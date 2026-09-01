El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El ‘efecto Aubameyang’ ya se enamora en Riazor. (Peter Cziborra/AP)

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La temporada acaba de empezar y Pierre-Emerick Aubameyang ya ha encontrado su sitio en Riazor. Tres partidos, tres goles y la sensación de estar como en casa. El delantero gabonés parece haber aterrizado en el Deportivo con la intención de que sus 37 años parezcan un detalle menor. Pero el fichaje generó dudas. Un delantero de esa edad que no salió de las mejores maneras del Marsella hacia un club cuyo objetivo es asentarse en Primera.

Sin embargo, en Riazor apostaron con un millón y medio de euros por él y el vestuario quedó “impactado” en el primer entrenamiento, según ha reconocido el director deportivo Fernando Soriano. El resto lo ha puesto el césped. Gol al Elche en el debut liguero (1-1), gol en Málaga para rescatar otro empate (1-1) y, ante el Valencia, otro tanto para poner el 2-1 en la primera victoria del curso (3-1), la primera del Dépor en casa en la máxima categoría desde 2018.

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Pero no es solo eso. Aubameyang ya ha entrado en la historia del club gallego. El 7 ha marcado en sus tres primeros partidos con el Deportivo, una secuencia que antes solo habían conseguido Bebeto, en la temporada 1992-93 del Súper Dépor, y Julián Rábade, en 1950-51. Y si logra marcar en el siguiente frente al Villarreal, será el único en la historia que marque cuatro dianas seguidas en los cuatro primeros partidos con la elástica blanquiazul.

Aubameyang. (REUTERS/Daniele Mascolo)

De Aubameyang a “Aurameyang”

En A Coruña ya saben cómo denominar al ‘fenómeno Auba’: “Aurameyang”. Ese pequeño juego de palabras que describe la sensación que hoy rodea a todo Riazor. Un jugador que parece estar tocado por una varita. El ejemplo más claro se vivió precisamente ante el Valencia. El entorno del Deportivo arrastraba tensión con la grada de animación, que había protagonizado protestas en el Trofeo Teresa Herrera y en el propio debut liguero. Durante los primeros doce minutos del partido, esa grada se mantuvo vestida de naranja en señal de protesta. En el minuto 12 llegó el cambio al blanquiazul, coincidiendo casi al segundo con la jugada del primer gol local. Cuatro minutos más tarde, Aubameyang firmaba su tanto y Riazor estallaba, dejando definitivamente atrás el conflicto.

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La extravagancia sigue formando parte del personaje. En Dortmund llegó a salir a calentar con unas botas con miles de incrustaciones de cristal Swarovski y hoy se pasea por A Coruña en un Ferrari personalizado valorado en más de un millón de euros. Pero el Aubameyang que está descubriendo el Deportivo parece bastante más sereno que aquel futbolista que convirtió buena parte de su carrera en un espectáculo paralelo. “Soy veterano, tengo que dar ejemplo”, explicó tras el triunfo ante el Valencia. Incluso se le ha visto jugando con niños en las canchas de fútbol de A Coruña.

Aubameyang y el gol contra el Valencia. (EFE/Moncho Fuentes)

El niño que prometió jugar en el Real Madrid

Aubameyang ya era un conocido de LaLiga. Su historia en España comienza en un pueblo de Ávila: El Barraco, de donde son sus abuelos, Emiliano y Marina. Antes de poner pie en el FC Barcelona, el gabonés destacó en 2016 en el Borussia Dortmund. Fue entonces cuando salió a la luz una promesa a su abuelo (fallecido en 2014) donde aventuraba que algún día jugaría en el Real Madrid.

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No se cumplió. En 2017, el propio Aubameyang explicó que el Madrid “ya no lo quería”. El camino le llevó primero al Arsenal y después, en 2022, al Barcelona, donde por fin jugó en España, con la camiseta del eterno rival. Semanas después de su fichaje, además, lideró la goleada azulgrana por 0-4 en el Santiago Bernabéu con un doblete y una asistencia, celebrando uno de sus goles con el gesto de la teletransportación de Goku. Para entonces, el propio futbolista ya había empezado a matizar aquella historia: su abuelo, explicó, era del Atlético de Madrid, y él utilizaba la idea de jugar en “el otro club” para picarle.

La mítica celebración de Aubameyang dando una voltereta. (EFE/Jorge Zapata)

De las noches de Champions a Riazor

Ahora, el Dépor suma más efectivos con un currículum extraordinario: Adama Traoré, José María Giménez o Marc Casadó. Pero ninguno de la dimensión de ‘Auba’. 98 goles en la Bundesliga, 69 en la Premier y 68 en la Ligue 1, además de convertirse en el máximo goleador histórico de la Europa League, con 34 tantos, y sumar 20 en la Champions.

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Ha jugado en escenarios donde cada partido parecía una final: en Dortmund compartió vestuario con grandes figuras, en Arsenal fue capitán y su fichaje se convirtió en el más caro de la historia del club londinense en aquel momento, en Barcelona recuperó una versión que parecía perdida: 13 goles en 24 partidos, y Marsella le permitió volver a sentirse importante.

Por eso Riazor vibra cuando está el gabonés cerca del área rival. El Dépor no solo aspira a la permanencia. Quiere volver a lo grande. No conoce la derrota desde su regreso a Primera. Y quiere firmar un final de mercado apoteósico con nombres asentados en la élite. Como Aubameyang, quien ya espera el récord de los goles seguidos para demostrar que tiene algo especial: aura.

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