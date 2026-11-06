La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid. (AP Foto/Joan Monfort)

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Kylian Mbappé tenía 19 años, acababa de ser campeón del mundo con Francia y llevaba solo unos meses en el PSG cuando habló del dinero que ganaba: “Es una verdadera indecencia para mí, que provengo de una familia bastante modesta”.

Lo hizo frente a la televisión suiza RTS, y no se quedó solo en eso. “Es cierto que es indecente, pero así es el mercado. El mundo del fútbol funciona así”, añadió. Y remató: “No voy a revolucionar el fútbol. Estoy dentro de un sistema. Hay que saber respetarlo y mantenerse dentro de él”.

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Es más, puso de ejemplo su propio traspaso del Mónaco al Parque de los Príncipes. “Me han traspasado por una cantidad que jamás habría imaginado de niño”, explicó. Esa cantidad fueron 180 millones de euros. Es decir, el segundo jugador más caro de la historia, junto al de Neymar (222 millones). A eso cabe añadir los sueldos y los incentivos por rendimiento, como goles marcados, asistencias o títulos logrados.

Medio millón para la beneficencia

Aquel verano de 2018 dejó otra imagen. Tras el Mundial de Rusia, L’Equipe publicó que Mbappé había cobrado 439.000 euros en primas de la selección. El delantero lo donó todo a Premiers de Cordée, una asociación que trabaja con niños hospitalizados y con discapacidad.

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La selección española se enfrenta a una 'final anticipada' contra Francia en las semifinales del Mundial. Tras vencer a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino, el equipo debe mejorar su puntería y espera la mejor versión de Lamine Yamal para superar a la temible delantera francesa liderada por Mbappé, Olise y Dembélé.

Un punto de inmadurez que no viene mal

En la misma conversación habló de cómo quería que le recordaran. “No quiero ser una copia de nadie. Al igual que los grandes, uno quiere crear su propia historia”, afirmó. Reconoció que tener “una alta autoestima” le parecía natural, aunque en el día a día hiciera falta “esa humildad que caracteriza a los grandes”.

También defendió su sentido del humor: “Nunca hay un mal momento para reír. Siempre bromeo, incluso cinco minutos antes de un partido. No está mal mantener un poco de inmadurez”.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé celebrando un gol (EFE / Enric Fontcuberta)

Grandes ofertas por Mbappé

Sin embargo, el dinero ha sido gran protagonista desde que llegó a la élite del fútbol mundial. Y también de su camino hasta el Santiago Bernabéu. El club blanco ya se interesó en él en 2017, pero fue en 2021 cuando presentó varias ofertas para sacarlo de París, con una última cercana a los 200 millones. No obstante, el PSG no se sentó a negociar.

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En mayo de 2022 todo apuntaba a Chamartin. El Real Madrid acababa de eliminar al PSG de la Champions (aquella de las remontadas) y la grada había despedido a Mbappé con una ovación. A pesar de ello, acabaría renovando con el club parisino, algo que hizo reaccionar hasta el mismísimo Florentino Pérez: “Este Mbappé no es mi Mbappé”.

Florentino Pérez y Mbappé en el día de su presentación. (AP Photo/Andrea Comas)

La voz de su madre

En esas negociaciones tuvo algo que ver su madre, Fayza Lamari. Antigua jugadora de balonmano en la primera categoría francesa, defendió en el programa Envoyé Spécial una filosofía muy parecida a la que su hijo había expresado seis años antes: “No hay culpa ni vergüenza. Si hubiéramos podido coger 10.000 millones, los habríamos cogido, porque así es como funciona el sistema”.

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En mayo de 2022 llegó a mantener abiertas dos negociaciones a la vez. “Tenemos un acuerdo con el Real Madrid y otro con el París Saint-Germain. Las ofertas son casi idénticas. Ahora le toca elegir a Kylian”, declaró a medios egipcios.

Kylian Mbappé sonríe junto a sus padres, Wilfried Mbappé y Fayza Lamari, en un momento emotivo de su presentación con el Real Madrid. (Grosby)

Y por fin, Madrid

En 2023, Mbappé comunicó que no activaría la ampliación de su contrato. El club llegó a apartarlo de la dinámica del primer equipo durante la pretemporada. Salió como agente libre en el verano de 2024. El 3 de junio de 2024, el Real Madrid anunció su fichaje. Firmó por cinco temporadas y el 16 de julio fue presentado ante un Bernabéu abarrotado. Recordó a Cristiano Ronaldo y pronunció el “Uno, dos, tres... ¡Hala Madrid!”. A día de hoy, su salario supera los 30 millones de euros.

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