España

Mismos documentos, mismo origen sefardí, distinto resultado: el caso que expuso una contradicción del Estado español para conseguir la nacionalidad

Un hermano de la solicitante ya había obtenido el pasaporte español con los mismos papeles que le rechazaron a ella

Intercambio de pasaportes con motivo del reconocimiento de la descendencia sefardí
(Freepik)
Guardar

Una mujer originaria de Nuevo México ha obtenido la nacionalidad española como sefardí después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la denegación que le había impuesto la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La sentencia ordena a la administración completar todos los trámites necesarios para hacer efectiva la concesión.

La demandante, residente en Estados Unidos, había solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley 12/2015, que permitió a los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 recuperar ese vínculo legal con el país. La Dirección General rechazó la solicitud con el argumento de que el certificado presentado por la Federación Judía de Nuevo México no estaba avalado por la Federación de Comunidades Judías de España, y de que no había aportado los documentos complementarios exigidos. Sin embargo, un hermano de la solicitante ya había obtenido la nacionalidad española con exactamente los mismos documentos emitidos por las mismas personas y la misma entidad de Nuevo México. Por ello, la mujer apeló la decisión.

PUBLICIDAD

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que el razonamiento del tribunal de primera instancia fue incorrecto. La administración había aplicado una instrucción interna por encima de la ley, cuando el requisito adicional que invocaba no figuraba en el texto de la norma. Con esa base, la sala estimó el recurso de apelación y dejó sin efecto la resolución administrativa.

El núcleo del conflicto era el valor del certificado expedido por el presidente y el rabino de la Federación Judía de Nuevo México. La administración lo descartó porque esa entidad no había sido validada por su equivalente española y porque el documento no explicaba el razonamiento que llevó a certificar el origen sefardí de la solicitante. La Audiencia Provincial no compartió esa lectura. El tribunal señaló que la exigencia de acompañar documentación de respaldo al certificado de una comunidad judía extranjera proviene de una instrucción administrativa de 2015, no de la propia ley. Y que ese requisito adicional, al no tener rango legal, no puede sustentar por sí solo el rechazo de una solicitud.

PUBLICIDAD

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Qué dice el Tribunal Supremo sobre estos casos

La sala apoyó su decisión en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia número 80/2025, dictada el 15 de enero de 2025. Esa resolución, de pleno, estableció que la Dirección General no está vinculada por el criterio del notario que instruyó el expediente, pero también que no puede imponer requisitos que la ley no prevé.

El Supremo fue claro respecto de los informes genealógicos: que la ley los contemple como medio de prueba no significa que cualquier informe deba ser aceptado sin más. El mismo tribunal añadió que los informes emitidos por expertos o investigadores individuales, aunque no reúnan los requisitos formales del apartado específico de la ley, pueden igualmente considerarse como indicio dentro del apartado genérico que admite “cualquier otra circunstancia” que demuestre el origen sefardí. La Audiencia tomó ese margen de valoración. Examinó el informe genealógico sobre la ascendencia judeoconversa de la familia, y el dictamen pericial de un experto en genealogía. Valorados en conjunto, el tribunal los consideró suficientes.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaNacionalidad españolaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

El descenso del termómetro modifica el consumo energético y exige prever mejor cada desplazamiento

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

Los científicos recomiendan prohibir totalmente la captura de la anguila y la angula en 2027: el estado de la especie “sigue siendo crítico”

El Gobierno de España ha intentado varias veces, sin éxito, declarar la anguila europea “en peligro de extinción”. La última vez, en febrero de 2026, las comunidades autónomas lo rechazaron

Los científicos recomiendan prohibir totalmente la captura de la anguila y la angula en 2027: el estado de la especie “sigue siendo crítico”

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

La hija de Rosa Benito se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar con claridad de cómo recibió el documental y cómo está su clan familiar

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”