Cómo quitar la suciedad de los azulejos del baño, la clave está en esta mezcla casera

Una persona limpiando los azulejos del baño. (Serviglobe)

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Entrar al baño y ver manchas oscuras o verdosas entre las baldosas es una de las sensaciones más frustrantes del hogar. No importa cuánto se limpie la superficie; si las juntas permanecen sucias, la estancia sigue transmitiendo un aspecto descuidado. Sin embargo, no hace falta recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más en productos comerciales para solucionar este problema: la respuesta definitiva está guardada en el armario de la cocina.

Con el tiempo, la combinación constante de humedad, vapores y restos de jabón genera el escenario perfecto para que la suciedad y el moho se adhieran con fuerza a los azulejos y a sus juntas. Aunque los limpiadores habituales suelen retirar la capa de polvillo más superficial, raras veces logran devolver el blanco original a las uniones. Para conseguir un resultado impecable y de aspecto profesional, la clave reside en preparar un limpiador casero de acción efervescente que desincrusta la mugre sin dañar los materiales.

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La mezcla casera utiliza elementos sencillos, que se pueden tener guardados en el armario de casa o costar poco dinero, pero altamente efectivos cuando trabajan en conjunto. Solo se necesitan 100 gramos de bicarbonato de sodio, 50 mililitros de agua oxigenada (la de uso doméstico al 3%) y media cucharada de detergente líquido para platos.

Las juntas de azulejos blancos de un baño muestran moho negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada componente cumple una función crucial en el proceso. El bicarbonato de sodio actúa como un agente abrasivo suave que despega la mugre sin rayar la cerámica. Por su parte, el agua oxigenada actúa como un potente desinfectante y blanqueador natural que, al entrar en contacto con el bicarbonato, genera pequeñas burbujas que aflojan los residuos incrustados. Finalmente, el jabón líquido disuelve la capa grasosa o de sarro, permitiendo que todo el preparado penetre en profundidad en cada rincón.

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El paso a paso para blanquear las juntas en minutos

Para aplicar este método de manera correcta y maximizar sus resultados, conviene seguir una serie de pasos sencillos:

Preparar la pasta: En un recipiente pequeño, mezclar el bicarbonato de sodio con el agua oxigenada hasta formar una pasta homogénea. Luego, incorporar el detergente líquido y revolver despacio. Aplicar en la superficie: Con la ayuda de un cepillo de dientes en desuso, a poder ser de cerdas duras, extender la preparación sobre las juntas y zonas afectadas del azulejo. Dejar actuar: Permitir que la mezcla repose durante unos 10 a 15 minutos. Este tiempo es fundamental para que la reacción efervescente afloje los hongos y restos de jabón acumulados. Frotar y enjuagar: Frotar suavemente con el cepillo en las áreas más difíciles y retirar los restos con una esponja o paño húmedo. Para finalizar, secar con un trapo limpio.

La degradación del sellador de silicona y la acumulación de humedad facilitan la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su bajo costo y accesibilidad, una de las mayores ventajas de esta preparación es que resulta respetuosa con el medio ambiente y no despide los vapores tóxicos o irritantes que suelen caracterizar al amoníaco. Para mejorar resultados, se puede repetir este procedimiento al menos una vez al mes para evitar que el moho vuelva a fijarse en las porosidades, logrando de este modo mantener un baño impecable, fresco y reluciente todo el año con el mínimo esfuerzo.