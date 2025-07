Vicente del Bosque se sincera sobre su vida desde que dejó el fútbol: “No gano mucho, pero me siento bien con mi salario de jubilado”

Vicente del Bosque, exentrenador de la selección Española y el Real Madrid (AP Foto/Manu Fernández)

Vicente del Bosque es mucho más que un entrenador, se trata de una figura legendaria y respetada en el deporte español. Campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 al frente de la selección nacional, y con una larga trayectoria en el Real Madrid, su legado va más allá de los títulos. Casi una década después de alejarse de los banquillos, ha roto su habitual discreción en el pódcast Escapando Palante, conducido por Pablo Ibáñez, donde se ha mostrado cercano y sincero.

Vicente del Bosque repasó su larga trayectoria en el fútbol, desde sus inicios como jugador hasta su etapa como entrenador, y cómo es su vida hoy, alejado de la fama. Su vínculo con el Real Madrid, club al que dedicó casi cuarenta años en distintos roles, fue uno de los temas más destacados. Durante su dirección del primer equipo, el club vivió una etapa exitosa con títulos nacionales e internacionales. Sin embargo, su salida fue inesperada y aún genera desconcierto entre los aficionados. Ahora, Del Bosque disfruta de una vida tranquila, centrado en su familia tras una carrera llena de logros.

Lejos de los focos, una vida dedicada a los suyos

En el presente, Vicente dedica su tiempo a su familia. Tiene tres hijos a los que, según confiesa con orgullo, su mujer ha sabido educar “muy bien”. Lejos del fútbol, hoy hace de chófer para ellos, gestiona los asuntos del día a día y se muestra agradecido por poder disfrutar de una vida tranquila.

Vicente del Bosque en un acto de la Universidad de La Rioja (EFE/Raquel Manzanares)

Con su retiro de los banquillos tras la Eurocopa de 2016, Del Bosque puso fin a una carrera llena de éxitos de la que está más que satisfecho y encaró una etapa más relajada y familiar, propia de alguien de su edad. “Estoy orgulloso de ser un jubilado que ha cotizado. No gano mucho, pero me siento bien con mi salario de jubilado” comentó el salmantino en el podcast. “Lo más importante ahora es estar con los míos”, concluye el técnico salmantino, que se ha convertido, sin pretenderlo, en un ejemplo de integridad y cercanía para varias generaciones. Su caso es excepcional: una figura pública conocida y querida por igual, que sigue cosechando respeto por su manera de estar en el mundo.

El amargo adiós del Real Madrid

La salida de Vicente del Bosque del Real Madrid, en junio de 2003, sigue siendo una de las decisiones más controvertidas en la historia reciente del club blanco. Acababa de ganar la Liga, había construido un equipo equilibrado y respetado dentro y fuera del vestuario, y sin embargo fue cesado apenas un día después de lograr el título. “Habíamos cumplido con el mínimo exigido para haber continuado, pero pensaron que era mejor un cambio. Y hay que aceptarlo”, comenta con serenidad en el podcast, aunque sin ocultar que aquel desenlace no fue el que esperaba: “Me imaginaba una salida más dulce del club.”

Más de una década después, en 2021, salieron a la luz unas conversaciones privadas de Florentino Pérez, grabadas en 2006, en las que se refería a Del Bosque en términos muy duros: “No es entrenador, es un zoquete. Es la mentira más grande que he visto en mi vida”, se escuchaba en uno de los audios. Hasta ahora, Vicente no había querido pronunciarse sobre esas palabras. Pero en el pódcast Escapando Palante, rompió su silencio con la misma templanza que lo ha caracterizado siempre: “No me gustaron en absoluto. Si piensa eso, no es justo”, declaró.

Vicente Del Bosque con la copa de campeones del mundo (EFE/Mariscal)

Admite que le dolieron, pero se niega a dejar que afecten su manera de ser: “Mis sentimientos no me los va a cambiar nadie por mucho poder que se tenga.” Y aunque deja claro que algunas personas dentro del club no son de su agrado, reitera su cariño por el Real Madrid: “¿Sigo siendo del Madrid? Claro que sí. Otra cosa es que algunas personas no sean de mí... pero eso no pasa nada. Lo más importante es la institución.”