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Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La procedencia de los jugadores es tan caprichosa que el siguiente internacional de Albacete surgido tras Iniesta juega con Uruguay

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Los jugadores de España celebran uno de los goles ante Arabia Saudí en el Mundial. (EFE/Lavandeira Jr)
Los jugadores de España celebran uno de los goles ante Arabia Saudí en el Mundial. (EFE/Lavandeira Jr)

Si se repasa el lugar de nacimiento de los 26 jugadores que Luis de la Fuente ha convocado para el Mundial 2026, el mapa de España queda muy desigual. Cataluña, Andalucía, el País Vasco y la Comunidad de Madrid acaparan 18 de los 26 convocados. Las otras 13 comunidades se reparten los ocho restantes, y diez de ellas se quedan directamente a cero.

Cataluña encabeza el recuento con nueve jugadores: los porteros David Raya (Barcelona) y Joan García (Sallent), los defensas Eric García (Martorell), Pau Cubarsí (Estanyol, Girona), Marc Cucurella (Alella) y Marc Pubill (Terrassa), Dani Olmo (también de Terrassa) y Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat). Estrictamente por nacimiento, otro barcelonés, si bien sus raíces y su vida ha transcurrido en Madrid, es Víctor Muñoz. Un tercio de la plantilla tiene el lugar de nacimiento en una localidad catalana.

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Los de Los Palacios

Andalucía va segunda con tres, y lleva incorporada su propia curiosidad: Gavi y Fabián Ruiz nacieron en el mismo pueblo, Los Palacios y Villafranca -también el de Jesús Navas-, una localidad sevillana de unos 40.000 habitantes que ha dado a la selección más futbolistas por habitante que muchas provincias enteras. El tercero es Álex Baena, de Roquetas de Mar (Almería). La Comunidad de Madrid aporta otros dos: Rodri (nacido en la capital, criado en Villanueva de la Cañada) y Marcos Llorente (Madrid). El País Vasco completa el bloque con Unai Simón (Vitoria-Gasteiz), Martín Zubimendi (San Sebastián) y Mikel Oyarzabal (Éibar).

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudí 0

Fuera de ese cuarteto, otras cinco comunidades tienen presencia puntual en la lista. La Comunidad Valenciana manda a Ferran Torres (Foios) y a Alejandro Grimaldo (La Pobla de Vallbona). Navarra tiene a Mikel Merino y a Nico Williams, los dos nacidos en Pamplona -la familia de Williams se instaló allí desde Ghana cuando su hermano Iñaki empezó el colegio-. Galicia aporta a Borja Iglesias (Santiago de Compostela), Canarias a Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria) y Pedri (Bajamar, Tenerife) y Extremadura a Pedro Porro (Don Benito, Badajoz).

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Francia y Albacete

Aymeric Laporte nació en Agen, en el suroeste de Francia, aunque tiene ascendencia vasca por sus bisabuelos. Eligió defender a España antes que a Francia y lleva en el once titular desde la Eurocopa de 2020. Su presencia da lugar a uno de los datos más curiosos de esta convocatoria: hay más jugadores nacidos en suelo francés que en Asturias, Aragón, Murcia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Baleares. Todas ellas, a cero. Robin le Normand, habitual en las convocatorias, se quedó fuera finalmente del Mundial. Él nació en Pabu, en la región de Bretaña.

La ausencia más prolongada entre las regiones sin jugadores es la de Castilla-La Mancha. El último manchego en vestir la camiseta de la absoluta fue Andrés Iniesta, de Fuentealbilla (Albacete), cuyo último partido con España fue el 1 de julio de 2018 en los octavos del Mundial de Rusia. La convocatoria del Mundial 2026 deja esa racha en ocho años consecutivos.

Andrés Iniesta celebra el gol que dio el Mundial a España en 2010. (Getty Images)
Andrés Iniesta celebra el gol que dio el Mundial a España en 2010. (Getty Images)

La paradoja es que sí hay un futbolista nacido en Castilla-La Mancha en el Mundial: Rodrigo Zalazar, de Albacete, hijo del exinternacional uruguayo José Luis Zalazar, que jugó en el Albacete Balompié en los años 90. Zalazar disputa el Mundial con Uruguay, que además es rival de España en la fase de grupos.

No podía faltar el seleccionador, que sitúa La Rioja en el mapa de la Selección y con honores. De la Fuente es de Haro, un municipio de unos 11.000 habitantes. Su trayectoria arranca precisamente en su pueblo, hasta alcanzar la dirección de la absoluta en 2022, con un palmarés para la historia: Liga de Naciones y Eurocopa, a falta de saber lo que depara el Mundial.

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