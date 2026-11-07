Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

Pedro Sánchez en Valencia. (Rober Solsona - Europa Press)

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Pedro Sánchez ha abierto los actos de precampaña en Cataluña este sábado en Tarragona. Junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el líder del PSOE ha dado un intenso discurso contra la “ola ultraderechista”. El partido tiene en esta comunidad un potencial resultado bastante favorable, tras conseguir gobernar en las últimas autonómicas. “No vamos a permitir que España sea el patio trasero de la internacional ultraderechista”, ha asegurado.

El presidente se ha acordado de las palabras de Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana, donde aseguró que “el socialismo es fascismo”. “No permitamos que Milei defina el socialismo”, ha afirmado Sánchez. El argentino llegó a la reunión de la Comunidad en Madrid envuelto en tensión por los insultos que dirigió a su homólogo español semanas antes también en la capital española. Le calificó de “impresentable dictador”. Cuando se encontraron este jueves, los dos protagonizaron un frío saludo. “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”, ha dicho en el mitin, en clara referencia al término que suele usar Milei.

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Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana

Sitúa la campaña en el pulso con la ultraderecha

El presidente del Gobierno ha presentado las elecciones generales del 29 de noviembre como una confrontación entre su proyecto político y la “internacional ultraderechista”. Sánchez ha afirmado que España ha sido “el faro” de sectores progresistas en Europa y el resto del mundo. Ha reivindicado el rechazo del Gobierno a la guerra en Irán, el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de una convivencia pacífica entre Israel y Palestina.

“El 29 de noviembre les vamos a decir con nuestro voto que España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, no desde Buenos Aires, no desde Moscú”, ha dicho. El dirigente socialista ha rechazado el objetivo de elevar el gasto en defensa al 5 % del producto interior brutos y ha defendido la inversión en educación, sanidad, dependencia y pensiones. También ha cargado contra el PP y Vox, a los que les atribuye una agenda basada en “guerra, inflación, un elevado coste de la vida, odio, mentiras y motosierras”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla sobre la dimisión de Óscar Puente, en la clausura de la Cumbre Iberoamericana, y dice que el exministro ha estado "desde el primer minuto con las víctimas del accidente"

Aborto a la Constitución y reivindica su gestión social

Sánchez ha anunciado que, si logra renovar el mandato, promoverá una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución. El presidente ha vinculado la iniciativa con lo que describe como intentos del PP y Vox de revisar tanto la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo como la ley de muerte digna. El jefe del Ejecutivo ha defendido el feminismo y ha resaltado el derecho al voto y el aborto como dos conquistas socialistas.

El líder del PSOE ha presumido después de varias cifras económicas y sociales de su Gobierno. Ha señalado que el salario mínimo interprofesional aumentó un 66 % en los últimos seis años y que la financiación de la dependencia recibió 6.000 millones de euros adicionales. Sánchez ha afirmado, además, que España crece a un ritmo tres veces superior al de la zona euro y ha situado en 22,6 millones el número de personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Según sus datos, más de 10 millones de mujeres están afiliadas al sistema y hay más de 3,5 millones de trabajadores autónomos.

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