Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

Un hombre calcula en su ordenador cuál es el mejor momento para solicitar su jubilación. (Montaje Infobae)

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Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador especializado en la Seguridad Social, utilizó el caso real de un trabajador cercano a la jubilación para explicar, en su canal de YouTube, cómo calcular con precisión si conviene la jubilación anticipada o esperar a la edad ordinaria. El ejemplo, construido con el simulador oficial del organismo, muestra que la diferencia económica entre ambas opciones puede ser mucho menor de lo que parece a simple vista.

Para conocer el importe exacto de una futura pensión, Muñoz recomienda acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social, entrar en el apartado Tu Seguridad Social mediante certificado digital y consultar el informe de jubilación. Esa pantalla muestra primero los años cotizados y la fecha en la que se alcanza la jubilación ordinaria. En el caso analizado, el trabajador contaba con 44 años y nueve meses cotizados y le faltaba un año y dos meses para cumplir esa condición.

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En el apartado 'Tu seguridad social' puedes ver los años cotizados y la fecha en la que se alcanza la jubilación ordinaria. (Youtube)

La opción Simular tu jubilación permite además introducir variables que pueden aumentar el importe, como hijos, discapacidad reconocida o periodos trabajados en el extranjero. Sin modificar ningún dato adicional, el sistema calculó que, a los 65 años, el 24 de diciembre de 2026, la pensión sería de 2.287 euros mensuales.

Adelantar un año reduce la pensión, pero la revalorización compensa parte de la pérdida

Al simular la jubilación anticipada para el 24 de diciembre de 2025, un año antes, y tras declarar que se trataría de un cese voluntario, el simulador arrojó un importe inicial de 2.110 euros mensuales, inferior al de la jubilación ordinaria por efecto de los coeficientes reductores.

Sin embargo, Muñoz introduce un elemento determinante: todas las pensiones causadas durante el año se revalorizan a partir del 1 de enero siguiente. Con una subida estimada en torno al 2,6%, el importe de esa pensión anticipada pasaría a 2.164 euros mensuales. “Diciembre es el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada. Menos coeficientes reductores y revalorización al mes siguiente”, indica.

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Al comparar esta cifra con los 2.287 euros de la jubilación ordinaria, la diferencia se reduce a solo 122 euros. “¿Me interesa trabajar todo un año para ganar ciento veintidós euros más?”, planteó el propio interesado al conocer el resultado.

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Para completar el análisis, Muñoz simuló fechas posteriores dentro de 2026, periodo que ya no se beneficia de la revalorización aplicada a las pensiones causadas en 2025. Los resultados mostraron importes de 2.113 euros en enero, 2.122 euros en febrero, 2.132 euros en marzo y 2.145 euros en abril, todos por debajo de los 2.164 euros que ofrecía la jubilación anticipada ya revalorizada. Solo al simular el 24 de mayo de 2026 el importe superó esa cifra, con 2.167 euros mensuales, apenas tres euros más tras cinco meses adicionales de trabajo.

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Cada situación requiere un cálculo propio

Muñoz subraya que este resultado corresponde a un caso particular, con casi 45 años cotizados y una fecha de cumpleaños coincidente con el cierre del ejercicio. Por ello, concluye que la jubilación anticipada no constituye necesariamente una mala decisión, que el momento exacto de la solicitud resulta determinante por la penalización asociada a cada mes de adelanto, y que conviene dominar el simulador oficial para conocer la cuantía precisa antes de tomar una decisión.