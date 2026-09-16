El hermano de Lady Di revela en sus memorias lo que Carlos III le dijo tras su muerte: “Puedes estar seguro de que pronto la olvidaremos”

Carlos III y Lady Di, en imagen de archivo (Grosby)

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El rey Carlos III habría dicho al conde Spencer, pocos días después de la muerte de Diana de Gales en 1997, que la gente pronto olvidaría a la princesa. Fue durante una disputa sobre la presencia de los príncipes Guillermo y Harry en el cortejo fúnebre de su madre, según el relato que figura en las memorias de Charles Spencer, adelantado en exclusiva por Daily Mail.

Charles Spencer sostiene en Swan Song: Diana, My Sister que el entonces príncipe de Gales insistió en que Guillermo y Harry, por entonces de 15 y 12 años, caminaran tras el féretro de su madre el 6 de septiembre de 1997, pese a que su tío creía que Diana no habría querido exponerles a aquella prueba pública. El libro, escrito por el hermano de la princesa para corregir lo que considera “falsedades” sobre ella, también incluye otras acusaciones sobre el matrimonio fallido entre Lady Di y Carlos de Inglaterra y sobre las semanas posteriores a su muerte en un accidente de coche en París.

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El libro llegará en español a las librerías en España e Hispanoamérica de la mano de Plaza & Janés, y en catalán a través de Rosa dels Vents. Se espera que estas ediciones se publiquen el 23 de septiembre, un día después de la edición inglesa, bajo el nombre de El canto del cisne. Diana, mi hermana.

La portada del libro 'Swan Song' de Charles Spencer muestra un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales, con el título y el nombre del autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos III y el funeral de Lady Di

Spencer cuenta que uno de los asesores de mayor rango de la reina Isabel II le comunicó que sus sobrinos participarían en la procesión. Su respuesta fue tajante: “Eso no va a suceder”. Pocos minutos después recibió una llamada del entonces príncipe de Gales, que recordó haber caminado 18 años antes en el cortejo por Lord Mountbatten, su tío abuelo, al que llamaba cariñosamente “tío Dickie”. El conde le replicó que Carlos tenía 30 años cuando asistió al funeral de Mountbatten en 1979.

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El extracto difundido por el medio británico sostiene que Carlos III “se volvió loco” después de esa observación. Spencer asegura que el príncipe continuó hablando enfadado, se detuvo de repente y dejó un silencio que él interpretó inicialmente como un intento de recuperar el control. El conde escribe: “Supuse que la pausa indicaba un esfuerzo por dominarse, pero entonces soltó por teléfono lo que siempre he entendido como su desprecio acumulado hacia Diana y su horror ante el hecho de que el mundo estuviera tan conmovido por su muerte. ‘Puedes estar seguro’, siseó, ‘pronto la olvidaremos’”.

Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana. EFE/Balazs Mohai

La defensa del hermano de Diana de Gales

Spencer relata que contestó: “No puedo creer que acabes de decir eso”, antes de colgar el teléfono. A su juicio, aquellas palabras reflejaban el desprecio acumulado de Carlos hacia su exmujer y su reacción ante la conmoción mundial provocada por su fallecimiento. Finalmente, el 6 de septiembre de 1997, Spencer caminó junto a Guillermo, Harry, Carlos y el príncipe Felipe detrás del féretro de Diana por el centro de Londres. La ceremonia, retransmitida en todo el mundo ante 2.500 millones de personas, culminó con el discurso del conde en la abadía de Westminster, posteriormente considerado uno de los mejores del siglo XX.

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Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

Las memorias, descritas como “históricas” y “extraordinariamente conmovedoras”, se publicarán en todo el mundo el próximo martes. En Reino Unido las editará Penguin Michael Joseph, división de Penguin Random House, aunque Daily Mail publicará antes de su fecha otros fragmentos de la incendiaria obra. Por el momento, la policía de Países Bajos investiga además el robo de cuatro ejemplares de las memorias en un camión esta semana. El vehículo transportaba miles de copias envueltas en plástico negro para ocultar su contenido y fue asaltado durante la noche en un aparcamiento mientras el conductor dormía en la cabina.