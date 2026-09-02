El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Deportivo de A Coruña y Racing de Santander se han gastado casi 50 millones en fichajes. (RC Deportivo/Europa Press)

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El mercado de verano ha llegado a su fin. Los equipos de LaLiga ya han perfilado sus plantillas para la temporada 2026/27 y con esto van a tener que llegar, al menos, hasta enero, cuando se abra la ventana para fichajes de nuevo. No es casualidad que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid hayan sido los tres que más dinero han desembolsado. Es una tónica que se repite año tras año. Pero también existe otra, mucho menos visible, pero igualmente importante para los intereses del fútbol español: los recién ascendidos están elevando su apuesta económica para completar sus plantillas y asentarse en Primera.

Buen ejemplo de ello son el Deportivo y el Racing. Los gallegos han invertido alrededor de 26 millones de euros y han cerrado su regreso a la élite con futbolistas de renombre: Aubameyang, Adama Traoré, Angeliño, Marc Casadó o José María Giménez. Los cántabros, igualmente, han elevado su apuesta (20,5 millones) con fichajes como el de Pablo García o el regreso del hijo pródigo, Sergio Canales. En cambio, el Málaga, condicionado por su situación, ha tenido que coger otro camino (gastando solo 300.000 euros) y confiar en la cantera.

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Lo cierto es que la inversión de los tres ascendidos roza los 50 millones de euros, la segunda cifra más alta desde la temporada 2022/23, cuando Almería, Valladolid y Girona gastaron 71,38 millones entre los tres. Antes y después, las cifras han rondado los 20 millones entre los tres afortunados que lograron ascender.

El Málaga confía en el bloque que ascendió a Primera para mantenerse. (EFE/Jorge Zapata)

La pandemia, freno de los recién ascendidos

En la primera temporada completa marcada por la pandemia, 2020/21, Cádiz, Huesca y Elche gastaron conjuntamente unos 20,85 millones de euros en fichajes. El Cádiz puso 10,1 millones, el Huesca 4,65 y el Elche 6,1. No era precisamente un momento para correr riesgos: los clubes acababan de atravesar un periodo de estadios vacíos e incertidumbre económica, y los que subían partían con una desventaja añadida frente a sus rivales de Primera.

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Un año después, el gasto se mantuvo en una franja muy similar. Espanyol, Mallorca y Rayo Vallecano sumaron unos 20,3 millones: el Mallorca invirtió 10, el Espanyol 6 y el Rayo 4,3.

El gran salto llegó en 2022/23. Almería, Girona y Valladolid gastaron conjuntamente 71,38 millones de euros, más del triple que la temporada anterior. Sin embargo, en la 2023/24, la cifra conjunta volvió a bajar: Granada, Alavés y Las Palmas desembolsaron 34,39 millones. Al año siguiente volvió a bajar: Valladolid, Espanyol y Leganés sumaron unos 21,39 millones y en la pasada, el dato se estabilizó. Levante gastó 5,2 millones, Elche 8,6 y Oviedo 4, para un total de 17,8 millones.

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Dani Olmo se refirió a la situación de la Araña, luego de la negociación fallida con Atlético de Madrid

El dinero de Primera cambia las reglas

Si dibujamos una curva, vemos que la inversión pospandemia de los ascendidos se mantiene en torno a algo menos de 20 millones de euros. Sin embargo, esta temporada se ve una excepción, con dos de los tres superando la media. ¿Por qué merece la pena arriesgar tanto? Porque el salto entre Segunda y Primera no es solo deportivo. También es económico, y aquí entra en juego los derechos de televisión que reparte LaLiga.

El 60% de los ingresos de un club proceden de los derechos mencionados. El otro 40%, de patrocinadores, anunciantes, eventos y, sobre todo, afición. Si nos fijamos en el mapa de la liga, vemos que los equipos que hoy conforman la máxima categoría de España también pertenecen a las ciudades más pobladas, por lo que asentarse en Primera puede significar más rendimiento económico con el paso de los años y, por tanto, más posibilidades de formar y comprar buenos jugadores.

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El mapa de Primera División desvela el secreto que le espera a LaLiga. (Composición Infobae)

“Cada vez es más difícil que los equipos pequeños tengan su representación”, explicaba Benito Pérez, doctor en Economía del Deporte, a Infobae. Y es que, en las últimas 20 temporadas, seis clubes, Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia CF y Sevilla FC, han disputado todos sus partidos en primera; y otros siete, Villarreal CF, Getafe CF, RCD Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Celta de Vigo y CA Osasuna, han militado entre 15 y 19 temporadas en el mismo periodo.

Eso deja lugar a un hueco de otros siete equipos que deben buscar asentarse en Primera. Y para ello, el proyecto deportivo, la población del territorio y, especialmente, las condiciones económicas, son de extrema importancia si se quiere disfrutar del equipo de la ciudad en Primera División.

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