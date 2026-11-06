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Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

El murciano ha remontado ante el estadounidense y ha asegurado la presencia de su compatriota en Turín

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Benoit Tessier)
Carlos Alcaraz. (REUTERS/Benoit Tessier)
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Carlos Alcaraz ha firmado una remontada ante Taylor Fritz, ha levantado una bola de partido y ha avanzado a las semifinales del Masters 1000 de París. El español se ha impuesto por 6-7 (10), 7-5 y 6-3, tras dos horas y 44 minutos, y su triunfo ha asegurado la clasificación de Rafael Jódar para las Nitto ATP Finals.

El encuentro ha tenido dos consecuencias para el tenis español, ya que Alcaraz ha alcanzado la penúltima ronda del último Masters 1000 de la temporada y ha eliminado las opciones de Fritz en la pelea por una de las plazas para el certamen que ha cerrado el calendario. Jódar ha obtenido así su boleto para la competición que ha reunido a los mejores jugadores del curso en Turín.

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Alcaraz ha saltado a la pista del Plenitude Arena con más descanso que su rival, ya que había evitado los octavos de final después de la retirada de Matteo Berrettini. Fritz, en cambio, ha planteado un partido apoyado en la potencia de su saque y ha encontrado condiciones favorables en la superficie rápida bajo techo.

El español ha logrado el primer break del duelo, pero no ha podido consolidar la diferencia. Cuando ha sacado para cerrar el primer set, Fritz ha recuperado el servicio en blanco y ha devuelto la igualdad al marcador. El parcial ha desembocado en un desempate extenso, con alternativas para los dos jugadores.

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Alcaraz sobrevive al límite

Alcaraz se ha colocado 4-2 en el tie-break y ha tenido varias opciones para inclinar la manga a su favor. También ha dispuesto de un 9-8 con dos saques, pero Fritz ha respondido en los puntos decisivos y ha aprovechado sus ocasiones. El estadounidense ha sellado el set por 7-6 (10), después de 21 puntos en el desempate.

El comienzo del segundo parcial ha mantenido la misma dinámica. Fritz ha defendido con solvencia sus turnos de saque y ha presionado a Alcaraz desde la devolución. El californiano ha conseguido un break en el séptimo juego y se ha situado 5-3, con el partido encaminado hacia una victoria en dos sets.

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Benoit Tessier)
Carlos Alcaraz. (REUTERS/Benoit Tessier)

Alcaraz ha quedado entonces ante el escenario más comprometido de la noche. Con 3-5 y servicio, el número tres del mundo ha afrontado una bola de partido. El murciano la ha salvado con una respuesta a contrapié y ha sostenido su saque para prolongar el encuentro.

La resistencia ha modificado el desarrollo del set. Fritz ha dejado escapar otra oportunidad para cerrar el cruce y ha cedido terreno con el servicio. Alcaraz ha recuperado el break, ha igualado el marcador y ha vuelto a imponerse en los intercambios desde el fondo de la pista.

El triunfo clasifica a Jódar para Turín

El español ha cerrado la segunda manga por 7-5 tras romper el saque de Fritz en el duodécimo juego. A partir de ese momento, Alcaraz ha mostrado una mayor continuidad y ha aprovechado el descenso del porcentaje de primeros servicios de su adversario.

En el cuarto juego del set decisivo, el murciano ha conseguido un nuevo break para ponerse 3-1. Fritz ha dispuesto de una bola de break en el séptimo juego, pero Alcaraz ha resuelto ese momento y ha mantenido la ventaja. El español ha terminado el duelo con un 6-3 que ha confirmado su presencia en semifinales.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

El resultado ha tenido impacto directo en la clasificación para las ATP Finals. Fritz todavía competía con Jódar por una de las plazas disponibles, pero la derrota ha dejado al estadounidense sin margen y ha confirmado el ingreso del joven español en el torneo de Turín.

Alcaraz queda a la espera de conocer a su rival para las semifinales de París. Jódar, por su parte, ha asegurado su participación en las Nitto ATP Finals, que están programadas del 15 al 22 de noviembre en Italia.

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