El secreto mejor guardado de Córdoba: vinos únicos, una uva excepcional y leyendas de brujas

Excavaciones en el Castillo de Montilla. (EFE/Rafa Alcaide)

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En las calles de Montilla, pueblo de la campiña cordobesa, el vino y la hechicería comparten protagonismo desde hace siglos. La localidad acaba de ser elegida Ciudad Española del Vino 2027 por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), un reconocimiento que llega acompañado de un relato menos conocido, ligado a procesos inquisitoriales del siglo XVI y a una referencia de Miguel de Cervantes en una de sus novelas ejemplares.

El título, creado por ACEVIN en 2023, toma el relevo de la ciudad valenciana de Requena, que lo ostentó durante 2026. El nombramiento busca reforzar la promoción de la cultura vitivinícola y favorecer el desarrollo del enoturismo en los municipios distinguidos. Para Montilla, situada a unos 20 minutos de la capital cordobesa, supone la oportunidad de proyectar una tradición vinícola que se remonta a varios siglos atrás y que convive con un patrimonio histórico y arquitectónico poco explotado hasta ahora.

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Montilla forma parte de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, que integra 17 municipios del sur de la provincia de Córdoba, entre ellos Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra y Puente Genil. El territorio se extiende entre el Guadalquivir, las sierras de la Subbética, el río Genil y el Guadajoz, con los lagares de la Sierra de Montilla como uno de sus paisajes más representativos. La uva Pedro Ximénez ocupa más del 95% de la superficie cultivada dentro de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, reconocida en 1932 a través del Estatuto de la Viña y el Vino y con reglamento propio desde 1945. Con ella se elaboran estilos muy distintos: blancos jóvenes sin crianza, vinos de tinaja, finos, amontillados, olorosos, palos cortados y el característico dulce Pedro Ximénez, obtenido a partir de uvas sobremaduradas o pasificadas al sol sobre esparto.

El proceso de crianza se apoya en el sistema de criaderas y soleras, con botas de roble americano apiladas en hileras llamadas cachones. El velo de flor, una capa de levaduras autóctonas que se forma sobre la superficie del vino durante su envejecimiento, determina buena parte del carácter de los finos y amontillados de la zona.

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La bodega más antigua de Andalucía

Entre las referencias vinícolas de la localidad destaca Bodegas Alvear, fundada en 1729 por Diego de Alvear y Escalera, lo que la convierte en la bodega más antigua de Andalucía en activo y una de las más longevas de tradición familiar en el mundo. Hoy se encuentra en manos de la octava generación, con más de 50 descendientes registrados como propietarios. La compañía tiene capacidad para envejecer cinco millones de litros de vino en roble americano, distribuidos en distintos espacios como La Sacristía, El Liceo, Las Mercedes, Las Higueras, Buganvillas y la antigua bodega de la Casa, declarada de interés histórico-artístico. Allí se conservan soleras con más de 200 años de crianza, entre ellas el PX Solera 1830, un vino prefiloxérico elaborado antes de que la plaga llegara a España en 1870.

Más allá del vino, Montilla conserva un episodio histórico vinculado a la persecución inquisitorial. En el siglo XVI, varias mujeres de la localidad fueron juzgadas por el Tribunal del Santo Oficio bajo acusaciones de hechicería. Entre ellas, Leonor Rodríguez, conocida como la Camacha y que se convirtió en la figura más asociada a las leyendas populares sobre brujería en la zona cordobesa. Los testimonios de la época les atribuían rituales, conjuros y supuestos pactos sobrenaturales. Las condenas derivaron en castigos públicos, azotes y destierros, prácticas habituales en la persecución de la herejía durante ese período.

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Vendimia en Montilla. (Europa Press)

La tradición vincula estas historias con El coloquio de los perros, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, en la que aparece una referencia a la Camacha y a sus supuestos poderes. No existe constancia documental de que el escritor visitara Montilla para recabar información sobre estos personajes, aunque la posibilidad de que conociera los relatos que circulaban en la comarca alimentó la leyenda durante siglos.

La llamada Casa de las Camachas, ubicada en la antigua calle de Tarasquilla, actual calle Padre Miguel Molina, se identifica por tradición popular como el lugar vinculado a las hechiceras procesadas. Algunos relatos sobre el inmueble mezclan referencias históricas documentadas con episodios de transmisión oral difíciles de verificar. Estas historias alimentan hoy recorridos temáticos por el casco urbano de Montilla, que conviven con otros puntos del patrimonio local como el alhorí del antiguo Castillo de Montilla, destruido en 1503 por orden de Fernando el Católico, y la Casa del Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano que residió en la localidad durante el siglo XVI. La vivienda conserva parte de su decoración original y alberga una bodega en su interior.

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