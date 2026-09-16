España

De dónde viene el lema “todos somos caballas” en apoyo a Ceuta que Vinicius y Mbappé taparon en sus camisetas

Esta polémica futbolística vuelve a colocar al significado de la palabra en el interés público. La palabra que hoy resume la identidad colectiva de la ciudad autónoma se remonta a finales del siglo XIX

Dos futbolistas en un estadio de fútbol vistiendo camisetas blancas con la frase impresa TODOS SOMOS CABALLAS y el dibujo de un pez
Los futbolistas Vinícius Júnior y Kylian Mbappé visten camisetas con la frase Todos somos caballas en muestra de apoyo a la ciudad de Ceuta.
Guardar

Una de las palabras del día es “caballa”. El gentilicio de Ceuta ocupa cada vez más titulares, carteles de manifestaciones y muestras de apoyo. Los últimos en emplearla han sido los jugadores del Real Madrid y Elche en el partido de este martes, donde los futbolistas del Real Madrid, Vinicius, Mbappé y Konaté, decidieron ocultar el mensaje y quitarse la camiseta que lo mostraba lo antes posible. No lo hizo Abde, jugador marroquí del Real Betis, que vistió la camiseta y, tras ver cómo sus redes sociales se llenaban de insultos, no dio un paso atrás y defendió que era un apoyo a una ciudad y no un ataque a su país, Marruecos.

Esta polémica futbolística vuelve a colocar al significado de la palabra en el interés público. La palabra que hoy resume la identidad colectiva de Ceuta obtuvo respaldo académico a finales de julio de 2010. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) incorporó entonces “caballa” como gentilicio de la ciudad, aunque el término llevaba décadas instalado en el habla cotidiana de sus habitantes. Su origen retrocede hasta finales del siglo XIX.

PUBLICIDAD

El uso del gentilicio trasciende así el ámbito lingüístico y se ha convertido en una expresión de pertenencia que acompaña debates públicos y gestos colectivos. La discusión surgida en torno a las camisetas ha devuelto al primer plano una denominación que, para los ceutíes, posee una carga histórica y emocional. Su presencia en pancartas refleja a una comunidad vinculada a sus costumbres, a su relación con el mar y a una forma compartida de entender la ciudad. La entrada académica consolidó un reconocimiento formal, pero el término ya circulaba entre generaciones como una forma habitual de identificación.

Pedro Sánchez ha sido recibido en Ceuta entre abucheos, insultos y mucha indignación debido a la crisis

Origen del término “caballa”

La aceptación formal llegó después de un uso popular que atravesó generaciones. La expresión estaba presente en casas, aulas y calles de una ciudad marcada por su relación con el mar y por una convivencia de costumbres, comidas y tradiciones. El motivo es la abundancia de caballas en la bahía ceutí. La actividad pesquera y el contacto permanente con el mar explican que el nombre del pescado acabara asociado a la población local.

PUBLICIDAD

El origen del término se vincula a las páginas del periódico ceutí El África, según la explicación más extendida que apuntó el historiador José Luis Gómez Barceló. Según esta historia, en solo dos jornadas de 1899 se habrían capturado 60.000 caballas en aguas próximas a la ciudad. Con el tiempo, la denominación pasó del mar a la calle y adquirió un sentido social.

La transformación del apodo en gentilicio no dependió de una decisión institucional inicial. Fueron los propios ceutíes quienes lo incorporaron a su vocabulario y lo transmitieron como una seña de pertenencia. La RAE recogió después esa realidad lingüística. La bandera blanca y negra, presente en numerosos actos y desplazamientos por España, se convirtió igualmente en un símbolo de esa pertenencia. Para quienes emplean el lema “todos somos caballas”, el término expresa respaldo a una ciudad y a una identidad que existían antes de la entrada académica.

Temas Relacionados

CeutaReal MadridViniciusMbappéEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 16 septiembre

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

El menor nació en la ciudad autónoma en 2018, pero la Justicia considera que no consta acreditado el requisito de residencia y da prioridad al interés público mientras se resuelve el recurso presentado por el Estado

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 septiembre

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

El especialista explica este alimento aumenta la viscosidad intestinal y retrasa la absorción de azúcar

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

Modificar la estructura de un alimento como el pan podría cambiar la forma en la que algunos de sus componentes son procesados por el organismo

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”