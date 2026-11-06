Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

Luis de la Fuente presenta la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel. (Europa Press)

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“El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego”. Así ha anunciado la Selección española su convocatoria para el último parón de selecciones del año.

Luis de la Fuente ha sido el encargado, como siempre, de elevar la voz. Ayer estuvo en Navahermosa (Toledo), pueblo donde se enterró al delantero del Tenerife. Pero hoy tenía otro compromiso. Ese que consiguió unir a toda España el 19 de julio de 2026 y que hoy más que nunca quiere volver a unir a los aficionados en torno a 26 jugadores. “El fútbol es mucho más que 90 minutos o una victoria, es el motor que nos une. Nos unió para celebrar una copa del mundo con nuestras familias y nos tiene que unir hoy más que nunca en la adversidad”, dice en el vídeo donde anuncia la lista.

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Con todo eso, este parón de La Roja tiene “una responsabilidad social con los que sufren una pérdida irreparable, con los que sienten un vacío inmenso” y “con quienes pasan horas eternas en los hospitales”.

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca.



Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel.



Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/fikCshzDH4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

La convocatoria

Portería: de nuevo con cuatro. Joan García acompañará a Unai Simón y a David Raya. La sorpresa es Álvaro Valles, no tanto por mérito como por la decisión de volver a convocar a cuatro porteros, como se hizo antes del Mundial. El objetivo es trabajar la dinámica de grupo, tan importante como el rendimiento.

Defensa: premio a Jacobo Ramón. El central del Como y canterano del Real Madrid, que sigue subiendo escalones y marcó hace unos días ante el Torino, pasa de la Sub-21 a la absoluta. Competirá con Laporte, Cubarsí y Huijsen. Pubill, por su polivalencia, actuará de lateral. Jon Martín y Javi Rodríguez se quedan esperando su oportunidad. Cucurella y Grimaldo siguen disputándose el carril izquierdo.

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Medio: relevo para Rodri y Olmo. La sala de máquinas era la zona más tocada. Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino y Fermín son fijos, a los que se suman ahora Pablo Barrios y Marc Roca. El del Atlético de Madrid se impone a Luis Milla y regresa tras una lesión que le dejó sin Mundial. Roca, a quien De la Fuente conoce de las inferiores, llega tras un arranque “imperial” en el Betis de Champions y deja a Chema Andrés y Marc Bernal esperando en la Sub-21.

Ataque: sin sorpresas, pero con Barrenetxea. Lamine Yamal, Nico Williams, Baena y Yeremy Pino siguen en la lista, a la que entra Barrenetxea, que ya estuvo cerca del Mundial y suma méritos en una Real al alza. En punta, Oyarzabal y Ferran son inamovibles, y Roberto Fernández mantiene la plaza que ganó en el parón anterior. Samu Aghehowa, ya recuperado de la rotura de cruzado, tendrá que seguir esperando su oportunidad.

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Durante la celebración del título, el capitán Rodri tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a María Caamaño.

A por el liderato

Con la clasificación asegurada, el objetivo es sentenciar el liderato del grupo, que presuntamente nos la jugaremos contra Inglaterra en el último partido. España suma cuatro victorias y 12 puntos, y Inglaterra está a tres tras la remontada española en Wembley (2-3). Antes llegaron los 4-1 y 1-2 ante Croacia y un sufrido 3-1 ante Chequia.

La hoja de ruta es la siguiente:

Lunes 9: concentración a partir de las 13:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Martes 10: viaje a Praga a primera hora de la tarde.

Jueves 12, 20:45: República Checa-España, en Praga.

Domingo 15, 20:45: España-Inglaterra, en el Metropolitano.

Todo, para recordar a Jesús de Miguel y las víctimas de Urda y rendirles homenaje, como ya hicieron varios futbolistas en Champions y Europa League, y como se hará este fin de semana en LaLiga.