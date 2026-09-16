España

Las protestas de la comunidad garífuna vuelven a alterar la grabación de ‘Supervivientes’: obligan a cancelar pruebas y modificar a última hora la gala

Un gran dispositivo policial y militar blinda la zona de rodaje en los Cayos Cochinos tras la irrupción de los manifestantes en las playas

Protestas 'Supervivientes'
Las protestas de los 'Supervivientes'. ( X/Miriam Miranda)
Guardar

La tensión en el archipiélago de los Cayos Cochinos, en Honduras, ha aumentado en los últimos días debido a las protestas de una parte de la comunidad garífuna contra la grabación del programa de televisión Supervivientes. Los manifestantes denuncian que la producción del espacio se lleva a cabo sin haber realizado una consulta previa a la población local y expresan su preocupación por el posible impacto ambiental en la zona, especialmente por coincidir con la época de anidación y desove de la tortuga carey, una especie en peligro de extinción.

La situación se intensificó cuando un grupo de activistas logró acceder a Cayo Menor, uno de los puntos principales de la grabación. Los manifestantes llegaron hasta la costa donde trabaja el equipo e incluso se aproximaron a varios concursantes y trabajadores del programa, instalando posteriormente tiendas de campaña a modo de protesta pacífica. Ante estos hechos, efectivos militares y de la policía de Honduras acudieron al lugar para desalojar la zona y mantener un dispositivo de vigilancia permanente, una medida solicitada por la Fundación Cayos Cochinos para proteger el espacio.

PUBLICIDAD

Este escenario de inestabilidad obligó a la dirección de la producción a modificar de forma drástica la planificación de su última emisión en directo. Con el objetivo de evitar riesgos y reducir la presencia en espacios exteriores, el equipo decidió suspender una de las pruebas físicas organizadas en la playa y trasladar el tradicional salto en helicóptero de la concursante Laura Cuevas fuera del archipiélago, realizándolo finalmente en la costa continental cercana a La Ceiba.

Parte de los concursantes de 'Supervivientes All Star'. (Mediaset España)
Todas las protestas que está teniendo en contra el formato de aventuras de Telecinco. (Mediaset España)

La defensa del entorno natural en Honduras

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), representada por la activista Miriam Miranda, ha denunciado la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio y exige que se respete la soberanía de su pueblo. El colectivo apoya sus reclamos en una reciente sentencia dictada el pasado mes de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

Este tribunal determinó que el Estado de Honduras vulneró los derechos de la comunidad garífuna al no realizar una consulta previa, libre e informada sobre las actividades en su entorno, haciendo mención expresa a las autorizaciones para producciones televisivas. Los manifestantes insisten en que el ruido y la logística del rodaje perjudican tanto la cría de la tortuga carey como la pesca artesanal, su principal medio de subsistencia.

Los beneficios para los locales

Por su parte, la Fundación Cayos Cochinos, entidad encargada de la protección del parque natural, y la producción del programa sostienen que cuentan con todos los permisos legales requeridos por las autoridades hondureñas. Según ha contado Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo, a VerTele, las áreas utilizadas para las pruebas y la estancia de los concursantes, como Playa Uva, fueron aprobadas tras verificar mediante estudios que no han registrado nidadas de tortugas en los últimos veinte años.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Asimismo, señalan que el rodaje cumple estrictas normas ecológicas, como la prohibición de usar leña local, la obligación de realizar fuegos sobre planchas metálicas protectoras y el uso exclusivo de pinturas biodegradables. Desde este sector se destaca también que la estancia del equipo genera entre 50 y 200 empleos directos e indirectos en la zona, beneficiando a familias locales que trabajan en tareas de transporte, cocina y seguridad.

Garantía para continuar con el programa

A pesar de los cambios puntuales en la emisión de los programas en directo, el equipo de grabación continúa trabajando en las islas recogiendo material diario de los participantes. La prioridad expresada por los responsables de la gestión del espacio y por la productora es garantizar que la situación se mantenga bajo control sin poner en peligro a los habitantes de las comunidades, a los trabajadores ni a las fuerzas de seguridad desplegadas. Las emisiones continuarán adelante en los próximos días, aunque adaptando las actividades a los espacios que ofrezcan las mayores garantías de protección.

Temas Relacionados

TelecincoSupervivientesTelevisión EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El precio del barril de Brent cae un 3,7% tras conocerse que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí estará operativo en pocos días, mientras el gasoil en España encadena diez días de subidas y la gasolina alcanza máximos anuales

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

Todos ellos estarán en el programa desde este miércoles 16 de septiembre hasta el viernes 18

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

Una sentencia avala la norma aprobada por una comunidad de propietarios en Vélez-Málaga y rechaza el recurso de los afectados

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

El resultado de la votación ha sido de 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

La asociación ASAJA ha revisado a la baja sus estimaciones tras un episodio de calor extremo con máximas de hasta 44 grados, que deshidrató los olivares y arruinó parte del fruto a principios de mes

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”