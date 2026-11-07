España

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El presidente volvió con los actos electorales en Valencia tras el accidente de Urda y hoy ha continuado en Tarragona

Pedro Sánchez en Valencia. (Rober Solsona - Europa Press)
Pedro Sánchez en Valencia. (Rober Solsona - Europa Press)
Guardar

Pedro Sánchez ha abierto los actos de precampaña en Cataluña este sábado en Tarragona. Junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el líder del PSOE ha dado un intenso discurso contra la “ola ultraderechista”. El partido tiene en esta comunidad un potencial resultado bastante favorable, tras conseguir gobernar en las últimas autonómicas. “No vamos a permitir que España sea el patio trasero de la internacional ultraderechista”, ha asegurado.

El presidente se ha acordado de las palabras de Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana, donde aseguró que “el socialismo es fascismo”. “No permitamos que Milei defina el socialismo”, ha afirmado Sánchez. El argentino llegó a la reunión de la Comunidad en Madrid envuelto en tensión por los insultos que dirigió a su homólogo español semanas antes también en la capital española. Le calificó de “impresentable dictador”. Cuando se encontraron este jueves, los dos protagonizaron un frío saludo. “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”, ha dicho en el mitin, en clara referencia al término que suele usar Milei.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana

Sitúa la campaña en el pulso con la ultraderecha

El presidente del Gobierno ha presentado las elecciones generales del 29 de noviembre como una confrontación entre su proyecto político y la “internacional ultraderechista”. Sánchez ha afirmado que España ha sidoel faro” de sectores progresistas en Europa y el resto del mundo. Ha reivindicado el rechazo del Gobierno a la guerra en Irán, el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de una convivencia pacífica entre Israel y Palestina.

“El 29 de noviembre les vamos a decir con nuestro voto que España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, no desde Buenos Aires, no desde Moscú”, ha dicho. El dirigente socialista ha rechazado el objetivo de elevar el gasto en defensa al 5 % del producto interior brutos y ha defendido la inversión en educación, sanidad, dependencia y pensiones. También ha cargado contra el PP y Vox, a los que les atribuye una agenda basada en “guerra, inflación, un elevado coste de la vida, odio, mentiras y motosierras”.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla sobre la dimisión de Óscar Puente, en la clausura de la Cumbre Iberoamericana, y dice que el exministro ha estado "desde el primer minuto con las víctimas del accidente"

Aborto a la Constitución y reivindica su gestión social

Sánchez ha anunciado que, si logra renovar el mandato, promoverá una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución. El presidente ha vinculado la iniciativa con lo que describe como intentos del PP y Vox de revisar tanto la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo como la ley de muerte digna. El jefe del Ejecutivo ha defendido el feminismo y ha resaltado el derecho al voto y el aborto como dos conquistas socialistas.

El líder del PSOE ha presumido después de varias cifras económicas y sociales de su Gobierno. Ha señalado que el salario mínimo interprofesional aumentó un 66 % en los últimos seis años y que la financiación de la dependencia recibió 6.000 millones de euros adicionales. Sánchez ha afirmado, además, que España crece a un ritmo tres veces superior al de la zona euro y ha situado en 22,6 millones el número de personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Según sus datos, más de 10 millones de mujeres están afiliadas al sistema y hay más de 3,5 millones de trabajadores autónomos.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEElecciones Generales España 2026España-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un postre de café y almendras ideal para Navidad, una receta con un toque crujiente irresistible

El secreto de estos pastelitos navideños: café, almendra y un toque de ganache

Un postre de café y almendras ideal para Navidad, una receta con un toque crujiente irresistible

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Desde hace años se señala a Enrique Arias Gil como miembro de un grupo de hackers rusos. ‘Infobae’ ha accedido a ofertas que emite el canal que asocian a este español

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

La Junta Electoral de Zona evalúa cada solicitud y exige documentación que justifique la imposibilidad de acudir

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

A partir de la tarde del sábado se procederá al cierre total del tráfico en los alrededores del Santiago Bernabéu

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

Entrevista con Andrés Allamand, secretario general iberoamericano: “La diferencia ideológica no contamina las tareas de cooperación”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

ECONOMÍA

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”