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El dilema de Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos, entre la “clandestinidad” y la “empatía” de la Federación Catalana de Fútbol: “Es hasta un punto de maltrato”

La FCF parecía estar dispuesta a dejar jugar al chico, pero la última carta que ha recibido su familia anula lo acordado y lo deja en un limbo legal expuesto a impugnaciones

Luca
Luca. (cedida)
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Luca se encuentra en una encrucijada. El chico, que tiene 10 años, mide 1,07 metros y pesa en torno a 10 kilos por una alteración del gen XRCC4, lo tenía todo hecho para jugar en una liga federada. Sin embargo, la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha puesto freno a la petición de una ficha especial que tanto su club como su familia han pedido en reiteradas ocasiones.

Extrovertido, valiente y amante del fútbol. Así es Luca. Con el número 7 a la espalda, como su ídolo Javi Puado, celebra los goles imitando el gesto con los dedos del delantero del Espanyol. Cuando supo que iba a federarse, se giró a su padre y dijo: “Papá, entonces voy a jugar con árbitros de verdad”.

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El niño es el único caso en España con una enfermedad ultrarrara que afecta al ADN. Empezó jugando con niños de su edad, en una liga comarcal, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguirles el ritmo. Desde entonces juega con niños más pequeños. Sin embargo, su club, el Castellnou de Bages, decidió federarse, lo que empezó una batalla con la FCF para que Luca pudiera jugar con seguridad.

Luca con su ídolo, Javi Puado.
Luca con su ídolo, Javi Puado. (cedida)

Tras varias negativas, parecía abrirse una puerta: tendría ficha Sub-12 y jugaría con sus compañeros del Sub-9. Ahora esa puerta parece entreabierta. Desde el área jurídica de la FCF son claros: Luca no puede tener una licencia de categoría inferior. Tampoco autorizan expresamente a que juegue con el Sub-9. Según cuenta su padre, Iván, a Infobae, el escrito permite la ficha Sub-12, la de su edad, siempre que cumpla los requisitos de pagos, seguros, mutualidad y revisión médica.

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Para la familia “no tiene nada que ver con lo que nos dijeron hace unas semanas”. En aquel momento, y según contó este medio, la FCF comunicó a Luca que tendría ficha Sub-12 pero jugaría con el Sub-9, y que intervendría si algún rival presentaba una reclamación. Además, según comenta Iván, el escrito indica que lo hecho con anterioridad queda anulado.

Luca, el único caso en España con su enfermedad
Luca, el único caso en España con su enfermedad. (cedida)

“Lo que nos queda es que juegue de manera clandestina”

Ante este nuevo panorama, Luca, su familia y el club lo tienen claro: jugará igualmente “con una ficha Sub-12, pues aunque la federación no autorice, como tiene su ficha, lo tiene todo pagado, pues el equipo lo hará jugar”, dice Iván. No obstante, él define esto sin rodeos: es jugar “de forma ilegal, haciendo trampas”.

Así, el club se agarrará a que no haya sanciones y en que los árbitros lo dejen. “El árbitro no puede decir que no juegue, debería ser el equipo contrario”, razona su padre. No espera que los rivales lo hagan. Es más, los 165 clubes de Barcelona están de acuerdo en que Luca juegue, destaca.

Sin embargo, la familia está indignada. “Ya no es una discriminación directa hacia un menor de edad, hacia un niño de diez años, sino es que ya lo veo hasta un punto de maltrato”, sostiene, poniendo de ejemplo a la federación gallega, que sí tiene fichas especiales recogidas en la normativa, con la autorización de la federación española.

Luca y su familia
Luca y su familia. (cedida)

La respuesta de la Federación Catalana

Ante el cambio repentino, Infobae se ha puesto en contacto con la FCF, que asegura que “no supone un cambio en la voluntad” de dar una respuesta “sensible y empática” al caso. Eso sí, se escuda en el reglamento. La licencia debe corresponder a la categoría que marca la fecha de nacimiento, así que no puede formalizarle una S9, S10 o S11 “si reglamentariamente no le corresponde”.

Reconoce, eso sí, “las circunstancias absolutamente excepcionales del caso” y afirma que “ningún árbitro pondrá impedimento” a que Luca participe en partidos de esas categorías.

El problema llegará a la hora de la verdad. La federación explica que no puede “privar al resto de clubes de los derechos que les reconoce la normativa federativa”. Si Luca juega en una categoría distinta a la de su licencia, otro club podría reclamar por alineación indebida y serían los órganos jurisdiccionales federativos los que lo resolverían.

Luca en un 'pasillito'
Luca en un 'pasillito'. (cedida)

Por eso la familia quiere un protocolo para casos de diversidad y niños con discapacidad, “para que en otros casos similares al de Luca o el propio Luca en siguientes temporadas no tengamos que hacer esta batalla, ni nosotros ni nadie”, y aseguran que presentarán un recurso ante la última respuesta de la FCF.

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