Eliminar las exigencias al campo o la seguridad

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha prometido que, si llega a La Moncloa, derogará la legislación española que imponga al sector agrario obligaciones superiores a las previstas por la Unión Europea. “Toda obligación por encima del estándar europeo será suprimida”, ha afirmado Feijóo. El campo ha sido uno de los pilares de su discurso, consciente que es un asunto que preocupa al electorado de la comunidad de Castilla y León. El esfuerzo de agricultores y ganaderos “merece respeto”, ha afirmado. “Basta de un Gobierno de espaldas al campo y a los pueblos. Basta de políticas que regulen el campo sin conocerlo y sin que les importe”, ha señalado antes de anunciar que su partido pedirá una “moratoria regulatoria” en Europa.

Otro de sus puntos fuertes ha sido la seguridad en España. Ha tratado de dignificar la labor de los policías nacionales y agentes de la Guardia Civil, mientras ha criticado al Gobierno al considerar que han dejado un país más inseguro del que recibieron al entrar a gobernar. En concreto, se ha dirigido a las mujeres, pues defiende que son las que más han sufrido esta pérdida de seguridad que cree que ha sufrido el país. Habitualmente se relaciona este asunto con la migración y se ha convertido en uno de los temas principales de las campañas.

PUBLICIDAD