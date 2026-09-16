Las protestas de la comunidad garífuna vuelven a alterar la grabación de ‘Supervivientes’: obligan a cancelar pruebas y modificar a última hora la gala

Las protestas de los 'Supervivientes'. ( X/Miriam Miranda)

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La tensión en el archipiélago de los Cayos Cochinos, en Honduras, ha aumentado en los últimos días debido a las protestas de una parte de la comunidad garífuna contra la grabación del programa de televisión Supervivientes. Los manifestantes denuncian que la producción del espacio se lleva a cabo sin haber realizado una consulta previa a la población local y expresan su preocupación por el posible impacto ambiental en la zona, especialmente por coincidir con la época de anidación y desove de la tortuga carey, una especie en peligro de extinción.

La situación se intensificó cuando un grupo de activistas logró acceder a Cayo Menor, uno de los puntos principales de la grabación. Los manifestantes llegaron hasta la costa donde trabaja el equipo e incluso se aproximaron a varios concursantes y trabajadores del programa, instalando posteriormente tiendas de campaña a modo de protesta pacífica. Ante estos hechos, efectivos militares y de la policía de Honduras acudieron al lugar para desalojar la zona y mantener un dispositivo de vigilancia permanente, una medida solicitada por la Fundación Cayos Cochinos para proteger el espacio.

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Este escenario de inestabilidad obligó a la dirección de la producción a modificar de forma drástica la planificación de su última emisión en directo. Con el objetivo de evitar riesgos y reducir la presencia en espacios exteriores, el equipo decidió suspender una de las pruebas físicas organizadas en la playa y trasladar el tradicional salto en helicóptero de la concursante Laura Cuevas fuera del archipiélago, realizándolo finalmente en la costa continental cercana a La Ceiba.

Todas las protestas que está teniendo en contra el formato de aventuras de Telecinco. (Mediaset España)

La defensa del entorno natural en Honduras

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), representada por la activista Miriam Miranda, ha denunciado la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio y exige que se respete la soberanía de su pueblo. El colectivo apoya sus reclamos en una reciente sentencia dictada el pasado mes de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Asi amanece hoy los Cayos Cochinos, totalmente militarizado, será que se preparan para atacar al pueblo Garifuna?. Hacemos un llamado a los organismos internacionales de DDHH a mantenerse alerta ante este hecho de represión contra nuestro pueblo, quien se mantiene en un plantón… pic.twitter.com/Dm1ky6uvhn — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) September 15, 2026

Este tribunal determinó que el Estado de Honduras vulneró los derechos de la comunidad garífuna al no realizar una consulta previa, libre e informada sobre las actividades en su entorno, haciendo mención expresa a las autorizaciones para producciones televisivas. Los manifestantes insisten en que el ruido y la logística del rodaje perjudican tanto la cría de la tortuga carey como la pesca artesanal, su principal medio de subsistencia.

Los beneficios para los locales

Por su parte, la Fundación Cayos Cochinos, entidad encargada de la protección del parque natural, y la producción del programa sostienen que cuentan con todos los permisos legales requeridos por las autoridades hondureñas. Según ha contado Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo, a VerTele, las áreas utilizadas para las pruebas y la estancia de los concursantes, como Playa Uva, fueron aprobadas tras verificar mediante estudios que no han registrado nidadas de tortugas en los últimos veinte años.

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Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Asimismo, señalan que el rodaje cumple estrictas normas ecológicas, como la prohibición de usar leña local, la obligación de realizar fuegos sobre planchas metálicas protectoras y el uso exclusivo de pinturas biodegradables. Desde este sector se destaca también que la estancia del equipo genera entre 50 y 200 empleos directos e indirectos en la zona, beneficiando a familias locales que trabajan en tareas de transporte, cocina y seguridad.

Garantía para continuar con el programa

A pesar de los cambios puntuales en la emisión de los programas en directo, el equipo de grabación continúa trabajando en las islas recogiendo material diario de los participantes. La prioridad expresada por los responsables de la gestión del espacio y por la productora es garantizar que la situación se mantenga bajo control sin poner en peligro a los habitantes de las comunidades, a los trabajadores ni a las fuerzas de seguridad desplegadas. Las emisiones continuarán adelante en los próximos días, aunque adaptando las actividades a los espacios que ofrezcan las mayores garantías de protección.

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